«Реал» — «Вильярреал». Прогноз: Карим Бензема слишком хорош для чемпионата Испании

25 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. А поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Вильярреал» (25.09.2021)

В чемпионате Испании в субботу стартует седьмой тур. Главной вывеской, несомненно, станет противостояние мадридского «Реала» и «Вильярреала». Между командами существенный разрыв в турнирной таблице Примеры, однако менее интересной игра от этого стать не должна. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Мадридцы сейчас заслуженно лидируют в чемпионате Испании. В шести матчах одержали пять побед и ещё один раз сыграли вничью. За это время успели оформить 21 гол. Великолепный результат, к которому и близко не подобрались остальные участники. Ближайшим преследователем по данному показателю является «Валенсия», у которой лишь 11 голов. Разница — пропасть.

«Реал» уверенно обыгрывает практически каждого соперника, а ключевую роль исполняет 33-летний Карим Бензема. Француз выдал феноменальный старт: за шесть туров Ла Лиги забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. Старается не отставать юный Винисиус, у которого набежало пять голов и два ассиста.

Что касается «Вильярреала», то команду Унаи Эмери пока лихорадит. Сезон длится уже полтора месяца, но лишь в прошлую среду одержана первая победа. Разгромили скромный «Эльче» (4:1). До этого момента в чемпионате Испании было четыре ничьи в четырёх турах. Как итог — 12-е место в таблице и девятиочковое отставание от первой строчки.

Была ещё ничья в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (2:2). Тогда вообще могли выиграть, вели в счёте 2:1 до 83-й минуты, но вышедший на замену Алексей Миранчук отдал голевой пас на Госенса. А тот прошил голкипера. Хотя тут надо бы сказать, что бергамаски сами сейчас не впечатляют. Так что переоценивать ту ничью не стоит.

В прошлом сезоне «жёлтая субмарина» встречалась с «Реалом» дважды, оба матча выдались для мадридцев непростыми. Гостевая ничья (1:1) вовсе могла завершиться поражением, тогда подопечные Унаи Эмери доминировали. А на «Альфредо Ди Стефано» хозяевам пришлось отыгрываться: до 87-й минуты счёт был в пользу гостей. Спасли Бензема и Лука Модрич, отличившиеся на 87-й и 92-й минутах.

Но тогда «Реалом» руководил Зинедин Зидан. Теперь у мудрого Карло Анчелотти, кажется, всё под контролем. Хотя команда и испытывает серьёзные кадровые проблемы. Например, в предстоящей игре не смогут принять участия Ферлан Менди, Марсело, Тони Кроос, Дани Себальос, Дани Карвахаль и Гарет Бэйл. У «Вильярреала» же лишь одна потеря — Саму Чуквезе, не выходивший на поле с мая.

Любопытно, что в девяти из десяти последних очных встреч доезжала ставка «обе забьют». Учитывая тот факт, что всего несколько дней назад подопечные Унаи Эмери одержали первую победу в сезоне, на «Сантьяго Бернабеу» они должны приехать в приподнятом настроении и снова как минимум забить. А у «Реала» есть Карим Бензема, который наверняка потревожит сетку ворот Серхио Асенхо.

Мы бы проверили голы в обе стороны ещё и по той причине, что мадридский клуб в этом сезоне чемпионата Испании не пропустил только от одного «Бетиса» (1:0). В остальных пяти турах у него восемь пропущенных. Уход опытного Серхио Рамоса и Рафаэля Варана не может не сказываться, центр обороны просел. Так что моменты у победителя Лиги Европы будут.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Вильярреал» 25 сентября 2021 года

«Реал» переживает одновременный уход Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, который не мог не сказаться на оборонительных действиях. В шести завершившихся турах Примеры мадридцы лишь раз удержали свои ворота на замке, поэтому ожидаем пропущенный мяч и в игре с «Вильярреалом». Но Карим Бензема в шикарной форме, так что расслабляться победителю Лиги Европы не стоит.

Ставка: обе забьют за 1.75.