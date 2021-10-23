«Зенит» — «Спартак». Артём Дзюба покажет красно-белым, кто тут лев

24 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80. Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Спартак» 24 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.67, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75, на пенальти — за 2.25.

«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ (24.10.2021)

Дерби двух столиц традиционно сопровождается шумом, спорами и скандалами. Есть и ещё одна постоянная величина — красно-белые не выигрывают. Они не знают побед на протяжении семи очных встреч. В 2017 году оказались сильнее в Москве — 3:1 с удалением Фернандо и голом Марио Пашалича на 98-й минуте.

Тогда главным тренером «Спартака» был Массимо Каррера, а «Зенит» вёл за собой Роберто Манчини. С тех пор москвичи потерпели четыре поражения при трёх ничьих. Прошлая победа в Санкт-Петербурге вообще датирована 2012 годом. А это ещё эпоха Валерия Карпина.



3:2, огненная концовка, голы Динияра Билялетдинова, Эммануэля Эменике и Рафаэла Кариоки. В составе хозяев отличились Александр Кержаков и Сергей Семак, а команду возглавлял Лучано Спаллетти. Такое ощущение, будто это было в прошлой жизни. С тех пор многое менялось, но верхом притязаний в Северной столице оставалась ничья.



Любопытно, что результаты в последнее время у подопечных Руя Витории даже лучше. Они долго запрягали, отвлекались на скандалы и телеграм-каналы, но постепенно дела пошли в гору. В трёх предыдущих турах РПЛ набрали семь очков и подобрались к группе лидеров.

17 очков в 11 турах, до замыкающего тройку «Динамо» всего три балла. Игра, естественно, нестабильная, что вполне логично на фоне травм, дисквалификаций и откровенно слабого выбора на некоторых позициях. Зато есть характер. Тем же бело-голубым в недавнем дерби долгое время по делу уступали, но забили два мяча после 86-й минуты и выцарапали ничью (2:2).



Петербуржцы тем временем впервые с 2018 года потерпели два поражения в чемпионате России подряд. 1:2 от «Сочи» и 1:2 от тульского «Арсенала». Обе неудачи тянут, скорее, на форс-мажор. С южанами было сомнительное удаление Сердара Азмуна, в Туле — низкая реализация моментов и удивительный удар Кангва в концовке.



Поражений подопечные Сергея Семака вряд ли заслуживали, но теперь это уже не имеет особого значения. Гораздо важнее, что конкуренты подтянулись. Сразу три клуба по итогам 11 туров находились в радиусе трёх очков. То есть неудача в битве с москвичами может стоить первого места.

Приятно, что дополнительного преимущества никто не получит. Клубы выступают в разных еврокубковых турнирах, но матчи третьего тура провели в один день — среду. Вышло очень похоже. Мощные соперники, разговоры о достойных поражениях, ноль очков. Действующий чемпион уступил на своём поле «Ювентусу» (0:1), пропустив на 86-й минуте. Красно-белые дома проиграли «Лестеру» (3:4) из-за кошмарного дебюта второго тайма.



Кадровые потери имеются с обеих сторон. Москвичи привычно обойдутся без Маслова, Мелкадзе, Понсе, Хендрикса и Умярова. Главная проблема — Самуэль Жиго, который не сыграет в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации. У хозяев по-прежнему восстанавливается Магомед Оздоев, а Далер Кузяев тоже перебрал карточек. Кроме того, накануне в общей группе не тренировались Малком и Клаудиньо.

Подопечные Руя Витории в последнее время пропускают много и со вкусом. Добавим сюда постоянные ошибки Александра Максименко, лишь добавляющие нервозности. И отсутствие ключевого центрального защитника — Жиго. Кроме того, «Зенит» явно будет в заведённом состоянии. Три поражения кряду и принципиальный соперник — отличные раздражители.



Подопечные Сергея Семака в последних матчах явно недобрали по голам. В общем, всё идёт к тому, что как минимум два мяча петербуржцы оформят. В то же время действующий чемпион в обороне тоже не блещет. Провёл 14 матчей в сезоне, не пропустил лишь дважды.



От ЦСКА (1:0) и «Мальмё» (4:0). Армейцы упустили несколько отличных моментов, а шведы почти тайм провели в меньшинстве. Во всех остальных случаях отыграть на ноль не удалось. Приобретение Станислава Крицюка проблем не решило. Деян Ловрен много ошибается, а создавать остроту у москвичей есть кому. Добавляет Александр Соболев, набирает форму Квинси Промес, в полном порядке Виктор Мозес.

Пожалуй, голы в обе стороны на таком фоне просматриваются. На классические «обе забьют» предлагают коэффициент 1.75, хотя потенциальный выигрыш можно увеличить. ОЗ + тотал больше 2.5 гола идёт за 2.02, 1Х + обе забьют — за 2.03. Также хорош вариант ИТБ 2 гола «Зенита» за 1.98. Максименко пожарит, а говорить что-то о Николае Рассказове даже не хочется.



Ставка для любителей рисковать — П1 + обе забьют. На неё букмекеры дают аж 2.95. Что-то в духе 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно. Это пари доезжало в двух предыдущих очных встречах в Санкт-Петербурге. Свой гол красно-белые наверняка найдут, но увезти первую победу из СПб за девять лет шансы невелики.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 октября 2021 года

Красно-белые не выигрывали в Санкт-Петербурге аж с 2012 года. Работа Руя Витории даёт плоды: забивать стали больше, результаты улучшились. В то же время Александр Максименко постоянно ошибается, а с «Зенитом» придётся обойтись без дисквалифицированного Самуэля Жиго. Думается, при таких условиях действующий чемпион забьёт как минимум дважды. Этого, скорее всего, хватит для победы. А уж для набора очков — почти наверняка.



Ставка: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.03.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».

По какому каналу покажут матч «Зенит» — «Спартак»?