«Салават Юлаев» — «Торпедо». Уфимцы отмажутся за поражение от московского «Динамо»

23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Торпедо» оценён экспертами в 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо» 23 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.72.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Торпедо» Нижний Новгород (23.11.2021)

Осень подходит к завершению. На 23 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию уфимского «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо», которое пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» сейчас идёт третьим на Востоке, набрав 42 балла за 31 игру. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет девять пунктов, хотя конкурентов в верхней части таблицы довольно много. После перерыва уфимцы успели провести три матча, в двух из которых одержали победы.



Сначала досталось как раз нижегородскому «Торпедо» (2:0), затем дело дошло до подольского «Витязя» (4:2). Однако накануне не совладали с московским «Динамо» (1:3), хотя даже забросили шайбу в первом периоде. Развить успех не вышло, бело-голубые забили три гола подряд. Следует признать, что поражение по делу.



«Торпедо» располагается лишь на девятой позиции в Западной конференции, набрав 32 балла за 30 встреч. Отставание от зоны плей-офф составляет два пункта. Надо сказать, что последние шесть игр прошли довольно неплохо, потерпели всего два поражения на тоненького от крепких «Салавата Юлаева» (0:2) и «Ак Барса» (2:3 ОТ).

Забрать два очка получилось у «Локомотива» (3:2), минского «Динамо» (4:0), «Сочи» (5:1) и «Адмирала» (4:1). Как видно, нижегородцы в последние недели хорошо чувствуют себя с середняками, однако с соперниками сильнее пока результаты не очень. К тому же реальное место команды должно быть как минимум в зоне плей-офф. Состав крепкий, но стабильности не хватает.

Впрочем, теперь надо навестить Башкортостан. В гости ждёт «Салават Юлаев», который один раз за последнюю неделю уже доставлял проблемы. Да и статистика личных встреч чётко указывает на явного фаворита — во всех пяти прошлых случаях победу праздновали уфимцы. Хотя лишь трижды соперники забрасывали больше четырёх шайб на двоих.



Это немного удивительно, ведь стороны комфортно чувствуют себя в атаке. «СЮ» забросил 90 раз против 79 у «Торпедо». Да и в защите он лучше выглядит — 62 пропущенных шайбы против 72 у оппонента. К тому же первая тройка уфимцев время от времени показывает отличные результаты. Финские форварды на троих оформили уже 71 балл, редко пропадают со льда в нескольких матчах кряду. А за неудачу с «Динамо» пора исправляться.



У нижегородцев Дамир Жафяров пока является лучшим снайпером с 12 голами. У уфимцев — Сакари Маннинен. С 15 голами закрывает топ-5 снайперов КХЛ. Так что соперники в этот раз наверняка постараются устроить голевой парад. Забивать точно есть кому. А низкую результативность прошлой очной встречи можно списать на перерыв на Евротур.

Вообще мы бы рассмотрели лобовую победу «Салавата Юлаева», но коэффициент слишком мал. В таком случае вполне можно взять комбинированную ставку «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» за коэффициент 1.90. С учётом личных встреч имя фаворита очевидно. Да и тотал прошлых очных противостояний не против.

«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 ноября 2021 года

По личным встречам явным фаворитом является «Салават Юлаев». При этом команда в защите одна из лучших в КХЛ, так что нестабильному «Торпедо» будет сложно вдвойне. И всё же без боя нижегородцы не уйдут, им необходимо вернуться в зону плей-офф. В то же время «СЮ» выглядит явно крепче, да и родной лёд — это не шутки.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Спартак» — «Йокерит».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — «Куньлунь».