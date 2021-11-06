«Урал» — «Зенит». Лучше бы так было в Лиге чемпионов

7 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех екатеринбуржцев оценён букмекерами коэффициентом 11.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.65.

Где смотреть матч «Урал» — «Зенит»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Зенит» 7 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Урал» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.66, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01, на пенальти — за 2.35.

«Урал» — «Зенит»: прогноз на матч 14-го тура РПЛ (07.11.2021)

Российский клуб засудили? Забить два мяча в Турине — это достойно? Сказались перелёт и дорога? Говорить теперь можно всё что угодно. Факт в том, что петербуржцы снова потерпели поражение и остались без важных очков на европейской арене. Причём абсолютно по делу. Туринцы были быстрее и выше на голову.

Нанесли по воротам Станислава Крицюка 26 ударов (против 12 у россиян), 11 из которых пришлись в створ. А также превзошли гостей по проценту владения мячом (58 на 42), количеству сделанных передач и их точности. Ситуация с пенальти действительно, мягко говоря, спорная. Однако вряд ли бы изменился итоговый результат.



А в итоге «Зенит» имеет три очка в активе после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов. Реальные шансы сохраняются разве что на выход в Лигу Европы. «Ювентус» теперь уже не догнать, а «Челси» получится обойти только при огромной удаче. Адекватная позиция сейчас — продолжать борьбу с «Мальмё» за третье место в группе.



Но это будет уже после ноябрьского международного сбора. Сейчас чемпион России возвращается на внутреннюю арену, где успеет провести ещё один выездном матч перед запланированной паузой. Хорошо, хоть в Российской Премьер-Лиге условия близкие к тепличным. Незадолго до игры с «Ювентусом» петербуржцы разгромили «Динамо» (4:1).

Про исторические 7:1 со «Спартаком» на своём поле тоже забывать не стоит. Раз подопечные Сергея Семака способны на такое с представителями основной группы конкурентов в борьбе за золотые медали, то что в теории может случиться с клубом калибра «Урала»? Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице РПЛ.



Перед 14-м туром в копилке 29 очков и отрыв от ближайшего преследователя — московского «Локомотива» — пять пунктов. Даже при поражении в Екатеринбурге первое место никуда не денется. Хотя в такой исход верится с трудом. Уральцы замыкают турнирную таблицу, набрав всего лишь 10 очков за то же время. Отставание от безопасной 12-й строчки составляет три пункта.

Борьба за выживание в нынешнем сезоне, судя по всему, развернётся нешуточная. Вопрос в том, справится ли оставшийся без серьёзного усиления в межсезонье скромный екатеринбургский клуб. Арендованный у ЦСКА Илья Помазун регулярно выручает, но он не всесилен. Да, пропускают «шмели» не так много для аутсайдера, только дело в другом.



За 13 сыгранных матчей «Урал» сумел забить всего лишь пять голов, что является худшим результатом в чемпионате России на данный момент. Конечно, четыре из них получилось затолкать после назначения Игоря Шалимова на пост главного тренера. Но, вероятно, Юрий Матвеев справился бы не хуже, если бы остался на должности.



В прошлом сезоне екатеринбуржцы на своём поле сумели отобрать у «Зенита» очки, сыграв с ним вничью (1:1). Тогда Артём Дзюба даже забил из офсайда, а гол всё равно засчитали. Но тогда они боролись с каждым грандом в РПЛ, регулярно набирали очки и выглядели бодро. Сейчас вряд ли помогут даже родные стены.

Петербуржцы раздосадованы очередным поражением в Лиге чемпионов, а ослабший «Урал» отлично подходит, чтобы выместить злобу. Плюс на стороне клуба из Санкт-Петербурга статистика личных встреч. Из 21 случая 18 завершились победой. На наш взгляд, победа «Зенита» всухую за 2.09 выглядит нормально. С атакой у хозяев действительно туго. Альтернатива — П2 + ТМ 4.5.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Зенит» 7 ноября 2021 года

«Зенит» снова проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, хотя в чемпионате России продолжает разрывать основных конкурентов в борьбе за золотые медали. Наверняка выместит злобу на скромном «Урале», который до сих пор не решил проблемы с атакой. На наш взгляд, у петербуржцев не возникнет никаких трудностей в Екатеринбурге. Даже на фоне неудачи в Европе. Соперник сейчас слишком хилый.



Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.09.

Какой канал покажет матч «Урал» — «Зенит»?