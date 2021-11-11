Уругвай — Аргентина. Лионель Месси может даже не вставать со скамейки запасных

13 ноября состоится матч 13-го тура квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Аргентина. Начало игры — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех уругвайцев оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.26.

Где смотреть матч Уругвай — Аргентина?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Уругвай — Аргентина 13 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Уругвай — Аргентина не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 13-го тура квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Аргентина (13.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 13 ноября в 13-м туре Уругвай на стадионе «Кампеон дель Сиглио» примет Аргентину. Начало встречи запланировано на 02:00 мск. Обслужит соперников рефери из Венесуэлы Алексис Эррера.

Подопечные Оскара Табареса занимают пятую строчку в турнирной таблице, испытывая проблемы в атаке. Забили всего 14 мячей за 12 туров квалификации ЧМ-2022. До Эквадора, идущего на третьей позиции, не хватает всего одного балла, так что расклад вполне рабочий.



Странно видеть сборную Уругвая в числе команд, балансирующих на грани попадания в финальную часть. В составе небесно-голубых множество именитых игроков: Федерико Вальверде из мадридского «Реала», Родриго Бентанкур из туринского «Ювентуса», Матиас Весино из миланского «Интера».



Но, помимо молодых талантов, в основе выступают и ветераны: Диего Годин, Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Возраст временами сказывается на физическом состоянии и, как следствие, на результатах. Исполнители уже не в тех кондициях, а играют практически от звонка до звонка, ведь заменить их некем. И поэтому матч на матч не приходится.

За шесть туров до конца отборочного цикла ЧМ-2022 Уругвай набрал всего 16 очков. При этом не смог победить в трёх прошлых турах. Лишь разделил очки с прямым конкурентом — Колумбией (0:0). А также без шансов уступил лидерам Аргентине (0:3) и Бразилии (1:4). И вот на очереди ещё один трудный матч.



Аргентина занимает второе место в турнирной таблице и находится в потрясающей форме. Чувствует себя вполне комфортно, набрав за 12 туров 25 баллов. До Бразилии не хватает шесть пунктов, догнать и даже обогнать ещё можно. Да и восьмибалльный отрыв от Эквадора, идущего на третьей строчке, наверняка придаёт уверенности.



Надо сказать, что текущий отбор дружина Лионеля Скалони проводит без поражений – семь побед и четыре ничьи. В последних двух турах одолела всухую Уругвай (3:0) и Перу (1:0). При этом серия «сухарей» в квалификации ЧМ-2022 у Аргентины достигла уже четырёх встреч.

Единственное, что омрачает положение дел, — состояние здоровья Лионеля Месси. Он только оправился от полученной травмы, даже за «ПСЖ» не успел сыграть. Но отправился в сборную. Пока непонятно, какую роль и сколько времени выделит ему главный тренер. Впереди важная встреча со сборной Бразилии, стоит ли рисковать лидером? Решать Скалони.

В остальном проблем нет. В мотивации аргентинцев можно усомниться лишь на долю секунды. В теории они уже могут играть в экономном режиме, но улучшить положение одной-двумя победами не помешает. Да и обыграть Бразилию всегда приятно. Получится ли у Аргентины обойти заклятого оппонента?

Даже несмотря на неопределённую ситуацию с Месси, аргентинцы считаются фаворитом. Глубина и уровень состава позволяют, а 25 забитых мячей за 12 туров и просто хорошая игра говорят сами за себя. Предыдущая очная игра сложилась в их пользу. В грядущей, думается, будет аналогичная история.



У Уругвая пусть и звучный, но возрастной состав. Против аргентинских талантов будет трудно что-то противопоставить. Максимум, на что можно сейчас рассчитывать — ничейный результат. Гости, вероятно, решат сэкономить силы перед Бразилией, но победа точно не помешает.

Даже без Месси шансы одолеть хромающих уругвайцев довольно велики. Думаем, можно даже рискнуть и взять П2 за коэффициент 2.44. Вариант попроще — нулевая фора на гостей за 1.70. Коэффициент вполне рабочий.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Уругвай — Аргентина 13 ноября 2021 года

Подопечные Лионеля Скалони смотрятся очень уверенно: много голов, давно не было поражений, состав крепкий. Думаем, победа останется за ними. Уругвайцы тоже не лыком шиты, но основообразующие игроки уже немолоды. Бой дадут, проблемы оппоненту создадут, однако хотя бы ничью выцарапать у Аргентины будет непросто. Даже без Лионеля Месси.



Ставка: победа Аргентины за 2.44.

Где покажут матч Уругвай — Аргентина?