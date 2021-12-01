«Эдмонтон» — «Питтсбург». Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль затмят Кросби

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 06:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Питтсбурга» идёт за 2.66.

Где смотреть матч «Эдмонтон» — «Питтсбург»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» 2 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» 2 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Гол на первой минуте доступен за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.05.

«Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (02.12.2021)

Зима пришла, в Национальной хоккейной лиге становится всё реже. По разным причинам кто-то из участников провёл на несколько встреч больше, кто-то — меньше. Календарь, плюс ковид-ограничения и несколько переносов… В общем, плюс-минус позади остались 20 игр. Дистанция показательная, однако прежде всего поражает сохраняющаяся плотность в турнирной таблице обеих конференций.

На Западе нос в нос идут «Калгари Флэймз» и «Миннесота Уайлд», набравшие по 31 баллу. Они-то и возглавляют поочерёдно список. «Эдмонтон Ойлерз» замыкает топ-3, отстав всего на одно очко, однако имеет сразу два матча в запасе. У ближайших преследователей — «Сент Луиса» и «Анахайма» — в активе лишь 27 баллов.



«Ойлерз» в текущем сезоне выглядят шикарно. Был неприятный отрезок в середине ноября, но в последних пяти играх добыты четыре победы. Единственная осечка случилась на выезде с «Далласом» (1:4). Впрочем, быстро удалось реабилитироваться. Сперва были 5:3 с аутсайдером «Аризоной», затем — 3:2 с крепким «Вегасом».



Любопытно, что в последнем случае молчали главные звёзды команды. Ни Леон Драйзайтль, ни Коннор Макдэвид не набрали результативных баллов. Последний даже закончил игру с показателем полезности «-1». Впрочем, усомниться в себе нападающие всё же не дают. На двоих за 20 матчей заработали 76 очков по системе «гол+пас».

Драйзайтль по-прежнему лидирует в гонке снайперов, забросив на одну шайбу больше, чем Александр Овечкин. А Макдэвид — лучший ассистент на данный момент. Всего же канадский клуб наколотил 77 голов. Сейчас больше лишь у трёх других коллективов, два из которых делят первую строчку в сводной таблице НХЛ.

Единственный неприятный момент — «Эдмонтону» пришлось отменить одну из недавних тренировок в качестве меры предосторожности. Один из хоккеистов — Сиси — попал в ковид-протокол. Помимо того, защитник Данкан Кит помещён в список травмированных. У «Питтсбурга» в этом плане, напротив, радостные новости. На льду начал тренироваться Евгений Малкин!

Знаменитый российский нападающий завершает длительное восстановление. Правда, врачи пока рекомендуют проводить бесконтактные занятия. Так что Джино придётся подождать ещё как минимум несколько недель. А жаль. В нынешнем сезоне «Пингвинз» чаще разочаровывают.



Стартовали неуверенно, нестабильно. Разогнались лишь во второй половине ноября, но снова пришлось затормозить. Палки в колёса вставили «Монреаль» (3:6) и «Калгари» (1:2 Б). И если один заработанный балл в матче с лидером Западной конференции можно считать успехом, то шесть пропущенных от идущих внизу таблицы «Канадиенс» вызывают вопросы.



Сейчас «Питтсбург» лишь седьмой на Востоке, набрав за 22 игры 25 очков. Отставание от тройки лидеров внушительное, составляет восемь баллов. При этом идущий на 11-м месте в таблице «Нью-Джерси Дэвилз» набрал лишь на три очка меньше и имеет две игры в запасе. Словом, положение у «пингвинов» шаткое.

«Эдмонтон» на ходу. Тем поразительнее смотреть на статистику очных противостояний. Дело в том, что за 18 последних «пингвины» одержали 14 побед! Это действительно много. Однако в нынешнем розыгрыше НХЛ они выглядят не так грозно, как в былые годы. Да, наконец-то вернулся Кросби, ожидается возвращение Малкина. Но результаты не очень.



А «Ойлерз» заслуженно располагаются в тройке лидеров конференции, да ещё и на своём льду выступают здорово. За девять матчей потерпели всего лишь одно поражение и забросили 40 шайб. Думаем, в этот раз как минимум без очков тоже остаться не должны. Мы бы проверили ставку «1Х + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.70. Хозяева и забивают много, и пропускают часто. Без веселья зрителей не оставят.

«Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 декабря 2021 года

Обычно «Питтсбург» забирает два очка в противостояниях с «Эдмонтоном», но теперь рискует уехать с пустыми руками. Канадцы здорово действуют на своём льду и имеют в составе звёздных Макдэвида и Драйзайтля, которые делают разницу. У «пингвинов» есть Кросби, скоро вернётся Малкин, но нет стабильных результатов. Думаем, будет весело. И в этот раз хозяева проявят себя.



Ставка: «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.70.

Где покажут матч «Эдмонтон» — «Питтсбург»?