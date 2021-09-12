«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: ещё один весёлый день для Ильи Воробьёва в КХЛ

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.55, а успех команды из Нижнекамска оценён экспертами в 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик» 13 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.84. На гол в первые десять минут можно поставить за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик» (11.09.2021)

Сентябрь подбирается к экватору. На 13 сентября запланировано всего два матча Континентальной хоккейной лиги, хотя скучно быть не должно. Отдельное внимание уделим встрече двух представителей Восточной конференции. «Металлург» на своём льду выяснит отношения с «Нефтехимиком». Начало — в 17:00 мск.

«Металлург» и «Нефтехимик» сейчас находятся в восьмёрке лучших на Востоке, занимая четвёртое и третье места соответственно. Каждый успел сыграть по четыре матча и набрал по шесть очков. Борьба за место в плей-офф уже началась и идёт полным ходом.



Подопечные Ильи Воробьёва славно стартовали. Добились двух побед над «Автомобилистом» (6:2) и «Барысом» (2:1). Во втором случае даже пришлось отыгрываться, исход решила последняя двадцатиминутка. А вот первый домашний матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» обернулся крахом.



Впрочем, ледяной душ в виде 2:7 от уфимцев не испортил общего настроя. В недавней игре с «Адмиралом» (4:3 ОТ) набрали важные очки, хотя сложилась для «лис» она неоднозначно. Задавили соперника в дебюте, быстро размочили счёт. Однако после пропустили совершенно ненужные голы.

К третьему периоду «Магнитка» горела 1:2, а уже на 46-й минуте в ворота Юхо Олкинуоры залетела третья шайба. Голкипера сменили, на льду появился Василий Кошечкин. В конечном счёте ММг дожал команду Александра Андриевского. Игра перешла в овертайм, где настырнее оказались хозяева.



«Нефтехимик» стартовал на удивление уверенно. Во-первых, отметим серию из трёх домашних побед. Сначала обыграл «Куньлунь Ред Стар» (5:1), затем — «Йокерит» (4:2). И так же бодро расправился с «Сибирью» (4:2). Во-вторых, в глаза бросается высокая результативность. 13 голов за три игры — это, мягко говоря, здорово.



Зато первый же выезд получился провальным, проиграли «Салавату Юлаеву» со счётом 1:5. Хозяева забили первый гол на первой минуте, дав чётко понять, в каком ключе пройдёт оставшееся время. А большое количество удалений со стороны «волков» лишь способствовало этому.

Две из пяти шайб гости получили в меньшинстве. Как отметил главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, проиграли из-за неуверенного начала и плохой реализации. Хотя, откровенно говоря, зазорного мало в том, чтобы проиграть таким уфимцам. Они сейчас, между прочим, лидируют в КХЛ.

Клубу из Нижнекамска придётся отдуваться за разгромное поражение, однако «Металлург» справедливо выглядит фаворитом. Всё-таки «волки» только на старте этого сезона показывают такие хорошие результаты. Разница в уровне исполнителей огромна. Статистика прошлых лет не на их стороне: «лисы», например, выиграли шесть из 10 очных встреч.



Но кое-что особенно любопытно. Первое — команды за четыре игры совместными усилиями наколотили 28 шайб. Второе — три пропущенных шайбы от скромного «Адмирала» и семь от «Салавата» многое говорят об обороне «Магнитки». Да и удаления зачастую вмешиваются. Пока что проблемы налицо.



Зато атака в порядке, а на таком фоне мы бы подумали над тоталом больше 5 шайб за 1.84. Коэффициент приличный и статистика личных встреч не против. За семь предыдущих очных противостояний в Магнитогорске в КХЛ такая ставка заходила пять раз, а ещё в одном случае произошёл возврат.

«Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 сентября 2021 года

Обе команды хорошо стартовали в новом сезоне. С результативностью проблем нет, с обороной — есть. Плюс ненужные удаления вносят свою лепту. «Нефтехимик» пока что постоянно пробивает верх по голам, а у «Металлурга» из четырёх матчей только один получился низовым. Но это нам только на руку!



Ставка: тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.84.