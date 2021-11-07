«Ванкувер» — «Даллас». Не все русские в НХЛ чувствуют себя хорошо

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 06:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ванкувера» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Далласа» идёт за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Даллас Старз» 8 ноября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Гол на первой минуте идёт за 12.00, вероятность серии буллитов оценена в 9.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.00.

«Ванкувер» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (08.11.2021)

С момента старта нового сезона лучшей хоккейной лиги мира миновал практически месяц. За это время участники успели провести в среднем по 10 игр. Уже начинают вырисовываться первые очертания турнирной таблицы. Понятно, что в конечном итоге всё кардинально изменится, но уже можно заметить некоторые тенденции.

Особенно расстраивает «Монреаль». Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, проигравший «Тампе» за пять встреч, в новом сезоне идёт на 30-й строчке из 32 в сводной таблице НХЛ. «Даллас Старз», который натерпелся от «Лайтнинг» в финале за год до этого, находится неподалёку. А именно — на 24-й строчке. В активе всего 10 очков после 10 игр.



Где-то рядышком расположился и «Ванкувер Кэнакс». Канадский клуб провёл на одну встречу больше, но набрал на один балл меньше. Пропускает не так много по меркам результативной лиги, всего 30 шайб. К примеру, у замыкающего тройку лидеров «Эдмонтона» только на две меньше. Однако с результативностью и результатами туго.



Свои два гола в среднем за игру «Кэнакс» забивают стабильно, но обыгрывать пока удаётся лишь аутсайдеров. Да и то по праздникам. Всего за 11 матчей удалось добыть четыре победы, две из которых — за пределами основного времени. Во втором матче сезона дожали нестабильную «Филадельфию» в серии буллитов (5:4 Б).

Также случились две победы над скромными «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) и «Сиэтл Кракен» (4:2). Но уровень сопротивления тут, конечно, оставляет желать лучшего. Гордиться, пожалуй, можно триумфом в овертайме с «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду (3:2 ОТ). Хотя во многом хозяевам благодарить стоит своего голкипера.



Тэтчер Демко в тот день совершил меньше сейвов, чем его визави — россиянин Игорь Шестёркин. 23 против 33. Однако в третьем периоде при счёте 2:2 несколько раз спас партнёров, даже потеряв перед этим вратарский блин в воротах. Один из бросков отразил лёжа на животе на льду ногой! Правда, он не единственный герой.



«Накс» после второго периода горели 0:2, но в итоге вырвали два очка. Счёт сравнял Василий Подколзин, шайба стала второй для него в текущем сезоне. Правда, последний матч с «Нэшвиллом» (2:3) российский нападающий закончил с «-2» в графе полезности. Начать результативную серию пока никак не получается.

Дела у «Далласа» ещё хуже, несмотря на то что он находится выше в таблице. Американская команда пока что ни разу не побеждала в основное время в нынешнем сезоне. Три из четырёх побед были добыты лишь в овертаймах: с «Рейнджерс», «Кингз» и «Флэймз». Ещё одна состоялась в послематчевой серии буллитов. Дожали «Пингвинз».



Александр Радулов в основном молчит, чаще отдаёт пасы, нежели завершает сам. Денис Гурьянов забросил только две шайбы за девять матчей. Не впечатляет и Антон Худобин. Отстоял только в трёх играх, пропустил в каждой по три раза. Брэйдену Холтби доверяют чаще, хотя и канадец пропускает регулярно.

И всё же, на наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «обе забьют + Х2». Коэффициент дают рабочий — 1.79. В том, что соперники обменяются голами, сомнений мало. Ни «Ванкувер», ни «Даллас» пока что ни разу не уходили с площадки без заброшенных шайб. Однако проблемы есть и с защитой. Побеждать всухую пока тоже не приходилось.



«Старз» выглядят несколько предпочтительнее по одной простой причине. Пока что относительно неплохо проводят выезды. Проиграли три раза в основное время за семь игр в гостях. В остальных четырёх случаях три победы и одно поражение, но по буллитам. Забросить при этом удалось 16 шайб. Терпимо.



А вот «Кэнакс» на своём льду чуть ли не хуже всех в НХЛ на данный момент. Провели пять домашних встреч, набрали всего два очка, выиграв в овертайме у «Рейнджерс». Зато в других четырёх играх — четыре поражения в основное время. Словом, даже с хромающими американцами у канадского клуба наверняка возникнут трудности.

Фактически тут идёт выбор меньшего из зол. На данный момент «Ванкуверу» и «Далласу» тяжело решать исход матчей в основное время, да ещё с разрывом в несколько шайб. При желании можно даже попробовать взять лобовую ничью за внушительные 4.00. Причина всё та же: хозяева не впечатляют на своём льду, а гости пока что ни разу не побежали в основное время.

«Ванкувер» — «Даллас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 8 ноября 2021 года

«Ванкувер» и «Даллас» плетутся в хвосте сводной таблицы НХЛ. Канадцы побеждают в основном аутсайдеров, причём редко. Американцы до сих пор не добыли ни одной победы в основное время. Мы бы выбрали меньшее из зол. Дело ещё в том, что «Кэнакс» на своём льду играет практически хуже всех, а у «Старз» с выездами плюс-минус складывается.



Ставка: обе забьют и «Даллас» не проиграет в основное время за 1.79.

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