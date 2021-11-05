«Сочи» — ЦСКА. Антон Заболотный шутить не будет

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех москвичей оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

Где смотреть матч «Сочи» — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 6 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 14-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА (06.11.2021)

Клубный футбол вскоре уйдёт на международный ноябрьский перерыв, время ещё на один уик-энд в национальных первенствах есть. В Российской Премьер-Лиге стартует 14-й тур. 6 ноября состоятся четыре матча, в самом позднем из них на стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сочинцы по-прежнему хороши. После 13 туров расположились на третьей строчке с 24 баллами. До лидирующего «Зенита» не хватает пяти очков. Владимир Федотов проделал потрясающую работу, ещё в прошлом сезоне удалось подняться на пятую строчку. Сейчас уже третья. Имеется шанс побороться за медали.



Даже без громких трансферов и особых вложений российскому специалисту удалось поднять идущий в зоне вылета коллектив и наладить завидную результативность. Заиграли и расцвели даже те игроки, над которыми откровенно смеялись — Кокорин и Заболотный. Первый, правда, транзитом через Москву безуспешно отправился покорять Италию, зато второй стал одним из лидеров ЦСКА.



Залог успеха, как оказалось, в позитивном настрое, мотивационных беседах с игроками и тактическом разборе соперников. Кажется, у Владимира Федотова всегда есть план игры. Он буквально создал команду, которая не боится топ-клубов, так как готова к моральным и игровым трудностям. Да и на евроарене смотрелась добротно, не повезло с жеребьёвкой.

Последние три тура РПЛ «Сочи» провёл достойно. Одолел «Ростов» (3:2), в напряжённой схватке проиграл «Локомотиву» (1:2), а затем одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:1). Плохо, что пропускают южане регулярно. Хотелось бы иметь более надёжный оплот за спиной, но проблемы Сослана Джанаева со здоровьем сказываются.



К защитникам тоже накопились вопросы. В общей сложности в воротах сочинцев побывало уже 15 мячей. Зато в нападении — молодцы. После 13 туров в активе 20 забитых. Очень круто для команды, которая относительно недавно появилась в РПЛ, а уже навязывает борьбу лидерам.



Руководство ЦСКА, в свою очередь, попробовало на посту главного тренера Ивицу Олича, а в межсезонье приняло решение о назначении Алексея Березуцкого. Скепсиса хватало, хотя на данный момент его вполне можно назвать удачным. Во-первых, экс-защитник наладил оборонительную эскадру, за 13 туров в сетке москвичей побывало всего 10 мячей. Это лучший результат РПЛ на данный момент!

Шесть матчей первенства кряду армейцы пропускают не более одного мяча (если вообще пропускают), демонстрируя при этом солидную эффективность в атаке. На счету 17 забитых мячей. Располагаются сейчас на пятой позиции с 23 баллами, отставая от лидера на шесть пунктов. Конкурентов много, как минимум за еврокубки цепляться необходимо.



Последнее противостояние с «Рубином» (0:1) — доказательство тому, что нужно подправить реализацию. Без сомнений, Леонид Слуцкий был сверхмотивирован, победа была жизненно необходима. Хотя дело, скорее, в везении. Армейцы давили и смотрелись как минимум не хуже на протяжении всего матча. Но не забили сами и ошиблись в концовке.

В Кубке России ЦСКА проблем не испытал: разобрался с ижевским «Зенитом» (4:0) и липецким «Металлургом» (2:0). Противники, конечно, не из высшего дивизиона, но всё же. В 1/8 финала оппонентом окажется как раз «Сочи», хотя до этого ещё многое может измениться. Встреча состоится в марте.



Сейчас «Сочи» хорош в нападении, благодаря приятной обстановке внутри удалось подняться до небывалых вершин. Теперь остаётся только добавить в обороне и держать планку. Москвичам хорошо бы добавить в реализации: создают моменты регулярно даже при не самом качественном футболе, а вот забивают не всегда. Хорошо, что Игорь Акинфеев выручает.



Думаем, коллективы без голов не разойдутся. На «обе забьют» дают рабочий коэффициент 1.81. Сочинцы вывезут благодаря отличной атакующей линии, которая забила в каждом из последних трёх туров. Хорошо выглядит новичок Матео Касьерра, на его счету уже пять голов и один пас в шести матчах первенства.

А столичный оппонент отметится благодаря ненадёжности защиты южан, пропускающих девять туров подряд в чемпионате России. Да и с мотивацией проблем возникнуть не должно. Нужно исправляться за поражение в Казани. К тому же, если не набрать очки, можно далеко отпустить конкурентов. А ещё один сезон без еврокубков сильно ударит по имиджу клуба.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 6 ноября 2021 года

Несмотря на отсутствие забитого мяча в ворота «Рубина», красно-синие наверняка исправятся в матче с хромающим в защите «Сочи». Однако сдержать яркое нападение соперника, даже несмотря на классную игру в защите при Алексее Березуцком, гостям вряд ли удастся. Думается, голы должны полететь в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.

Какой канал покажет матч «Сочи» — ЦСКА?