«Салават Юлаев» — СКА. Уфимцы не заметят стараний Валерия Брагина

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — СКА. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех СКА оценён экспертами в 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 10 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.74.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — СКА Санкт-Петербург (10.10.2021)

Октябрь стремительно приближается к середине. Интриг и страстей в Континентальной хоккейной лиге хватает каждому, играют каждый день. На 10 октября запланированы две встречи. Отдельное внимание уделим битве грандов «Салават Юлаев» — СКА, которая пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 14:30 мск.

«Салават Юлаев» идёт вторым в Восточной конференции, набрав 24 балла за 15 матчей. Отставание от «Металлурга» составляет четыре пункта. Всему виной — два поражения в последних четырёх встречах. Сначала уфимцы неожиданно уступили «Сибири» (1:3), а затем — в «зелёном дерби» казанскому «Ак Барсу» (0:2).



Благо удалось быстро прийти в себя. На выезде «Салават» разгромил испытывающего проблемы аутсайдера — «Сочи» (3:0). Тогда всё решил второй период. А накануне дома против «Йокерита» (3:2 ОТ) закрепил результат, да ещё и прервал серию очных поражений от финнов.



После первого периода уфимцы вели со счётом 2:0, хотя к середине третьего периода «джокеры» сумели отыграть обе шайбы. Хозяева создали под конец хороший момент, но голкипер Андерс Линдбек встал на пути шайбы. В овертайме на 35-й секунде «Салават» дожал соперника и забросил победный гол.

СКА провёл столько же игр, но располагается на третьей строчке Запада с 21 очком. Отставание от «Йокерита» составляет три пункта. В недавней домашней серии петербуржцы выиграли все три матча, а в двух последних шведский голкипер Ларс Юханссон оформил два шат-аута и упрочил лидерство в списке лучших вратарей КХЛ.



Сперва обыграли «Трактор» (4:3 Б), переломив ход встречи во втором периоде. Затем досталось скромному «Нефтехимику» (2:0). Следом оставили без очков ярославский «Локомотив» (1:0). Болельщики остались довольны, хотя с «Локо» пришлось изрядно потрудиться.



А первая же выездная игра с «Барысом» получилась провальной (0:3). Уже к первому перерыву СКА горел 0:2. Хозяева легко реализовали два большинства. Петербуржцы особыми моментами не отметились, хотя пытались исправить ситуацию. Казахстанцев счёт вполне устраивал, дотерпели до конца третьего отрезка и забросили третью шайбу в пустые ворота через всю площадку.

Теперь СКА держит дорогу в Уфу, и соперник здесь гораздо крепче. «Салават» образцово играл в сентябре, лишь недавняя череда поражений оставила неприятный след. Достаточно сказать, что подопечные Томи Лямся пропускают меньше всех на данный момент в КХЛ. Петербуржцы же в последнем матче, мягко говоря, разочаровали.

Игра в меньшинстве оставляет желать лучшего. При этом реализация в гостях не самая сильная, всего 8,73%. В то время как «Салават» дома имеет 10,99%. Надо также сказать, что соперники уже встречались в этом сезоне, и тогда победу праздновали уфимцы — 4:2. И «Салават» наказал за штрафы.



Как и в недавней игре петербуржцев с казахстанцами, где они пропустили сразу после первых двух удалений. Если штрафа будет достаточно, наказание не заставит себя ждать. Поэтому мы бы рассмотрели итоговую победу «Салавата Юлаева» за 1.81. Дело тут ещё в том, что уфимцы здорово играют на своём льду.



Дома проиграли лишь раз в последних пяти встречах, а армейцы в последних выездах не впечатлили. Альтернативный вариант — Ф1 (0) за 1.75. В случае ничьей в основное время произойдёт возврат средств. Всё же в овертайме и буллитах СКА часто забирает второе очко.

«Салават Юлаев» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 октября 2021 года

Оборона «Салавата Юлаева» — одна из самых сильных в КХЛ, пропускает меньше всех. А в атаке уфимские ребята смотрятся не хуже, в прошлом матче с «Йокеритом» даже без Кадейкина и Гранлунда моменты создавали. На уверенную победу в основное время ставить мы бы не решились, но предпочтительнее выглядит «Салават». Забрать два очка у нестабильного СКА на своём льду — задача посильная.



Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.81.