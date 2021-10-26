«Лацио» — «Фиорентина». Шутить про Александра Кокорина уже надоело

27 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Фиорентины» оценен экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.92. Где смотреть матч «Лацио» — «Фиорентина»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Фиорентина» 27 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Лацио» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Лацио» — «Фиорентина» (27.10.2021)

После третьего тура групповой стадии еврокубков клубы возвращаются на внутреннюю арену. До ноябрьского международного перерыва можно провести несколько игр. 27 октября в 10-м туре чемпионата Италии на стадионе «Олимпико» состоится встреча «Лацио» — «Фиорентина». Стартовый свисток запланирован на 21:45 по мск.

«Лацио» за девять туров Серии А при Маурицио Сарри за штурвалом набрал 14 очков и расположился на восьмой позиции в таблице. До лидирующего «Наполи» не хватает целых 11 пунктов. Включиться в борьбу за чемпионство будет не так просто. Надо думать про зону Лигу чемпионов, до которой два балла.



Впрочем, уход Симоне Индзаги сказался на выступлениях «орлов». Сейчас они нестабильны, в последних трёх турах первенства потерпели два сокрушительных поражения от скромных «Болоньи» (0:3) и «Вероны» (1:4). При этом одержали победу над грозным «Интером» (3:1), которому поначалу даже проигрывали. Ход встречи перевернули во втором тайме.

Любопытно, что после недавнего разгрома от «Вероны» всю римскую команду в воспитательных целях закрыли на базе. Побеседовать с футболистами приехал президент клуба Клаудио Лотито. Во время обеда у сторон зародился спор, руководство попросило игроков улучшить результаты. Возможно, это взбодрит римлян.

Хотя не всё так плохо, есть и положительные моменты. Стоит отметить, что бело-голубые порядочно забивают, за девять туров чемпионата Италии наколотили 19 мячей. Остаётся исправить оборону: пропустили изрядно — 17 раз. Хотя и прошлый сезон был примерно таким же — сами забивают много и другим дают.

В Лиги Европы «Лацио» пока не блеснул. Идёт на втором месте в группе с четырьмя баллами. Но до лидера уже три очка. Римляне потерпели поражение от «Галатасарая» (0:1), одержали победу в матче с «Локомотивом» (2:0) и сыграли вничью с «Марселем» (0:0). Вопросы имеются, однако шансы на плей-офф приличные.

У «Фиорентины» дела тоже интересные. Расположившись после девяти туров чемпионата Италии на седьмой строчке с 15 баллами, команда имеет вполне ощутимые шансы вернуться на еврокубковую арену. Хотя понятно, что конкурентов хватает. Стремиться есть к чему.

Как и предстоящий соперник, флорентийцы сменили главного тренера в новом сезоне. В клуб пришёл Винченцо Итальяно. Результаты, несомненно, улучшились, но стабильности не хватает. В трёх последних турах Серии А два поражения — от «Наполи» (1:2) и «Венеции» (0:1) — и победа над аутсайдером «Кальяри» (3:0).

Команда тоже в процессе перестройки. Как и «Лацио», она довольно хороша в нападении. Удается забивать почти в каждой игре (из девяти матчей лишь в одном не вышло). Но и получает в сетку своих ворот достаточно много. В общей сложности у «фиалок» 13 забитых и 12 пропущенных мячей, почти поровну.

Совсем не вписался в коллектив Александр Кокорин, переход которого — провал как для клуба, так и для самого футболиста. Игрового времени всё меньше, а слухов о скорейшем трансфере — всё больше. Редкими шансами в Италии россиянин наотрез отказывается пользоваться. Надеяться здесь не на что. Фанаты в ярости, сам игрок путешествует между лазаретом и скамейкой запасных. Даже шутить по этому поводу надоело.

Впрочем, Винченцо Итальяно не сильно переживает. У него в колоде есть множество других футболистов, которых он грамотно использует. Тот же молодой Влахович стал лидером атаки, регулярно забивает и привлекает внимание более именитых клубов. Хотя нестабильность всё же даёт о себе знать.

Рассчитывать на уверенную победу «Фиорентины» трудно, совсем недавно она проиграла скромной «Венеции». А вот поверить в забитый гол — вполне. Такому «Лацио» затолкать мяч в сетку задача выполнимая. Римский клуб мечется в поисках своей игры, много забивает и много пропускает. В грядущем матче наверняка забьёт, но выиграет ли?

Тоже нет уверенности. Рискнём и возьмем комбинированную ставку «обе забьют + победа одной из команд» за приятный коэффициент 2.36. Фиолетовые до сих пор ни разу не сыграли вничью в текущем розыгрыше чемпионата Италии, а у римлян только три мирных исхода с учётом Лиги Европы. Чаша весов должна склониться в одну из сторон.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Фиорентина» 27 октября 2021 года

Очевидно, команды не в лучшей форме. Обе много забивают и пропускают. Ввиду сильной нестабильности результатов смело рассчитывать на победу тех или других не стоит, зато поверить в то, что обе забьют, вполне можно. При этом ничейный результат наименее вероятен, мирных исходов в нынешнем сезоне у соперников мало.



Ставка: обе забьют + победа «Лацио» или «Фиорентины» за 2.36.

Какой канал покажет матч «Лацио» — «Фиорентина»?