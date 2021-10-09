Италия — Бельгия. Команду Роберто Манчини может остановить только Сергей Карасёв

10 октября состоится матч за третье место Лиги наций Италия — Бельгия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.34. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Бельгия 10 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Италия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78

Анализ и прогноз матча за третье место Лиги нации Италия — Бельгия (10.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, в первой половине октября бушуют дела сборных. На очереди две встречи Лиги наций, которые пройдут в Италии. В финале столкнутся Испания и Франция. Но также внимания заслуживает матч за третье место Италия — Бельгия. Стартовый свисток прозвучит раньше, в 16:00 мск.

Вот и прервалась невероятная беспроигрышная серия итальянцев. 37 матчей сборная Италия выходила сухой из воды, но в полуфинале Лиги наций новоиспечённые чемпионы Европы оступились на Испании и сошли с дистанции. Несмотря на горькое поражение, времени вешать нос нет, на очереди — игра с Бельгией за третье место.



Отметим, что Леонардо Бонуччи пропустит встречу из-за красной карточки, которую ему показал в полуфинале судивший встречу Сергей Карасёв. Российский арбитр выписал первый «горчичник» именитому защитнику за разговоры, а второй — за удар локтем в область головы. Случилось это под конец первого тайма, а отыграться в меньшинстве итальянцы не сумели.

Потеря вице-капитана точно не пойдёт на пользу Италии, но и без него сборная вполне может справится с нестабильной Бельгией. К тому же у Роберто Манчини никогда не было особых проблем с выбором, качественных защитников хоть отбавляй. Хотя, конечно, Бонуччи такой один.

В атаке отсутствуют Чиро Иммобиле и Андреа Белотти. Но вполне могут выйти игроки из «Ювентуса». Это Мойзе Кин, Бернардески, Кьеза. Или шустрый Лоренцо Инсинье. Фланги у итальянцев тоже неслабые, так что у главного тренера руки не связаны. Нападение действительно грозное даже без центрфорвардов.

Что касается Бельгии, то стоит отметить Лукаку, который сейчас в невероятной форме. В матче с Францией он вновь отличился, забив уже 68-й гол за сборную. Складывается впечатление, будто форварда абсолютно не остановить. Велика вероятность, что в воскресенье игрок лондонского «Челси» вновь потревожит сетку ворот соперника. Если, конечно, тренерский штаб не даст шанс резервистам.

Однако защита бельгийцев дала течь. Реквизировать победу у Франции (2:3), ведя в счёте 2:0, не получилось. На второй тайм вышла словно другая команда, контроль над игрой был утерян. Конечно, подопечные Роберто Мартинеса забили (к слову, снова отличился Лукаку), но впоследствии был зафиксирован явный офсайд. Слишком рано начали оберегать приятный душе счёт.

Сборная Бельгии — однозначно непростой соперник. Даже несмотря на отсутствие игровой практики ключевых исполнителей в предыдущих матчах, где играл второй состав, основа осталась в тонусе и оказала более чем достойное сопротивление. Однако для победы над французами этого не хватило. Не хватило выдержки и надёжности в защите.



Полуфинальные встречи для Италии и Бельгии не задались, но в очной встрече ожидается равная битва. Кто качественнее проведёт работу над ошибками, тот и победит. На наш взгляд, фаворитами являются итальянцы, у которых собрался отличный коллектив, понимающий требования главного тренера. А главное — скамейка выглядит интереснее.

Почему это важно? Потому что встреча за третье место в Лиге наций — так себе раздражитель. И изменения в составе видятся неизбежными. Насколько глобальными они будут — другой вопрос. Скорее всего, как минимум по четыре-пять представителей резерва появятся с первых минут.

Думаем, можно рискнуть и проверить победу хозяев за коэффициент 2.20. На их стороне будут поддержка трибун и лишний день отдыха. Перед родными трибунами даже игра за третье место — это кое-что. Бельгийцы же, судя по высказываниям Тибо Куртуа — основного вратаря, находятся, мягко говоря, в удручённом состоянии. Другой интересный вариант — ТБ 2.5 мяча за 2.01. Без веселья зрители остаться не должны. Оборонять уже нечего, осторожничать нет смысла.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Италия — Бельгия 10 октября 2021 года

Италия под руководством Роберто Манчини добилась невероятного результата — 37 матчей без поражений, что является мировым рекордом. После осечки настало время двигаться дальше и готовиться к чемпионату мира. Команда у итальянцев отличная, неудача с Испанией этого не отменит. Ну а пока можно отвести душу, порадовать родных болельщиков и доказать, что в равных составах итальянцы по-прежнему сильнейшие в Европе.



Ставка: победа Италии за 2.20.

Какой канал покажет матч Италия — Бельгия?