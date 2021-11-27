«Каролина» — «Вашингтон». Александр Овечкин заслужил выходной

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Вашингтон». Начало встречи — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Кэпиталз» идёт за 2.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.80.

Где покажут матч «Каролина» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» 28 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 28 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.00. Гол в первой минуте доступен за 11.00, вероятность серии буллитов оценена в 9.00.

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (28.11.2021)

На 28 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 11 матчей. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить противостоянию «Каролины» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены». Первое вбрасывание состоится в 21:00 мск, жертвовать сном жителям европейской части России не придётся. Любителей отечественного хоккея ожидает яркий вечер.

«Каролина» лидирует на Востоке, набрав 31 балл за 19 встреч. В спину дышат «Флорида» и как раз «Вашингтон». У них тоже по 31 баллу в активе, однако «Кэпс» провели на два матча больше. Предстоящая битва обещает получиться напряжённой, ведь победа даже может вывести одну из команд на первую строчку сводной таблицы НХЛ и вдобавок задержать конкурента.

«Каролина» потерпела всего два поражения за семь предыдущих встреч. Оступилась на выезде со скромными «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) и «Сиэтлом» (1:2). Благо быстро удалось реабилитироваться, обыграв в гостях «Филадельфию» (6:3) накануне. Наконец-то Андрей Свечников отметился шайбой. До этого россиянин не забрасывал 11 матчей подряд, зато отдавал результативные передачи и частенько отправлялся в бокс штрафников.



Сейчас имеет 20 баллов по системе «гол+пас» за 19 игр. Неплохо, хотя всего восемь из них — голы. При этом в последнее время тренерский штаб перемещает Андрея во второе и третье звенья, давая сравнительно низкое игровое время. Однако без нападающего первая тройка явно потеряла в качестве. Впрочем, тренерскому штабу виднее.

«Вашингтон» может похвастаться «сухарями» Ильи Самсонова с «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Сан-Хосе» (4:0). А накануне с «Флоридой» (4:3) голкипер противостоял Сергею Бобровскому, который проводит восхитительный сезон. Александр Овечкин никого не пожалел, оформив хет-трик. Его не смог остановить ни Бобровский, ни сменивший россиянина Найт.

Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. А Илья Самсонов остался единственным голкипером, который пока не проигрывает в основное время в нынешнем сезоне НХЛ. На повестке дня ещё один лидер — «Каролина». Тут расклад ещё интереснее. «Кэпс» выиграли три из последних пяти очных встреч, но проиграли в трёх из пяти на чужом льду.

При этом у «Вашингтона» снова будут отсутствовать Бекстрём, Оши и ещё четыре игрока основы, два из которых под вопросом. Отсутствие сразу шести хоккеистов на руку сопернику, тем более битва будет по сути за первое место в конференции. Благо Ови уже забил 748 шайб, до Ягра остается всего 18. Капитан даже не выглядит усталым, это лучший старт сезона в славной карьере!

Команда полностью поддерживает лидера, при этом игра в целом стала другой. Уже нет единоличного хоккея, есть командная работа. Кузнецов и Уилсон стараются не отставать. И всё же преимущество своего льда у «Каролины» не отнять, она одержала шесть побед за семь домашних матчей в сезоне. Да и в списке травмированных находится всего один игрок. Иными словами, состояние «ураганов» близко к оптимальному.

Ставить на лобовую победу кого-либо мы бы не стали. Рассмотреть можно тотал меньше 6 шайб за 1.67. Последний раз оба соперника выходили на лёд совсем недавно, причём у хозяев было чуть больше времени на отдых. Сил отдали прилично, а тут прямой конкурент. Постоянно выдавать голевые встречи — это, конечно, классно. Но в таком принципиальном противостоянии крен наверняка сместится на оборону.

С учётом всех факторов можно ещё проверить итоговую победу «Харрикейнз». На месте важные игроки основы. Плюсом фактор своего льда. Однако это НХЛ, может произойти что угодно. У «Кэпс» отказывается проигрывать Илья Самсонов: чудес вроде бы не творит, однако как минимум одно очко с ним на последнем рубеже команда добывает. Потому не исключаем ничью в духе 2:2 или 3:3.

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 ноября 2021 года

Фактор своего льда и отсутствие кадровых проблем дают преимущество «Харрикейнз». «Кэпс» ничуть не уступают, но отсутствие шести игроков основы — это серьёзно. Овечкин постарается обеспечить работой голкипера, однако накануне капитан с партнёрами отдали много сил в битве с другим конкурентом. Так что слишком много голов тоже не ждём.

Ставка 1: тотал меньше 6 шайб за 1.67.

Ставка 2: итоговая победа «Каролины» за 1.74.

Эксперты оценили шансы Овечкина забить в матче с «Каролиной».

Где смотреть матч «Каролина» — «Вашингтон»?