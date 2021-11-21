«Сиэтл» — «Вашингтон». Александр Овечкин не пожалеет новичка НХЛ

22 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» — «Вашингтон». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Кракен» идёт за 2.83. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Где смотреть матч «Сиэтл» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» 22 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сиэтл» — «Вашингтон» 22 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 8.10.

«Сиэтл» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (22.11.2021)

На 22 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы семь встреч. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея, конечно же, стоит уделить противостоянию «Сиэтла» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

«Сиэтл» идет пятнадцатым на Западе, набрав девять баллов за 17 игр. Отставание от лидирующего «Эдмонтона» составляет 17 пунктов, от зоны плей-офф — 10. Новичок лиги первый сезон проводит бледно. Шесть поражений подряд. Да и всего со старта сезона четыре победы в 17 встречах. Очень слабо.

Дома «Сиэтл» проиграл «Аризоне» (4:5) и «Вегасу» (2:4). А в серии из четырёх выездов проиграл с общим счётом 11:22. При этом пропуская не менее четырех шайб. Филипп Грубауэр, перешедший из «Колорадо», пока не может помочь команде. Да и в атаке дела обстоят не лучше.

«Вашингтон» замыкает тройку лучших на Востоке, набрав 27 баллов за 18 игр. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего два пункта. Второе место занимает «Каролина» с 28 баллами в 16 встречах. При этом «столичные» последние семь игр проводят отлично. Единственное поражение потерпели гостях от «Анахайма» (2:3 ОТ).

Следом спокойно разобрались с «Лос-Анджелесом» (2:0). А с «Сан-Хосе» проблем не возникло (4:0). Во-первых, Александр Овечкин прервал безголевую серию, оформив дубль и добавив результативную передачу. Конор Шири также забил дважды. Но самое приятное, так это Илья Самсонов оформил третий шатаут в восьми встречах.

Очень приятный показатель, так как многие знают, что у «Вашингтона» были проблемы с вратарской линией в последнее время. Возможно, Илья Самсонов покончит с невзгодами команды с этой позицией. К тому же, наконец-то на лёд вышел Ти Джей Оши. И сходу отметился результативной передачей.

Но с «Сиэтлом» придётся обойтись без трёх игроков основы, к тому же под вопросом Никлас Бэкстрём. Правда, думается, это не сильно помешает. Капитан прервал голевую засуху. А команда идёт хорошим курсом. С учётом проблем соперника (как в атаке, так и в обороне), «Кэпс» должны спокойно разобраться с новичком.

Это будет первая очная встреча. По сезону лучше себя чувствует «Вашингтон». Илья Самсонов резко добави, наконец-то начал оправдывать авансы. К тому же, когда в твой команде такие звезды, как Ови, Кузнецов, Уилсон и Оши, можно не сильно переживать за нападение, там всё отлично.

Статистика тому доказательство. «Вашингтон» забросил 62 шайбы против 47 у соперника. А пропустил «Сиэтл» многовато — 66 шайб против 39 у «Кэпс». Новичок пока не походит на «Вегас», который мощно сработал на драфте расширения и сходу дошёл до финала. «Рыцари» до сих пор считаются грозным соперником и железным участником плей-офф.

Так что мы бы рассмотрели победу гостей за 2.13. И вдобавок поставили бы на тотал больше 5.5 шайбы. Александр прервал засуху. Оши вернулся и будет потихоньку прибавлять. Кузнецов не останется в стороне уж точно. Первое и второе звено «Кэпс» показывает хорошие результаты. Да и по вратарской линии есть надежды.

Можно было бы рассмотреть Ф2 (-1) за 2.37. С учетом проблем соперника и не менее четырех пропущенных в последних шести встречах такая ставка очень интересна. Да и «Вашингтон» не пропускает столь много, чтобы не попробовать. Но это уже для тех, кто любит пощекотать себе нервы. А мы остановимся на победе гостей и тотале больше 5.5 шайбы.

«Сиэтл» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 ноября 2021 года.

«Сиэтл» потерпел шесть поражений подряд, а гости практически не теряют очков. К тому же, Ови прервал сухую серию и команда добивалась результата даже когда Александр Великий молчал. У «Кракен» проблемы с защитой, причём очень серьёзные. В последние шесть игр пропускали не меньше четырех шайб. А «Вашингтон» штампует победы и щедро забивает.

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 2.13.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.83.

Где покажут матч «Сиэтл» — «Вашингтон»?