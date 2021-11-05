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«Сочи» — ЦСКА, 6 ноября 2021, прогноз и ставка на матч РПЛ, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

«Сочи» — ЦСКА. Антон Заболотный шутить не будет
Михаил Коробов
«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 06.11.2021
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Сочинцы впечатляют, но красно-синим нужно исправляться за поражение в Казани.

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех москвичей оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

Где смотреть матч «Сочи» — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 6 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 14-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА (06.11.2021)

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
06 ноября 2021, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
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Клубный футбол вскоре уйдёт на международный ноябрьский перерыв, время ещё на один уик-энд в национальных первенствах есть. В Российской Премьер-Лиге стартует 14-й тур. 6 ноября состоятся четыре матча, в самом позднем из них на стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Сочинцы по-прежнему хороши. После 13 туров расположились на третьей строчке с 24 баллами. До лидирующего «Зенита» не хватает пяти очков. Владимир Федотов проделал потрясающую работу, ещё в прошлом сезоне удалось подняться на пятую строчку. Сейчас уже третья. Имеется шанс побороться за медали.

Даже без громких трансферов и особых вложений российскому специалисту удалось поднять идущий в зоне вылета коллектив и наладить завидную результативность. Заиграли и расцвели даже те игроки, над которыми откровенно смеялись — Кокорин и Заболотный. Первый, правда, транзитом через Москву безуспешно отправился покорять Италию, зато второй стал одним из лидеров ЦСКА.

Залог успеха, как оказалось, в позитивном настрое, мотивационных беседах с игроками и тактическом разборе соперников. Кажется, у Владимира Федотова всегда есть план игры. Он буквально создал команду, которая не боится топ-клубов, так как готова к моральным и игровым трудностям. Да и на евроарене смотрелась добротно, не повезло с жеребьёвкой.

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Последние три тура РПЛ «Сочи» провёл достойно. Одолел «Ростов» (3:2), в напряжённой схватке проиграл «Локомотиву» (1:2), а затем одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:1). Плохо, что пропускают южане регулярно. Хотелось бы иметь более надёжный оплот за спиной, но проблемы Сослана Джанаева со здоровьем сказываются.

К защитникам тоже накопились вопросы. В общей сложности в воротах сочинцев побывало уже 15 мячей. Зато в нападении — молодцы. После 13 туров в активе 20 забитых. Очень круто для команды, которая относительно недавно появилась в РПЛ, а уже навязывает борьбу лидерам.

Руководство ЦСКА, в свою очередь, попробовало на посту главного тренера Ивицу Олича, а в межсезонье приняло решение о назначении Алексея Березуцкого. Скепсиса хватало, хотя на данный момент его вполне можно назвать удачным. Во-первых, экс-защитник наладил оборонительную эскадру, за 13 туров в сетке москвичей побывало всего 10 мячей. Это лучший результат РПЛ на данный момент!

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Шесть матчей первенства кряду армейцы пропускают не более одного мяча (если вообще пропускают), демонстрируя при этом солидную эффективность в атаке. На счету 17 забитых мячей. Располагаются сейчас на пятой позиции с 23 баллами, отставая от лидера на шесть пунктов. Конкурентов много, как минимум за еврокубки цепляться необходимо.

Последнее противостояние с «Рубином» (0:1) — доказательство тому, что нужно подправить реализацию. Без сомнений, Леонид Слуцкий был сверхмотивирован, победа была жизненно необходима. Хотя дело, скорее, в везении. Армейцы давили и смотрелись как минимум не хуже на протяжении всего матча. Но не забили сами и ошиблись в концовке.

В Кубке России ЦСКА проблем не испытал: разобрался с ижевским «Зенитом» (4:0) и липецким «Металлургом» (2:0). Противники, конечно, не из высшего дивизиона, но всё же. В 1/8 финала оппонентом окажется как раз «Сочи», хотя до этого ещё многое может измениться. Встреча состоится в марте.

Сейчас «Сочи» хорош в нападении, благодаря приятной обстановке внутри удалось подняться до небывалых вершин. Теперь остаётся только добавить в обороне и держать планку. Москвичам хорошо бы добавить в реализации: создают моменты регулярно даже при не самом качественном футболе, а вот забивают не всегда. Хорошо, что Игорь Акинфеев выручает.

Думаем, коллективы без голов не разойдутся. На «обе забьют» дают рабочий коэффициент 1.81. Сочинцы вывезут благодаря отличной атакующей линии, которая забила в каждом из последних трёх туров. Хорошо выглядит новичок Матео Касьерра, на его счету уже пять голов и один пас в шести матчах первенства.

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А столичный оппонент отметится благодаря ненадёжности защиты южан, пропускающих девять туров подряд в чемпионате России. Да и с мотивацией проблем возникнуть не должно. Нужно исправляться за поражение в Казани. К тому же, если не набрать очки, можно далеко отпустить конкурентов. А ещё один сезон без еврокубков сильно ударит по имиджу клуба.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 6 ноября 2021 года

Несмотря на отсутствие забитого мяча в ворота «Рубина», красно-синие наверняка исправятся в матче с хромающим в защите «Сочи». Однако сдержать яркое нападение соперника, даже несмотря на классную игру в защите при Алексее Березуцком, гостям вряд ли удастся. Думается, голы должны полететь в обе стороны.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.

Какой канал покажет матч «Сочи» — ЦСКА?

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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