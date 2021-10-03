Клопп против Гвардиолы, Месси покоряет Лигу 1, «Зенит» — «Сочи»: что смотреть 3 октября

Вот и наступил второй месяц осени. Совсем скоро стартует октябрьская международная пауза, европейские футбольные клубы завершают программу уик-энда. Событий много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 3 октября.

На что ставить в футболе 3 октября

Пожалуй, главной вывеской футбольного вечера можно назвать матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», который пройдёт на «Энфилде». Начало — в 18:30 мск. Подопечные Юргена Клоппа забивают не меньше трёх голов на протяжении шести матчей, а Пеп Гвардиола на неделе потерпел болезненное поражение от «ПСЖ». Третий топ-матч за неделю осилить будет трудно.

Седьмой тур провожают не только в Англии, но и в Германии и Италии. Немецкая Бундеслига порадует тремя встречами, среди который выделяется матч «Баварии» и «Айнтрахта» (18:30 мск). Мюнхенцы привычно всех громят, а франкфуртцы заметно сдали на фоне прошлого сезона. Неплохо идут дела в Лиге Европы, но на внутренней арене не впечатляют.



В итальянской Серии А интересных встреч больше. Например, матч «Фиорентины», где выступает Александр Кокорин, с «Наполи» Лучано Спаллетти, который на буднях проиграл «Спартаку» в еврокубках. А также битва Алексея Миранчука и «Аталанты» с идущим на второй строчке в таблице «Миланом».



В Российской Премьер-Лиге вовсе почти пролетела треть сезона, в воскресенье участники провожают 10-й тур сразу четырьмя матчами. Выделим встречу «Зенита» и «Сочи» (16:30 мск). Петербуржцы в среду добыли разгромную победу в Лиге чемпионов над «Мальмё» (4:0), а теперь принимают «Сочи», которому до этого ни разу не проиграли в РПЛ.

А кому не хватило российского футбола, может смело окунуться во французскую Лигу 1. Александр Головин и «Монако» расписал мировую в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад», а теперь принимает скромный «Бордо» на внутренней арене. Против испанцев россиянин вышел на замену, а теперь вполне может появиться в старте.



Не стоит проходить и мимо матча «Ренн» — «ПСЖ». Парижане выглядят бодро не только в чемпионате Франции, но и в Лиге чемпионов. Во втором туре группового этапа турнира обыграли «Манчестер Сити» (2:0). Один из забитых мячей себе в актив записал Лионель Месси. Теперь-то он наверняка раскрепостится.

На что ставить в хоккее 3 октября

В Континентальной хоккейной лиге без изменений. Играют каждый день, и сегодня будет на что посмотреть. Несомненно, основные взгляды прикованы к «зелёному дерби». «Ак Барс» на своём льду сыграет с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы сейчас очень хороши, но в Казани не выигрывают с 2017 года.

Также стоит обратить внимание на матчи «Локомотив» — «Барыс» и «Динамо» М — «Металлург» Мг. Ярославцев недавно возглавил Игорь Никитин, ждём изменений в игре. А москвичи будут сражаться с магнитогорцами за лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. И этим всё сказано!

На что ещё ставить 3 октября

В Единой лиге ВТБ на воскресенье запланирован всего один матч: «Нижний Новгород» будет принимать столичный ЦСКА. Начало раннее — в 14:00 мск. Нижегородцы до сих пор не провели ни одной игры, а москвичи уже одержали две победы. Правда, совсем недавно в матче Евролиги с «Миланом» из-за травмы потеряли Милутинова.



Чемпионат мира по футзалу добрался до финала и матча за третье место. За бронзу сразятся сборные Бразилии и Казахстана, старт намечен на 18:00 мск. А через два часа сборные Аргентины и Португалии начнут битву за титул чемпиона. Напомним, Россия сошла с дистанции на стадии четвертьфинала.