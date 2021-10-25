«Металлург» — ЦСКА. На что способен Березуцкий без Акинфеева и Заболотного?

26 октября состоится матч Кубка России «Металлург» Липецк — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех команды из Липецка оценён экспертами в 17.00. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Металлург» — ЦСКА 26 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» Липецк — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.92. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Металлург» Липецк — ЦСКА (26.10.2021)

До ноябрьского международного перерыва больше недели, а еврокубковые соревнования взяли паузу, любезно освободив будничные дни. В Кубке России добрались до матчей, по итогам которых определятся победители группового этапа. Клубы, вошедшие в топ-5 РПЛ в прошлом сезоне, уже ждут своих соперников в 1/8 финала.

Московский ЦСКА остался без еврокубков впервые за долгое время, а потому был вынужден начинать розыгрыш в группе с липецким «Металлургом» и «Зенитом» из Ижевска. Уже успел разгромить ижевчан со счётом 4:0. Голами отметились Кучаев, Ахметов, Зайнутдинов и Заболотный. В воротах дебютировал юный Тороп.



Уверенная победа продолжила удачную серию. Красно-синие не проигрывают на протяжении шести официальных встреч во всех турнирах. В пяти из них набирали по три очка. Отчасти поэтому положение в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги заметно улучшилось. После 12-го тура вплотную приблизились к лидерам.



До исторической победы над «Спартаком» санкт-петербургский «Зенит» допустил две осечки подряд в чемпионате России, а потому позволил конкурентам подойти ближе. Армейцы, как и столичное «Динамо», отстают на три пункта. «Краснодар» — на пять. Хотя, конечно, на дистанции с действующим чемпионом страны будет тягаться тяжело.

Теперь успех в Кубке России выводит сразу в групповой этап Лиги Европы, а потому подопечным Алексея Березуцкого не стоит халатно относиться к турниру. И всё же в Липецке главный тренер собирается обойтись малой кровью. На игру не поехали Акинфеев, Дивеев, Фернандес и Заболотный. Впрочем, ничего страшного не случилось.

Дело в том, что «Металлургу» сейчас совсем не до национального кубка. В ФНЛ скромный клуб идёт на 18-м месте, набрав всего 15 очков за 19 игр. Отрыв от замыкающего таблицу «Волгаря» составляет три балла, а до безопасной 16-й строчки не хватает целых пять. При этом впереди тяжёлый отрезок в календаре, потребуется много сил.



После ЦСКА липецкой команде предстоит дома встретиться с лидером первенства «Оренбургом», затем поехать в гости к набравшему солидный ход «Акрону». На десерт — домашняя игра с «Нефтехимиком», который под руководством Кирилла Новикова, бывшего тренера «Динамо», замыкает топ-3. Дать оптимистичный прогноз довольно трудно.



Армейцы без особых проблем разобрались в Ижевске даже в экспериментальных сочетаниях. Некоторые лидеры снова отсутствуют, зато Березуцкий на всякий случай прихватил с собой Эджуке и Дзагоева. Чалов, Зайнутдинов, Ахметов и другие тоже в обойме. Если не произойдёт форс-мажоров, добудут победу и в Липецке. Запас исполнительского мастерства позволяет.

Мы бы выбирали между П2 всухую за 1.92 и Ф2 (-2) за 1.96. У «Металлурга», откровенно говоря, хромает атака. Забивает по праздникам даже в ФНЛ. Владислав Тороп, конечно, ещё очень молод, но грубых ошибок с тем же ижевским «Зенитом» не допускал. Кое-где даже натурально спас гостей. Если что, всегда можно положиться на Кирилла Набабкина. Мотивация и своё поле — это хорошо, но на этом козыри представителя лучшей лиги мира заканчиваются. Маловато будет.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Металлург» — ЦСКА 26 октября 2021 года

ЦСКА без проблем разобрался в Ижевске даже экспериментальным составом. Особых проблем с липецким «Металлургом», который находится на дне турнирной таблицы ФНЛ, тоже возникнуть не должно. У команды из Липецка большие проблемы с результативностью и, как следствие, результатами. Считаем, что армейцы справятся даже без лидеров.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 1.96.