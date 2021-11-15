Финляндия — Франция. Бензема и Мбаппе помогут сборной Украины

16 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Франция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех финнов оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Где покажут матч Финляндия — Франция?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Финляндия — Франция 16 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Финляндия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Франция (16.11.2021)

Клубный футбол ждёт своего момента, чтобы вернуться после отбора на ЧМ-2022. 16 ноября состоятся семь заключительных встреч 10-го тура европейской квалификации. В одной из них на стадионе «Олимпиастадион» Финляндия примет Францию. Начало запланировано на 22:45 мск.

Финляндия неожиданно занимает вторую строчку в группе D. В активе 11 баллов, но путь в Катар зависит, скорее всего, от выступления ближайшего преследователя — сборной Украины. Потому как в заключительном туре предстоит пройти непростое испытание. Чтобы точно выйти в стыки, необходимо обыграть действующего чемпиона мира. Даже ничья ничего не гарантирует.



В семи турах финны одержали три победы: дважды досталось Казахстану (1:0 и 2:0), ещё один раз — Боснии и Герцеговине (3:1). Последний матч вовсе можно назвать выдающимся: сдерживали натиск в меньшинстве ещё с первого тайма и выцарапали успех. Оппонент явно сплоховал, рано расслабился и оказался наказан.



В остальных противостояниях подопечные Маркку Канервы добыли две ничьи, с той же Боснией (2:2) и Украиной (1:1). Ещё в двух случаях от украинцев и французов получили поражения. Этого достаточно для надежд на попадания в стыки. Печалит разве что дисквалификация Юкки Райтала. Без опытного защитника будет трудно.

А ведь не пропустили финны только от замыкающего таблицу Казахстана. При этом забить французам — задача практически нерешаемая, Уго Льорис хорош. Свою сетку оставить нетронутой тоже, вероятно, не выйдет. Остаётся только рассчитывать на поражение сборной Украины. Тогда можно будет попробовать свои силы в стыках.



Дело в том, что Франция законно лидирует в группе с 15 баллами. Прямая путёвка в Катар уже гарантирована. Можно было бы поберечь силы на финальный раунд, попробовать новые сочетания на поле, Финляндия с 11 очками уже не догонит. Однако, судя по всему, отдыхать Дидье Дешам не собирается.

В девятом туре его подопечные на своём поле не оставили от сборной Казахстана камня на камне (8:0). Хотя до этого показывали скромные результаты, даже трижды сыграли вничью: с Украиной (дважды 1:1), а также с Боснией и Герцеговиной (1:1). В ту пору бушевала Лига наций, в которой взяли золото. Видимо, на трофей и был приоритет.



Сейчас уже можно расслабиться, чемпионат мира никуда не убежит. Главный тренер вполне может выпустить экспериментальный состав. Именитых игроков целая обойма, об успехах Карима Бензема писать можно долго, а помимо него, есть Килиан Мбаппе, оформивший покер с казахстанцами. Причём глубина запаса такая, что даже без главных звёзд команда будет претендовать на победу.

«Трёхцветные» могут потихонечку начинать паковать чемоданы в Катар. В защите у них дела обстоят прекрасно, пропустили всего три мяча за семь туров. Нападение показало свою результативность в прошлом туре, думаем, никакой сенсации ждать не стоит. П1 за коэффициент 1.71 выглядит нормально.

Сборная Финляндии хоть провела последние два матча здорово, но противопоставить такой Франции вряд ли что-то сможет. Против менее именитых противников порой возникали большие трудности, а тут на очереди серьёзнейший оппонент, который даже без дополнительной мотивации способен выиграть. Если Дешам доверится резервистам, те будут рвать и метать в надежде проявить себя. Остаётся надеяться на осечку украинцев.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Финляндия — Франция 16 ноября 2021 года

Франция в нынешнем отборе расслаблялась намного чаще, чем от неё ожидали. Но даже так досрочно оформила прямую путёвку в Катар. А в матче с Казахстаном подопечные Дешама исправились перед болельщиками, забив восемь безответных мячей. Думаем, в заключительном туре фаворит не станет валять дурака. Финляндия ослаблена дисквалификацией важного игрока обороны, остаётся надеяться на осечку Украины.

Ставка: победа Франции за коэффициент 1.71.

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