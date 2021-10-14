«Арсенал» — «Зенит». Поможет ли Артёму Дзюбе отказ от вызова в сборную России?

16 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Зенит». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех туляков оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 5.35. Какой канал покажет матч «Арсенал» — «Зенит»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Зенит» 16 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» Тула — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (16.10.2021)

Клубный футбол возвращается после международной паузы. В Российской Премьер-Лиге грядёт 11-й тур, открываем вторую треть первенства. Программа стартует в субботу, 16 октября, тремя встречами. В самой ранней из них тульский «Арсенал» примет «Зенит». Свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

После 10 туров тульский «Арсенал» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав всего шесть очков. Безопасная 12-я позиция совсем рядом, однако по разнице забитых и пропущенных «Урал» и «Ростов» находятся выше. Хотя очков у всех троих поровну — девять.



После прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера туляки наверняка планируют достичь лучших результатов, нежели в прошлом сезоне. Тогда они так и закончили сезон на 14-й позиции. Но пока ожидания не соответствуют реальности, хуже выступают только «Химки» и «Уфа».



В последних двух матчах чемпионата России «оружейники» голами не отметились. Уступили хромающему «Уралу» (0:2) и сыграли вничью с «Химками» (0:0), которые располагаются на последнем месте в таблице. Не забили ни одного мяча за 180 минут против явных аутсайдеров. Гордиться явно нечем.

«Зенит», в свою очередь, перед паузой потерпел первое поражение — от «Сочи» (1:2). Встреча вполне могла закончиться привычной победой, но сильно помешало удаление Сердара Азмуна. Хотя вдесятером петербуржцы продолжили атаковать. Артём Дзюба сумел отличиться на 45-й минуте. Был близок к дублю — попал в штангу.



33-летний нападающий в последнее время набрал очень приличную форму. Во-первых, в пяти прошлых турах чемпионата России у него семь очков по системе «гол+пас». Во-вторых, сил должно быть достаточно. Игрок отказался ехать в сборную, хотя с такими показателями наверняка пригодился бы Валерию Карпину.

Зато капитан «Зенита» получил возможность сконцентрироваться на внутреннем первенстве и Лиге чемпионов, в которой клуб выступает пока довольно неплохо. С минимальным счётом при достойной игре уступил лондонскому «Челси» (0:1) в первом туре, а затем дома по делу разгромил «Мальмё» (4:0). Если так пойдёт дальше, евровесна никуда не денется.



«Зенит» действительно хорош сейчас. Матч с сочинцами вынесем за скобки. За 10 туров подопечные Сергея Семака набрали 23 очка. Лидерству в первенстве угрожают лишь московское «Динамо» с 19 очками и «Сочи» с 18. Если не случится сенсаций, то очередное чемпионство никуда не денется.



Впереди у сине-бело-голубых трудная встреча с туринским «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Пусть и дома. Скорее всего, Семак не бросит все силы на тульский «Арсенал», а будет готовиться к итальянскому гранду. Но и щадить туляков смысла нет. Зачем давать конкурентам возможность подобраться ближе?

«Оружейники» по-прежнему много пропускают, а забивают, наоборот, редко. Вряд ли смогут оказать достойное сопротивление действующему победителю РПЛ. Мы бы взяли П2 с форой (-1.5) за приятный коэффициент 2.10. Другой вариант — П2 и общий тотал больше 1.5 мяча за 1.63.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Зенит» 16 октября 2021 года

«Зениту» наверняка понадобятся силы для противостояния с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Однако даже так шансы навязать равную борьбу действующему чемпиону у «Арсенала» крайне малы. «Зенит» уверенно шагает к очередному титулу, тулякам особенно не помогла даже смена тренера. В последних двух играх с аутсайдерами РПЛ не забили и добыли лишь один балл. Сенсации не ждём.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.10.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Зенит»?