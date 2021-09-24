«Зенит» — «Крылья Советов». Такой Артём Дзюба точно нужен сборной России

25 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех самарцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (25.09.2021)

Второй тур группового этапа Кубков России позади, без сенсаций не обошлось. Пора возвращаться к национальному первенству. В Российской Премьер-Лиге стартует программа девятого тура, на 25 сентября намечено три матча. В одном из них «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Крылья Советов». Начало — в 16:30 мск.

Стены «Газпром Арены», которые с 2016 года являются родными для «Зенита», стали в каком-то роде счастливыми. Петербургский клуб уже три раза подряд становился победителем РПЛ и, разумеется, нарушать эту традицию совсем не хочет. Ведь за первые восемь туров он не потерпел ни одного поражения, а ничьи было всего две — с «Локомотивом» и «Уфой» (обе 1:1).



Причём подряд и на выезде. В случае с железнодорожниками оба мяча были забиты с пенальти во втором тайме, а гости играли всё это время вдесятером (Кузяева удалили на 50-й минуте). И в меньшинстве создали даже больше соперника. А в Уфе гол Малкома после красивой длинной передачи Ракицкого на 10-й минуте был отыгран Агаларовым из-за ошибки Барриоса вблизи от собственных ворот.

Оба раза подопечные Сергея Семака потеряли очки не дома, но последний матч в Казани с «Рубином» показал, что с выездами проблем нет. Получилось абсолютно заслуженно выиграть со счётом 3:1, забив все три мяча в первом тайме. Казанцы даже ни разу не ударили по воротам за первый тайм. Сине-бело-голубые натурально доминировали.

Судейство местами было спорным, но ошибки случались в обе стороны. Сомневаться в заслуженной победе действующего чемпиона на пресс-конференции не стал даже Леонид Слуцкий. Оно и понятно, ведь единственный мяч хозяев — автогол Дмитрия Чистякова.



К слову, дублем в Казани отметился попавший в расширенный список сборной России Артём Дзюба. Он получил награду лучшему игроку матча, однако от участия в октябрьских международных играх сразу отказался, аргументировав это отсутствием должной игровой формы. Шум поднялся приличный. Ограничимся фактами: в последние недели Дзюба заметно добавил.

Третья победа подряд в чемпионате России в сумме с осечками конкурентов позволила укрепить «Зениту» лидерские позиции в турнирной таблице. Накануне девятого тура в активе ровно 20 очков. Отрыв от ближайших преследователей — столичных «Динамо» и «Локомотива» — составляет четыре пункта. То есть запас на случай осечки имеется.



«Крылья Советов» находятся на 10-й строчке в РПЛ. На их счету, конечно, не шесть побед, а всего три, и вместо нуля поражений — целых четыре. Зато проблем с настроением возникнуть не должно. Ведь посередине недели сыграли в Кубке России со «Знаменем» из Ногинска, за которое до сих пор выступают Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев. Итог рекордный — 10:0. А ведь состав был очень далёк от оптимального.



Футболисты самарцев ещё неделю назад говорили, что думают о матче с «Зенитом», а Кубку России уделяют меньше внимания. То есть с настроем и желанием показать себя проблем не возникнет. Подопечные Игоря Осинькина набрали приличный ход, хотя на старте сезона долго запрягали. На наш взгляд, вполне могут рассчитывать на гол.

Ожидаем интересный матч на «Газпром Арене». Дома «Зенит» пока непобедим, но за восемь туров всухую выиграл только один раз — у ЦСКА (1:0). А самарцы в последнее время забивают исправно. Раз так, логично сделать ставку «обе команды забьют + победа «Зенита» за 2.83. Что-то в духе 3:1 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 25 сентября 2021 года

«Зенит» — однозначный фаворит матча. В чемпионате России по-прежнему на голову выше остальных соперников, особенно на своём поле. Вряд ли самарцы смогут рассчитывать на очки, но и подопечные Сергея Семака не дождутся лёгкой прогулки. Гости достаточно создают, а в последние недели ещё и исправно забивают.



Ставка: обе команды забьют + победа «Зенита» за 2.83.