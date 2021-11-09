«Аризона» — «Миннесота». Кирилл Капризов сметёт с пути худшую команду НХЛ

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Аризоны» идёт за 3.34. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» 11 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Миннесота» 11 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Гол в первые 10 минут идёт за 1.65, вероятность серии буллитов оценена в 9.10.

«Аризона» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (11.11.2021)

Первая треть ноября подходит к концу, а в Национальной хоккейной лиге становится всё теплее. На 11 ноября запланировано всего три встречи, отдельное внимание отечественным болельщикам стоит уделить противостоянию «Аризоны» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

«Аризона» на старте сезона показывает удручающие результаты. Всего одна победа в 12 матчах. А потому закономерно занимает 16-ю строчку в Западной конференции, набрав всего три балла. Одно очко сумела урвать со скромным «Баффало» (1:2 Б). Дела у команды откровенно плохи. Что в нападении, что в защите. Про отставание от лидеров и говорить не стоит. Перспектив нет, наблюдать за этим больно.

После шести провальных матчей на старте «Аризона» даже вызвала из АХЛ Ивана Просветова, который в 2018 году был задрафтован под 114-м номером. Молодой вратарь сразу же был брошен под «Тампу-Бэй» (1:5). Получил пять, но говорить, что один голкипер виноват, никак нельзя. Вопросы и к полевым.

На данный момент «Койотс» за 12 игр забросили всего 19 шайб. При 49 пропущенных! И проблемы не только во вратарской линии. Лишь в последней домашней игре с новичком лиги «Сиэтлом» удалось показать себя (5:4). Карел Веймелка, который считается основным вратарём, пропустил две шайбы за 59 секунд и был заменён на Скотта Уэджвуда. Тот пропустил столько же, но фактически за целый час.

Российский защитник Илья Любушкин за 12 матчей отметился лишь двумя результативными передачами, что относительно неплохо. А Фил Кессел, перешедший в 2019 году, заработал пять баллов за это время. Однако хоккей команды из Глендейла на старте удручает. Возможно, после победы что-то поменяется, но поверить в это нелегко.

«Миннесота» замыкает тройку лидеров на Западе, набрав 16 баллов за 11 игр. Отставание от лидирующего «Эдмонтона» составляет два пункта. Проиграла всего три встречи с самого старта. Причём последние два поражения состоялись подряд, в гостях и с одинаковым счётом 1:4. Сперва неожиданно досталось от хилого «Сиэтла», следом — от «Колорадо».

Благо сейчас «дикари» идут на серии из трёх побед. Переиграли «Оттаву» (5:4 ОТ), где Кирилл Капризов наконец-то открыл счёт своим голам в сезоне. Шайба, между прочим, оказалась победной в овертайме! После одолели «Питтсбург» в серии буллитов (5:4 Б). Россиянин и здесь не остался в стороне: открыл счёт, поучаствовал в одной из голевых атак и даже реализовал буллит.

В недавнем матче «Уайлд» дома разгромили «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). В воротах у соперника впервые вышел Семён Варламов, который восстановился после травмы. Смелое решение Барри Тротца. Хозяева сыграли отлично, забросив четыре безответные шайбы в третьем периоде. Вместо Кирилла заработал балл Дмитрий Куликов, перешедший из «Ойлерз». Отдал результативную передачу.

В активе защитника сейчас четыре очка за 10 игр. Кирилл Капризов за 11 матчей набрал девять баллов. Мэтт Дамба имеет такие же результаты. Вообще стоит отметить, что подопечные Дина Эвасона последние три встречи провели с хорошей результативностью. А теперь их ждёт «Аризона», которая в этом сезоне пока лишь расстраивает.

В личных встречах всё тоже печально для «Койотс», выиграли лишь одну встречу из 10 последних. Прошлые пять игр на своём льду с «дикарями» также не в их пользу. При этом почти всегда получается весело: тотал в 10 очных противостояниях только два раза не сумел перевалить отметку в 5.5 шайбы. Вероятно, стороны и теперь устроят голевой матч.

«Миннесота» как раз уже забросила 37 шайб за 11 игр. Всяко лучше, чем 19 у «Койотс». При этом пропустила 36 раз, что всего на восемь меньше, чем у соперника. В атаке у «Уайлд» всё получается лучше, чем у оппонента. При этом Капризов пока ещё не показал всей своей мощи. Хотя пора бы уже. Контракт получил серьёзный, спрос отныне иной. Особенно все ждут голов.

Пока «Койотс» переживают не лучшие времена как в нападении, так и во вратарской линии, у «Миннесоты» есть отличные шансы продолжить победную серию. Капризов же получит возможность поправить статистику. А история личных встреч лишь доказывает это. Так что мы бы взяли победу гостей в основное время за 1.88. И к ней ещё ИТБ2 3.5 шайбы за 2.06. Аутсайдеру не сдюжить.

«Аризона» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 11 ноября 2021 года

«Миннесота» за последние три игры забросила 15 шайб, да и в целом показывает результативный хоккей. В личных встречах также имеет значительный перевес. «Аризона» переживает явно не лучшие времена: проиграла 10 встреч со старта подряд. Вратари не получают помощи от полевых. Да и нападение выглядит совсем уж тоскливо. Мы бы отдали предпочтение гостям.

Ставка 1: победа «Миннесоты» в основное время за 1.88.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3.5 шайб за 2.06.