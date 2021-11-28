«Рейнджерс» — «Айлендерс». Артемий Панарин и Игорь Шестёркин добьют Сорокина

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс». Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.07, успех «Айлендерс» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 29 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.00, тотал меньше 5.5 гола — за 1.81. Гол на первой минуте идёт за 12.00, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.80.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.11.2021)

Вот и зима приближается. На 29 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы всего пять встреч, но будет интересно. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить матчу «Рейнджерс» — «Айлендерс», который пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден». Первое вбрасывание состоится в 02:00 мск.

«Рейнджерс» идут пятыми на Востоке, набрав 29 баллов за 20 игр. Отставание от группы лидеров, в том числе и «Каролины», составляет два пункта. Плотность топ-5 конференции очень высокая, так что любая команда может сразу же выйти в лидеры. При этом последние пять встреч у нью-йоркцев прошли приятно. Проиграли лишь на выезде «Торонто» (1:2).

Во остальных случаях одержали победы. Голевое шоу устроили с «Баффало» (5:4), а после обыграли как раз «Айлендерс» на их новом стадионе (4:1). Игорь Шестёркин чувствует себя уверенно, по праву считается первым номером в клубе. Георгиев является вторым голкипером, но уже провёл шесть встреч при проценте отражённых бросков 85,82%. Конечно, тренеры ждут большего. Артемий Панарин заработал 21 балл за 20 игр.

«Айлендерс» располагаются на 14-й позиции на Востоке, набрав всего 12 баллов за 17 игр. Отставание от зоны плей-офф составляет более 10 очков! Внушительная дистанция. При этом последние восемь встреч прошли ужасно. Все проиграли, причём в трёх не забросили ни одной шайбы. Жуткие кадровые проблемы, ковид-протокол — всё это мешает добиваться успеха. Единственное, что радует, — новая домашняя арена.

Первые 13 встреч сезона прошли на выезде, лишь недавно «островитяне» переместились на новую арену. Однако результаты удручают. Проиграли с общим счётом 3:13. Ни Сорокин, ни недавно восстановившийся Варламов пока не могут помочь. Хотя в этом виноваты не только голкиперы, они в большинстве случаев как раз хороши. Это в атаке дела обстоят не лучшим образом. Мягко говоря. Заброшено всего три шайбы за последние четыре игры. Даже с учётом кадровых проблем это слишком слабо.

Теперь «Айлендерс» ожидает дерби с «Рейнджерс», хотя совсем недавно уже получили в свои ворота четыре шайбы. Где мотивацию брать — понятно. Но откуда черпать силы? По личным встречам всё куда интереснее. На своём льду «Рейнджерс» выиграли лишь раз за последние пять случаев. Любопытно, что в последнее время победившая сторона часто не пропускает.

Однако на фоне серии поражений «Айлендерс» исход матча напрашивается другой. К этому же добавляются девять травмированных в стане «островитян». Здено Хара не поможет из-за коронавируса, из-за болезней не сыграют шесть других игроков основы. И лишь два хоккеиста имеют травмы. Это, несомненно, на руку хозяевам.

У «Рейнджерс» всё хорошо в этом плане. Плюс форма лучше и по заброшенным шайбам большой перевес (60 против 32). В защите обе команды примерно одинаковы — 54 против 52, в прошлом году в подобное было невозможно поверить! А результативнее именно хозяева. К тому же вратарская линия у них сейчас чувствует себя гораздо лучше. Шестёркин великолепен.

Поэтому мы бы попробовали поставить на Ф1 (-1) за 2.30. С учётом сухих матчей на своём льду и проблем соперника в нападении вполне рабочий вариант для хозяев. Либо можно взять победу хозяев и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.75. Команды хоть и любят обмениваться голами, но больше шести оформить на льду «Мэдисон Сквер Гарден» им давно не удавалось. А «Рейнджерс» явно выглядят лучше.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 ноября 2021 года

По всем параметрам сейчас в дерби фаворитами являются «Рейнджерс». У них всё хорошо в нападении, а вратарская линия с Шестёркиным регулярно выручает. У соперника с атакой дела обстоят плачевно, кадровых потерь слишком много. Да и форма «островитян» удручает. Играем победу «Рейнджерс» через низ по голам.

Ставка: победа «Рейнджерс» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.70.