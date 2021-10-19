«Барселона» — «Динамо» Киев. Серхио Агуэро спасёт репутацию Рональда Кумана

20 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех украинцев оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Динамо» Киев 20 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев (20.10.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва, да не с пустыми руками. Стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов. «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» в Испании примет киевское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск. Положение дел у хозяев не самое оптимистичное.

После восьми туров Ла Лиги каталонцы расположились на седьмой строчке с 15 баллами. Отставание от лидирующего «Реала Сосьедад» составляет пять очков. Есть игра в запасе, так что не всё так печально. Битва за чемпионство обещает быть яркой, но не факт, что «Барса» примет в ней полноценное участие.



На внутренней арене сине-гранатовые выступают с переменным успехом. Были осечки, но после паузы по делу обыграли «Валенсию» (3:1). Порадовал появлением на поле Серхио Агуэро, вышедший в концовке и получивший теплый приём от фанатов. Травма связки голеностопного сустава 33-летнего форварда в прошлом, пора помогать.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ювентус».

А вот в Лиге чемпионов «Барселона» ужасна. В двух турах потерпела поражения от «Баварии» (0:3) и «Бенфики» (0:3). Пропустила шесть безответных мячей и готовится принять киевское «Динамо», с которым никогда проблем не возникало. Есть возможность отвести душу на не самом грозном оппоненте.

Подопечные Мирчи Луческу в чемпионате Украины весьма хороши. В прошлом сезоне взяли чемпионский титул, а в этом идут на первой строчке с 29 очками. По пятам шагает донецкий «Шахтёр». Битва за золото традиционно завязывается между этими двумя командами. Конкуренция небольшая, уровень чемпионата тоже не самый высокий.

Потому заострим внимание на еврокубках. Киевляне расположились на третьей строчке. В активе один балл, добытый в дуэли с «Бенфикой» (0:0). Второй матч сложился ожидаемо неудачно — крупно уступили «Баварии» (0:5). На европейской арене украинцы явно имеют проблемы в атаке. Забивают мало или уходят с поля без голов вовсе.



В Суперкубке Украины, к слову, тоже прогорели, «Шахтёр» оказался сильнее. Матч с «Барселоной», которая немало пропускает, мог бы добавить уверенности. Да только пропускают подопечные Рональда Кумана от сильных команд. С «Валенсией» проблем не возникло, хотя те даже умудрились быстро открыть счёт.



К тому же сами динамовцы пропускают порядочно. Испанцы же, как кажется, стали чуточку собраннее после международного перерыва. Провели работу над ошибками. Дебютировавший Серхио Агуэро наверняка добавит разнообразия в атаке, а потому ждём от хозяев большого количества голов.

Мы бы взяли П1 с форой (-1) за коэффициент 1.81. Гостям будет тяжело. Отступать сине-гранатовым некуда: реальные шансы на выход в плей-офф оставит только победа. Значит, о недомолвках и конфликтах на время нужно забыть. И взять столь нужные три очка.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев 20 октября 2021 года

«Барселона» добавила, Агуэро поможет обострить игру в атаке. Да и без аргентинца каталонцы проявили себя в последнем матче хорошо. В защите порой возникают провалы, но против мало забивающего в Европе киевского «Динамо» есть все шансы взять три очка. К тому же украинцы сами довольно много пропускают. Ждём уверенной победы хозяев.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.81.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Барселона» — «Динамо» Киев.