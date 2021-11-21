Даниил Медведев — Александр Зверев. Почувствуйте гордость за российский теннис!

21 ноября Александр Зверев и Даниил Медведев сыграют в финале итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.59. На успех Зверева можно поставить в букмекерских конторах за 2.68.

Где смотреть матч Медведев — Зверев?

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Александр Зверев 21 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.16, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 4.40. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.50.

Анализ матча итогового турнира ATP в Турине Даниил Медведев — Александр Зверев (21.11.2021)

Даниил Медведев великолепен. Огромное количество рейтинговых очков, которые нужно было защищать во второй половине нынешнего сезона, его не напугало. Если взять результаты после Олимпиады в Токио, получится вот что. Титул в Торонто, полуфинал в Цинциннати, эпохальный триумф на US Open и финал в Париже.

На общем фоне выпал разве что турнир в Индиан-Уэллсе: две победы и неудача в четвёртом круге с Григором Димитровым. Справедливости ради, болгарин в двух заключительных партиях показал без преувеличений замечательный теннис. Был ещё Кубок Лэйвера, но там тратить силы оказалось негде.



Россиянин не ввязывался в мелкие турниры и не тратил энергию попусту. Зато был очень стабилен и эффективен. Задача-минимум на Турин тоже выполнена с блеском. Второй подряд выход в финал — это достижение. Прежде подобное удавалось только одному нашему соотечественнику — Николаю Давыденко.



Результат стопроцентный — четыре победы из четырёх возможных. На групповом этапе пришлось понервничать, всякий раз дело доходило до решающей партии. Справедливости ради, это ожидалось. С жеребьёвкой не повезло, квартет попался сложный.

Мотивированный и любящий быстрое покрытие Хуберт Хуркач утащил тай-брейк в первом сете. Медведев добавил, без особых проблем переломил ход встречи. Затем показал удивительную концентрацию с Александром Зверевым. Спорный заступ и отданный тай-брейк во второй партии его не смутил — 6:3, 6:7, 7:6.



На десерт досталось Яннику Синнеру. Даниил сражался только за рейтинговые очки и денежный бонус. Но всё равно провёл на корте три партии — опять отдал тай-брейк, зато в третьем сете итальянца не отпустил. Попутно ещё и талантливо сыграл на нервах местной публики. Получилось настоящее шоу.



А в полуфинале переехал Каспера Рууда. 6:4, 6:2. У норвежца даже ни одного брейк-пойнта не было. Уложился в 79 минут. 1000 рейтинговых баллов в копилке, победа в финале принесёт ещё 500. Плюс куча сэкономленных сил. Медведев начал полуфинал на семь часов раньше, а ведь играть придётся два дня подряд. Это полноценный фактор.

У Александра Зверева после победы на Олимпиаде результаты тоже достойны внимания. Уверенная победа в Цинциннати, полуфинал на US Open, четвертьфинал в Индиан-Уэллсе, победа в Вене и полуфинал в Париже, где он, кстати, проиграл Медведеву. Также участвовал в Кубке Лейвера, в том числе в парном разряде.



Список послужной, немецкий теннисист стабильно доходит до поздних стадий. Если сопоставить его результаты с показателями Даниила, выходит на удивление близко. Неслучайно сам Даниил накануне сказал, что вместе с немцем и Джоковичем входит в тройку сильнейших теннисистов мира на данный момент.

Разве что по итоговому турниру Зверев прошёл не так красиво, как россиянин. Было даже одно поражение от самого Медведева на групповом этапе. Хотя совсем близкое. С Берреттини отбегал так, что итальянец снялся из-за травмы. После поражения от Даниила одержал уверенную победу над Хубертом Хуркачем. А в полуфинале досталось самому Новаку Джоковичу.



Александр Зверев одержал верх, хотя потерял очень много сил, в отличие от Даниила, который как будто просто размялся с Каспером Руудом. 2 часа 28 минут ожесточённой борьбы за выход в финал, три сета, 22 гейма против 79 минут, двух сетов и 18 геймов у россиянина. Думаем, в финале этот фактор станет определяющим.



Получается, что Медведев после не самой сложной игры успел отдохнуть, чему Зверев может только позавидовать. При таком раскладе можно было бы рассмотреть лобовую победу россиянина, однако коэффициент маловат, 1.59. Вполне себе альтернатива — «П1 + тотал больше 19.5 гейма» за 1.95.

Немецкий спортсмен едва ли получит преимущество в свежести, но так просто упускать возможность выиграть итоговый турнир не станет. Плюс наверняка постарается отомстить россиянину. У Даниила очень приятная статистика очных противостояний, одержал уже пять побед подряд. К слову, в трёх из них дело доходило до третьего сета. Свои восемь геймов Александр должен взять, но хватит ли ему сил и эмоций — большой вопрос.

Прогноз и ставка на матч АТР Даниил Медведев — Александр Зверев 21 ноября 2021 года

Даниил Медведев дошёл по финала без единого поражения, а Александр Зверев проиграл лишь самому Медведеву на групповом этапе. При этом у россиянина более суток на отдых после не самой сложной игры с Руудом. У немца на восемь часов меньше. Да ещё и после изнурительной битвы с Джоковичем. Думаем, этот фактор станет ключевым. Ждём победы Даниила, хотя без боя Александр не уйдёт.



Ставка: Медведев победит + тотал больше 19.5 гейма за 1.95.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Зверев.

Прогноз Надежды Петровой на матч Медведев — Зверев.

Где покажут матч Медведев — Зверев?