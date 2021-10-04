СКА — «Локомотив». Игорь Никитин помнит, как выигрывать в Санкт-Петербурге

5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.11, а успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 5 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Локомотив» Ярославль (05.10.2021)

На 5 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи. Отдельное внимание уделим матчу СКА и «Локомотива». На этот раз петербуржцы сыграют с ярославцами дома — на льду «Ледового дворца». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА после 13 встреч идёт третьим на Западе, имея в активе 19 очков. Отставание от столичного «Динамо» составляет три пункта. Из 13 встреч проиграли лишь четыре. Причем одну из них совсем недавно — в Подольске не совладали с «Витязем» (5:6 Б). Забросили четыре шайбы в третьем периоде, но буллиты не удались.



Зато повезло в послематчевой серии дома с «Трактором» (4:3 Б). Петербуржцы пропустили три шайбы за 22 минуты, но сумели переломить ход встречи. Во втором периоде забросили три раза и сравняли счёт. Перебросали соперника на этом отрезке в четыре с лишним раза, 17-4. А в серии буллитов всё решил Кирилл Марченко.



Накануне обыграли скромный «Нефтехимик» (2:0). При этом клуб из Нижнекамска смотрелся не сильно хуже, но череда ошибок в середине второго периода привела к буллиту. Снова показал класс Кирилл Марченко. Дальше особых проблем не возникло, а Ларс Юханссон оформил свой третий шат-аут в сезоне.

После назначения Игоря Никитина на пост главного тренера «Локомотив» явно взбодрился, дела пошли в гору. Пока, правда, положение в турнирной таблице всё равно не из лучших: лишь седьмая позиция в Западной конференции. В активе 14 баллов. Но возвращение в группу лидеров, судя по всему, — лишь вопрос времени.



После перемен на тренерском мостике ярославцы уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме, но тогда на лёд выводил команду Дмитрий Юшкевич. А с Игорем Никитиным показатель стопроцентный — три успеха из трёх. Сначала победили «Авангард» (4:1), следом — «Витязь» (4:1). А в последнем домашнем матче одолели «Барыс» (4:3).



До третьего периода встречи были в роли догоняющих. Плохо начали, отыгрались с 0:2, во втором периоде снова проигрывали. Лишь в третьем периоде провели пару опасных атак, которые впоследствии привели к голу. Впрочем, надо отдать должное и гостям, местами они показывали хорошую скорость и темп игры. Пожалуй, овертайм был бы справедливее.

Теперь «Локо» ждёт выезд к СКА. После смены тренера команда заиграла. Стала больше реализовывать, а с казахстанцами показала характер, добыв волевую победу. Едва ли многие ожидали столь быстрых изменений от команды, которая в сентябре показывала очень тусклый хоккей.



СКА находится в топ-3 Западной конференции, но игра далека от совершенной. Хотя мастеровитых игроков в составе хватает, пока подопечные Валерия Брагина не впечатляют. Победы даются с трудом — в пяти последних матчах в основное время выиграли лишь однажды.

В очной встрече в начале сентября два очка забрали петербуржцы (4:3 Б), но с тех пор оппонент явно встрепенулся. Игорь Никитин имеет колоссальный опыт игр со СКА, ведь у руля московских армейцев он регулярно встречался с петербуржцами в Кубке Гагарина.



Оживший «Локомотив», на наш взгляд, имеет все шансы взять два очка. Мы бы рассмотрели итоговую победу «Локомотива». Пусть даже в овертайме или по буллитам. Коэффициент привлекательный — 2.41. Настроение у ярославцев должно быть гораздо лучше.

СКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 октября 2021 года

«Локомотив» сейчас на подъёме, обновление тренерского штаба приносит плоды. СКА в последних пяти играх не впечатлил, победы даются с трудом. Думается, ярославцы при Игоре Никитине способны забрать два очка. Возможно, в овертайме или по буллитам. Но перекос в линии в пользу хозяев кажется чрезмерным, они не выглядят единым целым.



Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 2.41.