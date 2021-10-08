Андорра — Англия. Гарри Кейн и Джейдон Санчо могут бронировать билеты в Катар

9 октября состоится матч седьмого тура квалификации ЧМ-2022 Андорра — Англия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.03. Успех андоррцев оценён экспертами в 67.00. Ставки на ничью принимаются за 24.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Андорра — Англия 9 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Андорра — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.88. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 3.95. Если не забьют — коэффициент 1.25. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 4.05.

Анализ и прогноз матча 7-го тура квалификации ЧМ-2022 Андорра — Англия (09.10.2021)

Клубный футбол ушёл на перерыв, настало время отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 9 октября состоится 14 матчей. Среди прочих выяснять отношения будут сборные Андорры и Англии. Матч пройдёт на стадионе «Насьонал», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Главный арбитр — украинка Екатерина Монзуль.

После шести туров Андорра занимает предпоследнюю строчку в группе, имея в активе лишь три очка, добытых после победы над идущим последним Сан-Марино (2:0). Больше хвастаться нечем. В остальных играх — пять поражений. Понятно, что думать про Катар не приходится.



В Лиге наций подопечные Кольдо Альвареса, стоящего у руля более 10 лет, привычно заняли последнее место в группе, набрав два очка. У них практически нет голов, не хватает атакующего потенциала. В защите тоже беда — очень много пропускают. Например, за шесть туров квалификации ЧМ-2022 разница забитых и пропущенных составляет 10 мячей со знаком «минус».



Впрочем, в последнем столкновении андоррцы, несмотря на то что проиграли, смотрелись довольно неплохо. В собственной системе координат, разумеется. Оказали достойное сопротивление сборной Венгрии (1:2). Возможно, они кого-нибудь ещё смогут укусить, но вряд ли этот произойдёт в субботу.

Англичане всё ещё отходят от поражения в финале Евро-2020, где уступили сборной Италии (1:1, по пенальти — 2:3). Кейн и Санчо не влились в привычное русло, Маркус Рашфорд отходит от операции. Расклад явно не самый оптимистичный. Хотя даже с учётом нюансов подопечные Гарета Саутгейта остаются грозной силой.



Главному тренеру точно не составит труда разнообразить атакующую линию яркими футболистами. В порядке Фил Фоден, который давно застолбил себе место в основной обойме у Пепа Гвардиолы, здорово выглядит Тэмми Абрахам в «Роме» Жозе Моуринью. Да и Олли Уоткинс прижился в «Астон Вилле». Словом, поле для экспериментов широкое.

Матч шестого тура отбора ЧМ-2022 сборная Англии провела с Польшей (1:1) в Варшаве. Особо хвастаться нечем. Счёт открыл Гарри Кейн на 72-й минуте, но поляки в компенсированное время вырвали ничью, отметился Дамиан Шиманьски. Со стороны гостей чувствовалась скованность в атаке.



Вероятно, связано это с тем, что после провального финала Евро-2020 травле подверглись игроки, не реализовавшие пенальти. Чтобы исправить ситуацию, необходимо выиграть трофей. Пока перспектива взять чемпионат мира впервые с 1966-го выглядит реализуемой, но для этого надо быть смелее в атаке.



У сборной Англии очень мощный и длинный состав, но реализовать весь потенциал пока не выходит. В том же финале Евро-2020 англичане смотрелись фаворитами, даже забили быстрый гол, но упустили свои шансы. Им явно не хватает уверенности и лёгкости против равных по силе соперников. С остальными проблем не возникает.

Ожидается, что и с Андоррой трудностей не будет. Она демонстрирует крайне невзрачный футбол, а потому может стать удобным противником. Ждём от Гарета Саутгейта серьёзные перестановки в составе, но уверены, что его подопечным не составит труда одолеть Андорру. Можно рискнуть и поставить на победу Англии с форой (-3) за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на квалификации ЧМ-2022 Андорра — Англия 9 октября 2021 года

Англия не в лучшей форме, тем не менее остаётся одним из претендентов на победу в Катаре. Нужно лишь вновь поверить в свои силы. Отправной точкой к этому может стать победа над скромной Андоррой, которая много пропускает и не имеет тузов в рукаве против сильных соперников. Не ждём сенсаций.



Ставка: победа Англии с форой (-3) за 2.01.