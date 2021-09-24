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«Зенит» — «Крылья Советов», 25 сентября 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, где покажут, эфир

«Зенит» — «Крылья Советов». Такой Артём Дзюба точно нужен сборной России
Сергей Перемутов
«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ
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Дзюба отказался от вызова в сборную. Но самарцы с ним настрадаются.

25 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех самарцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (25.09.2021)

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
25 сентября 2021, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара

Второй тур группового этапа Кубков России позади, без сенсаций не обошлось. Пора возвращаться к национальному первенству. В Российской Премьер-Лиге стартует программа девятого тура, на 25 сентября намечено три матча. В одном из них «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Крылья Советов». Начало — в 16:30 мск.

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Стены «Газпром Арены», которые с 2016 года являются родными для «Зенита», стали в каком-то роде счастливыми. Петербургский клуб уже три раза подряд становился победителем РПЛ и, разумеется, нарушать эту традицию совсем не хочет. Ведь за первые восемь туров он не потерпел ни одного поражения, а ничьи было всего две — с «Локомотивом» и «Уфой» (обе 1:1).

Причём подряд и на выезде. В случае с железнодорожниками оба мяча были забиты с пенальти во втором тайме, а гости играли всё это время вдесятером (Кузяева удалили на 50-й минуте). И в меньшинстве создали даже больше соперника. А в Уфе гол Малкома после красивой длинной передачи Ракицкого на 10-й минуте был отыгран Агаларовым из-за ошибки Барриоса вблизи от собственных ворот.

Оба раза подопечные Сергея Семака потеряли очки не дома, но последний матч в Казани с «Рубином» показал, что с выездами проблем нет. Получилось абсолютно заслуженно выиграть со счётом 3:1, забив все три мяча в первом тайме. Казанцы даже ни разу не ударили по воротам за первый тайм. Сине-бело-голубые натурально доминировали.

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Судейство местами было спорным, но ошибки случались в обе стороны. Сомневаться в заслуженной победе действующего чемпиона на пресс-конференции не стал даже Леонид Слуцкий. Оно и понятно, ведь единственный мяч хозяев — автогол Дмитрия Чистякова.

К слову, дублем в Казани отметился попавший в расширенный список сборной России Артём Дзюба. Он получил награду лучшему игроку матча, однако от участия в октябрьских международных играх сразу отказался, аргументировав это отсутствием должной игровой формы. Шум поднялся приличный. Ограничимся фактами: в последние недели Дзюба заметно добавил.

Третья победа подряд в чемпионате России в сумме с осечками конкурентов позволила укрепить «Зениту» лидерские позиции в турнирной таблице. Накануне девятого тура в активе ровно 20 очков. Отрыв от ближайших преследователей — столичных «Динамо» и «Локомотива» — составляет четыре пункта. То есть запас на случай осечки имеется.

«Крылья Советов» находятся на 10-й строчке в РПЛ. На их счету, конечно, не шесть побед, а всего три, и вместо нуля поражений — целых четыре. Зато проблем с настроением возникнуть не должно. Ведь посередине недели сыграли в Кубке России со «Знаменем» из Ногинска, за которое до сих пор выступают Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев. Итог рекордный — 10:0. А ведь состав был очень далёк от оптимального.

Футболисты самарцев ещё неделю назад говорили, что думают о матче с «Зенитом», а Кубку России уделяют меньше внимания. То есть с настроем и желанием показать себя проблем не возникнет. Подопечные Игоря Осинькина набрали приличный ход, хотя на старте сезона долго запрягали. На наш взгляд, вполне могут рассчитывать на гол.

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Ожидаем интересный матч на «Газпром Арене». Дома «Зенит» пока непобедим, но за восемь туров всухую выиграл только один раз — у ЦСКА (1:0). А самарцы в последнее время забивают исправно. Раз так, логично сделать ставку «обе команды забьют + победа «Зенита» за 2.83. Что-то в духе 3:1 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 25 сентября 2021 года

«Зенит» — однозначный фаворит матча. В чемпионате России по-прежнему на голову выше остальных соперников, особенно на своём поле. Вряд ли самарцы смогут рассчитывать на очки, но и подопечные Сергея Семака не дождутся лёгкой прогулки. Гости достаточно создают, а в последние недели ещё и исправно забивают.

Ставка: обе команды забьют + победа «Зенита» за 2.83.

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