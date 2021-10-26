«Кубань» — «Краснодар». Лёгкая добыча для клуба Сергея Галицкого

27 октября состоится матч Кубка России «Кубань» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «Краснодар»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех хозяев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Кубань» — «Краснодар» 27 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Кубань» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Кубань» — «Краснодар» (27.10.2021)

Вот и пришла пора завершать групповой этап Кубка России. На 27 октября запланировано сразу девять матчей заключительного третьего тура. В глаза бросается краснодарское дерби. «Кубань» впервые за долгое время сыграет на своём стадионе с «Краснодаром». Начало — в 19:30 мск.

Сразу скажем, что кубанское дерби к былому противостоянию можно привязать только при большом желании. В прошлый раз клубы с такими названиями встречались в 2015 году в Российской Премьер-Лиге на стадионе «Кубань». У «быков» тогда ещё не было собственной арены, но это не помешало забрать победу. Счёт яркий — 3:2. По статистике личных встреч жёлто-зелёные даже на три очка впереди.



Много воды утекло с тех пор. «Краснодар» рос, развивался и пробовал Лигу чемпионов на вкус. А «Кубань» к 2018 году обанкротилась и была расформирована. Но, к счастью преданных фанатов, один из старейших клубов страны переродился. Под гордым названием «Урожай» с третьей попытки стал лучшим в своей зоне ПФЛ, благодаря чему добрался до ФНЛ. То есть название то же самое, а вот юридическое лицо другое.



Заслужив повышение в классе, клуб снова стал «Кубанью» и поменял тренера. Правда, в лучшей лиге мира коллектив встретили прохладно. Из-за неубедительных результатов случилась удивительным текучка кадров. Совсем недавно третьим тренером за короткий отрезок стал Роберт Евдокимов, когда-то выводивший в элиту «Оренбург». Надо сказать, что после его прихода одержано две победы в ФНЛ в двух играх.

Первым делом дома обыграли «КАМАЗ», который занимает 10-е место. На 40-й минуте Азамат Гурфов открыл счёт, а на 70-й Илья Петров заработал красную. Но хозяева смогли удержать преимущество даже в меньшинстве. Затем пострадал «Краснодар-2». Не успели соперники притереться друг к другу, как Козлов с Саркисовым до 15-й минуты забили по голу.

«Кубань» в Кубке России ещё при прошлом тренере потерпела поражение от «Ленинградца» (0:1). «Краснодару», наоборот, удалось выиграть со счётом 2:0. Таким образом, жёлто-зелёные упали на последнее место в группе. Шансы на выход в 1/8 финала турнира сохраняются, но призрачные. Нужно выиграть в дерби с разницей как минимум в два мяча.



Букмекеры в такой исход не верят, их трудно упрекнуть. Уровень соперников на данном этапе принципиально разный. Хоть в защите и опорной зоне гостей проблемы в виде травмированных Мартыновича, Чернова, Газинского, но даже экспериментальный состав на фоне заново строящейся «Кубани» выглядит в разы привлекательнее.



Виктор Гончаренко наверняка перетасует сочетания. Торопиться ему некуда, краснодарцам достаточно не проиграть, РПЛ сейчас важнее. Ну а «Кубань» при всём желании вряд ли прыгнет выше головы. Бой, несомненно, даст, но не более того. Разница в классе заметная, а новый тренер только начал работу.

Краснодарское дерби мы не видели очень давно, но вряд ли оно получится таким же насыщенным по содержанию, как шесть лет назад. Впрочем, шансы увидеть голы всё же есть. Скорее всего, в одну сторону. На наш взгляд, стоит проверить комбинированный вариант «Х2 и тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.96. Вариант посмелее — П2 через общий верх. Ждём чего-то вроде 3:1 или 3:0 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Кубань» — «Краснодар» 27 октября 2021 года

Долгожданное краснодарское дерби, к большому сожалению, не сулит интриги. «Кубань» только строится после перерождения, составу тяжело бороться за лидерские позиции даже в ФНЛ. «Краснодар» же и с экспериментальными сочетаниями будет выше на полторы головы, чем кубанцы. Сенсации не ждём, клуб Сергея Галицкого пройдёт дальше.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.