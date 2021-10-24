«Оренбург» — «Динамо». Сандро Шварц выведет бело-голубых в 1/8 финала Кубка России

26 октября состоится матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Динамо» 26 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Оренбург» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Оренбург» — «Динамо» (26.10.2021)

Скоро нас ждут новые коронавирусные ограничения. Москва и Санкт-Петербург уже объявили о локдауне как минимум до 7 ноября. Время покажет, как это отразится на российском футболе. А пока на повестке дня Кубок России. 26 октября на стадионе «Газовик» местный «Оренбург» примет столичное «Динамо».

После 19 туров ФНЛ «Оренбург» занимает первое место с 41 очком. Следом идёт «Торпедо», набрав 38 баллов. В прошлом сезоне вернуться в РПЛ у обеих команд не получилось, хоть и по разным причинам. Теперь нас ожидает интересная битва. Шансы выйти в элиту без дополнительных проблем и стыковых матчей у оренбуржцев имеются.



Подопечные Марцела Лички в последних трёх турах одержали две победы над «Текстильщиком» (2:0) и «СКА-Хабаровск» (2:0), а также сыграли вничью с «Олимп-Долгопрудный» (0:0). Результаты неплохие, но не стоит забывать, что уровень соперников не такой высокий. Чтобы ярко проявить себя в РПЛ, надо становиться на две головы выше других в ФНЛ.



Перспективы хорошие, да вот только со стадионом проблемы. В прошлом году заняв вторую строчку по итогам сезона, оренбуржцы уступили своё место в РПЛ «Нижнему Новгороду». Не прошли лицензирование из-за малого количества мест для болельщиков. С тех пор, правда, кое-какие подвижки всё же произошли.

В Кубке России дела у «Оренбурга» тоже обстоят хорошо. Уже было обыграно ставропольское «Динамо» (3:1). Однако впереди матч с более сильным оппонентом, проблем не избежать. Бело-голубые находятся среди лидеров в Премьер-Лиге и показывают яркий футбол.



Московское «Динамо» сейчас действительно в отличной форме, в 12 турах чемпионата России добыли 23 очка и приблизились к петербургскому «Зениту». Такими темпами можно и за чемпионство бороться, не говоря уже про участие в еврокубках.

Сандро Шварц уже проделал серьёзную работу. Не будет ничего удивительного в том, если немецкий специалист в следующем сезоне уедет в Европу. Предложения, похоже, будут. Вопрос в другом — захочет ли сам тренер покидать клуб, если тот, допустим, финиширует в топ-3? Или даже попадёт в Лигу чемпионов.



Результаты хороши. Бело-голубые много забивают (20 голов к нынешнему моменту), а пропускают не так часто (12). Хотя последние две игры чемпионата России стали весьма результативными. Сначала была ничья в дерби со «Спартаком» (2:2), затем победа над «Химками» (4:1). Пусть пропускать стали чаще, зато с голами порядок.



В Кубке России московское «Динамо» крупно обыграло тёзку из Ставрополя (6:0). «Оренбург», конечно, уровнем выше, на своём поле наверняка упрётся. Но дело тут ещё и в том, что Сандро Шварц подходит к турниру основательно. Даже на игру со скромными ставропольцами выставил серьёзный состав.

Победа в Кубке России даёт право сыграть в Лиге Европы, да и у «Динамо» с трофеями в последние годы трудности. Так что с мотивацией проблем возникнуть не должно. Мы бы вообще рискнули и взяли победу «Динамо» с форой (-1) за коэффициент 1.81. Вероятно, хозяевам будет трудно рассчитывать даже на гол. Москвичи сейчас хороши.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 26 октября 2021 года

«Оренбург» опасен умением играть вторым номером, но против столь здорово выступающего «Динамо» этого мало. Москвичи очень здорово атакуют и находятся в хорошей форме. Пусть противник и лидирует в ФНЛ, проблем у них возникнуть не должно. Бело-голубые и сами среди лидеров, только в РПЛ.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.82.