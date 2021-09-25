«Спартак» — «Уфа». Зона стыков красно-белых не дождётся

Не может же всегда «Спартаку» так сильно не фартить!

25 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Спартак» — «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Спартаку»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Уфы» оценён экспертами в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Уфа» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. А поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Спартак» — «Уфа» (25.09.2021)

Очередной тур Российской Премьер-Лиги и очередные страдания московского «Спартака». Так можно было бы анонсировать матч столичной команды с «Уфой», который пройдёт 25 сентября на стадионе «Открытие Арена». Турнирная ситуация говорит о том, что на поле сойдутся два середняка чемпионата России. Но время покажет, как всё будет в действительности.

Действительно, дела красно-белых в начале сезона очень плохи. По итогам восьми туров РПЛ они располагаются на девятой строчке в таблице и пока не могут выдать хотя бы пару хороших игр подряд. Зато небольшие серии поражений — пожалуйста. В начале августа умудрились потерпеть три поражения кряду, а сейчас идут на серии из двух неудач.

В середине прошлой недели подопечные Руя Витории в первом туре групповой стадии Лиги Европы уступили польской «Легии» со счётом 0:1. Нельзя сказать, что играли хорошо, но оппонент был не лучше. А на прошлых выходных с аналогичным счётом проиграли в московском дерби ЦСКА. Били по воротам много, но в основном из-за пределов штрафной.

Полноценных момента было два. Промах Понсе из убойной позиции в начале второго тайма и спасение Игоря Акинфеева на последних секундах после удара Квинси Промеса. Маловато? Да. Красно-синие создали ещё меньше. Но свой гол нашли. Антон Заболотный не прощает.

Красно-белые подпустили к себе в турнирной таблице вернувшиеся в РПЛ «Крылья Советов». Сейчас в активе ровно 10 очков, столько же и у самарцев. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, а до лидирующего «Зенита» не хватает целых 10 баллов. Но, несмотря на это, Руй Витория пока сохраняет должность главного тренера.

«Уфа» тоже располагается во второй половине турнирной таблицы. Совсем другое дело, что для уфимцев это не является чем-то неожиданным, а две победы и две ничьи в восьми матчах — более чем добротный результат с учётом скромных ресурсов. При этом подопечные Алексея Стукалова после победы над «Химками» (3:2) в РПЛ одолели по пенальти «Легион Динамо» (1:1 основное время) в Кубке России. Спаслись в концовке, не пропустили в серии пенальти.

Отдельно стоит отметить результативность клуба из Башкортостана. Да, забивает он не так много, как лидер «Зенит», зато делает это регулярно! Не удалось поразить лишь ворота ЦСКА в первом туре, но в остальных семи случаях 11 забитых мячей. А это, вообще-то, на три больше, чем у самого «Спартака». Весьма неплохо для претендента на вылет.

В прошлом сезоне «Спартак» и «Уфа» пересекались дважды. И каждая из этих игр стала для москвичей в некотором роде шоком. В Уфе начали с быстрого гола хозяев и быстрого ответа москвичей: к 18-й минуте счёт на табло был 1:1, а гости ещё и умудрились не реализовать пенальти. Подавляющее преимущество в оставшиеся 75 минут не привели ни к чему.

А вот игру в Москве вряд ли кто-то захочет вспоминать в «Спартаке». На «Открытие Арене» в середине апреля уступили с разгромным счётом 0:3. Леонид Федун признался, что даже имел неприятный разговор с футболистами. Думается, тот кошмар красно-белые до сих пор не забыли.

Строго говоря, при Руе Витории красно-белые не так кошмарно играют в атаке. Однако теперь пришло банальное невезение. И слабая форма того же Ларссона с Соболевым, разумеется. Конечно, у «Уфы» не так плохо с голами: Гамид Агаларов уже поставил на уши РПЛ, единолично возглавил гонку бомбардиров и даже попал в расширенный состав сборной России.

Только оборона совсем не впечатляет. Александр Беленов выручает по мере возможностей, но всё равно пропустил 14 мячей за восемь туров. На наш взгляд, как минимум два гола в субботу красно-белые должны в ворота соперника отправить. Во-первых, надо исправляться перед болельщиками за дерби. Во-вторых, ну должна же когда-нибудь повернуться удача! А то ведь и до зоны стыков недалеко.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Уфа» 25 сентября 2021 года

При всех своих проблемах «Спартак» всё равно выглядит однозначным фаворитом противостояния с «Уфой». Рано или поздно команду Руя Витории всё же должно прорвать. Она играет не особенно хорошо, но всё же в последних матчах точно заслуживала большего. Пора удаче вернуть должок. Все условия есть: неделя отдыха, своё поле, много пропускающий оппонент.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола за 1.67.