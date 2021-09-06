Хорватия — Словения. Прогноз: сборной России никто не поможет. Ну и ладно, сами справимся

7 сентября состоится матч шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Хорватия — Словения. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на Хорватию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех Словении оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Словения 7 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Хорватия — Словения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. А поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Словения (07.09.2021)

Сентябрьский международный перерыв подходит к концу. Сборная России с новым тренером пока справляется, по итогам пяти туров возглавляет турнирную таблицу группы H. Основными конкурентами россиян в борьбе за прямую путёвку в Катар остаются сборные Хорватии и Словении, которые 7 сентября сыграют между собой в Сплите. Начало — в 21:45 мск.

За последние годы Словения и Хорватия пересекались на футбольном поле всего один раз. Случилось это в нынешнем отборочном цикле, в конце марта. Результат удивил. Словенцы, будучи аутсайдером даже на своём поле, одержали неожиданную победу. 1:0 с голом на 15-й минуте после рикошета.

В остальных четырёх турах квалификации ЧМ-2022 Хорватия одержала три победы и ещё один раз сыграла вничью. Десять очков позволяют сидеть на хвосте у лидирующих россиян, у которых в активе столько же баллов. Подопечные Валерия Карпина находятся выше лишь из-за того, что забили больше голов.

Календарь в сентябре у команды Златко Далича действительно тяжёлый. За неделю нужно сыграть с каждым из своих главных соперников в борьбе за прямую путёвку на ЧМ. Причём два из трёх матчей — на выезде. С выездами разобрались, пока всё складывается терпимо. Из России удалось увезти одно очко, а в Словакии была добыта победа.

Правда, выглядят «шашечные» тяжеловато. России, которая накануне поменяла главного тренера, не сумели забить ни одного мяча. А в игре со Словакией победный гол забили только на 86-й минуте. Но и тут надо бы сказать, что словаки смотрелись ничуть не хуже и на свой гол явно наиграли. Спасибо голкиперу.

Что касается Словении и её результатов в начале сентября, то тут тоже порядок. Ничья со Словакией (1:1), победа над Мальтой (1:0). Четыре очка в двух турах позволили подняться на третью строчку турнирной таблицы, скинув сборную Словакии. До лидирующих россиян и хорватов не хватает всего трёх очков.

Ставки очень высоки, а потому вряд ли стоит ждать от предстоящей встречи большого количества голов. Цена ошибки стремится к максимуму, скорее всего, обе сборные постараются сыграть на результат. В пользу низового матча говорит и достаточно низкая результативность обеих команд.

Например, за восемь последних игр Словении тотал больше был пробит всего три раза, при этом словенцы в некоторых случаях играли со скромными сборными Косово, Гибралтара и Кипра. У Хорватии за этот же период ещё меньше «верховых» игр — только две. С командами Шотландии и Испании на Евро.

И всё же Хорватия неспроста считается фаворитом. Несмотря на травму Модрича, состав хорватской сборной гораздо крепче, чем у соперника. Плюс родные стены должны помочь. Да и мотивации сейчас не занимать. На наш взгляд, подопечные Златко Далича сумеют доказать, что выездное поражение было случайностью. Выбираем П1 за 1.65.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Словения 7 сентября 2021 года

После поражений от России и Кипра сборная Словении провела неплохие матчи со Словакией и Мальтой. Удалось вернуться в борьбу за топ-2. Другое дело, что хорватам победа нужна не меньше. И здесь на первый план выходят заметная разница в классе исполнителей и фактор домашнего поля. Много голов не ждём, ставки высоки, но проверим победу хозяев.

Ставка 1: победа Хорватии за 1.65.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола за 1.77.