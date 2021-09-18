«ПСЖ» — «Лион». А так ли плохо было Лионелю Месси в «Барселоне»?

19 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» — «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех клуба из Лиона оценён экспертами в 8.70. А ставки на ничью принимаются за 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 19 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» (19.09.2021)

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы отгремел. Второй стартует ещё нескоро, а потому можно пока вернуться к внутренним первенствам. В чемпионате Франции, который по понятным причинам становится всё популярнее, добрались до шестого тура. Его программа завершится в воскресенье, 19 сентября, сразу семью встречами.

Отечественные болельщики смогут понаблюдать не только за возвращением Александра Головина после травмы, но и за самим Лионелем Месси. «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже будет принимать «Лион». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск, так что можно успеть посмотреть оба матча.



Правда, аргентинский кудесник, в отличие от россиянина, пока не впечатляет. Дебютировал за парижан в четвертом туре против «Реймса» (2:0), но результативными действиями не отметился. Игру пятого тура против «Клермона» (4:0) вовсе пропустил, поскольку уезжал в сборную Аргентины, где, впрочем, оформил хет-трик в ворота Боливии.



Настоящий первый шанс проявить себя экс-нападающий «Барселоны» получил в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Маурисио Почеттино на выездную игру с бельгийским «Брюгге» поставил Лео Месси в одной связке с Неймаром и Килианом Мбаппе, выпустив звёздное трио в старте. Однако «Пари Сен-Жермен» сумел наиграть лишь на ничью (1:1).

Получилось открыть счёт в дебюте первого тайма, но расслабленность в обороне позволила бельгийцам отыграться на 27-й минуте. В оставшееся время забитых голов не было. Но парижане, откровенно говоря, виноваты сами. Скромный противник хоть и владел мячом всего 36% времени, зато смотрелся даже интереснее и почти в два раза чаще попадал в створ ворот.



Впрочем, главный тренер французов заверил, что игрой своей команды доволен. Также отметил, что и ситуация с Месси вполне рабочая: просто футболистам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Благо теперь впереди несколько игр на внутренней арене, можно спокойно подготовиться к битве с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.



Тем более что в чемпионате Франции у «ПСЖ» полный порядок. За пять туров набраны все 15 максимально возможных очков. Разумеется, это чистая первая строчка. Отрыв от ближайшего преследователя — «Анже» — составляет четыре пункта. На третьем месте идёт «Марсель», отстав на пять пунктов, но у марсельцев есть ещё одна игра в запасе.

Положение «Лиона» несколько хуже, после пяти туров в активе восемь очков и седьмое место. Но плотность таблицы пока крайне высокая, конкурентов хватает. Петер Бош вместе со своей новой командой забуксовал на старте, добыв всего два балла в трёх играх. Лишь только в четвёртом и пятом турах удалось одержать победы.



Зато «ткачи» вполне могут похвастаться стартом на групповом этапе Лиги Европы. В первом туре они увезли три очка из Шотландии, победив «Рейнджерс» Стивена Джеррарда со счётом 2:0. А ведь шотландцы смотрелись не хуже. Теперь французы возглавляют таблицу группы А. Среди соперников также «Брондбю» и пражская «Спарта».

Наверняка «Лион» поедет на «Парк де Пренс» в хорошем настроении. И даже может попробовать зацепиться за очки. Дело в том, что именитой атаке парижан действительно нужно время, чтобы наладить взаимопонимание друг с другом. При этом Килиан Мбаппе, скорее всего, не сыграет из-за травмы. Он покинул поле в матче с «Брюгге» на 51-й минуте.



Да, есть Мауро Икарди, но аргентинец пока что набирает форму после возвращения из лазарета. Да и руководство «Пари Сен-Жермен», судя по всему, собирается расстаться с нападающим в ближайшее трансферное окно. Словом, ожидать от парижан привычных голевых парадов в ближайшее время мы бы не стали.



Но и «Лиону» на многое рассчитывать тоже не стоит, всё-таки времени на отдых и восстановление он получил меньше, а состав заметно скромнее. На наш взгляд, перспективно выглядит тотал меньше 3.5 мяча за 1.86. Увеличить выигрыш можно комбинированной ставкой «хозяева не проиграют + тотал меньше 3.5 мяча». На этот вариант букмекеры дают крепкий коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» 19 сентября 2021 года

Пока что Лионель Месси и его новые партнёры никак не могут найти свою игру. На неделе не сумели обыграть даже скромный «Брюгге», причём создали бельгийцы побольше. Понятно, что требуется какое-то время, но так можно и лидерство в Лиге 1 упустить. «Лион» после победы в Лиге Европы наверняка будет в хорошем настроении. Так что ждём близкий и равный матч, но с небольшим количеством голов.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.