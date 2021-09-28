«МЮ» — «Вильярреал». Криштиану Роналду поможет Сульшеру забыть финал Лиги Европы

29 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех испанцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Вильярреал» 29 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ман Юнайтед» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» (29.09.2021)

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов стартует 28 сентября, а на следующий день программа продолжится восемью матчами. Среди них явно выделяется противостояние «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал», стартовый свисток которого запланирован на 22:00 мск. Это ремейк последнего финала Лиги Европы.

После шести туров подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают четвёртую строчку в таблице АПЛ. Уверенно начали, набрали 13 очков, отстают от лидирующего «Ливерпуля» всего на один пункт. Могло быть лучше, но и так неплохо. Вернулся Криштиану Роналду, который находится в отличной форме. Успел забить четыре мяча. Пора идти за трофеями.

В последних трёх турах АПЛ «красные дьяволы» одержали две победы: над «Ньюкаслом» (4:1) и «Вест Хэмом» (2:1). Но проиграли «Астон Вилле» (0:1), показав себя не лучшим образом. Бирмингемцы опаснее атаковали. Впрочем, шанс спастись у манкунианцев имелся. И замечательный. Однако Бруну Фернандеш не забил пенальти в компенсированные минуты.

На международной арене старт у манкунианцев не задался — уступили швейцарскому «Янг Бойз» (1:2). Причём начало было отличным: Роналду забил свой 135-й мяч в Лиге чемпионов. Но красная карточка, полученная Аароном Ван-Биссакой, изменила ход встречи.

Второй гол получили после чудовищной ошибки Джесси Лингарда. Положение Сульшера, прямо скажем, не самое устойчивое. Ведь из Кубка лиги «красные дьяволы» тоже успели вылететь, уступив «Вест Хэму» (0:1). А от норвежца ждут именно трофеев.

«Вильярреал», выигравший Лигу Европы, на внутренней арене выступает не так успешно. Несмотря на крепкий состав, стартовал не особо удачно, так что сейчас занимает 11-ю строчку, набрав всего восемь очков за шесть матчей. Отставание от лидера чемпионата Испании — мадридского «Реала» — составляет девять пунктов.

За последние три матча чемпионата Испании «жёлтая субмарина» одержала одну победу — над скромнейшим «Эльче» (4:1). И дважды сыграла вничью: с «Мальоркой» (0:0) и как раз с «Реалом» (0:0). В последних матчах у подопечных Унаи Эмери не особо вяжется в завершении атак, моменты есть, но с голами туго.

Хотя в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» выступил неплохо, сыграв вничью с «Аталантой» (2:2). И это с учётом того, что доигрывать пришлось в меньшинстве! Но даже так на последних минутах после подачи углового Жерар Морено мог принести команде три очка.

Теперь придётся давать бой «МЮ» на «Олд Траффорд». У соперника качественные исполнители, тот же Бруну Фернандеш в прошлом сезоне забил 18 мячей за 37 матчей, а в этом у него уже четыре в шести встречах. Не стоит забывать и о Криштиану Роналду, который мгновенно добавил манкунианцам опасности в атаке.

Хотя всё же стоит отметить, что англичане немного сдали после бодрого старта. Давид де Хеа, конечно, старается, но оборона нередко ошибается. «Вильярреал» же, несмотря на не особо удачные последние матчи, продолжает играть в атакующий футбол с поставленным прессингом.

На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны. Сульшер наверняка захочет взять реванш за Лигу Европы, но у Эмери явно другие планы. Ничья хозяев точно не устроит, им нужно закрывать поражение в Швейцарии. Значит, футбол должен получиться бодрым и сравнительно открытым.

Прогноз и ставки на матч группового этапа «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» 29 сентября 2021 года

«МЮ» при Уле-Гуннаре Сульшере вроде бы выступает неплохо, а трофеев нет. В стабильности надо добавлять. Впрочем, моменты создают исправно. Тот же Роналду находится в тонусе. «Вильярреал» также нестабилен, но ничья с «Аталантой» (2:2) и волевая победа над «красными дьяволами» в финале Лиги Европы показывают солидный еврокубковый опыт Унаи Эмери. Ждём открытый футбол и голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.72.