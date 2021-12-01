«Вашингтон» — «Чикаго». Александр Овечкин и Евгений Кузнецов быстро придут в себя

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Блэкхоукс» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» 3 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго» 3 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

«Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (03.12.2021)

Пришла зима. В Национальной хоккейной лиге на 3 декабря запланированы целых 10 встреч. Разумеется, внимание любителей отечественного хоккея будет приковано к «Вашингтону», который на льду «Кэпитал Уан-Арены» примет «Чикаго Блэкхоукс». Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Вашингтон» всё ещё идёт в тройке лидеров на Востоке, набрав 33 балла за 23 встречи. Первое место у «Флориды», которая имеет в копилке столько же, но при игре в запасе. «Столичные» упустили лидерство из-за недавнего поражения как раз от «Пантерз» (4:5). Снова устроили голевое представление, однако отдали победу. Илья Самсонов не сумел помочь, в третьем периоде пропустил четыре раза.

Александр Овечкин остался без очков, как и Кузнецов. Зато хотя бы Орлов оформил ассистентский дубль, а Уилсон записал на себя результативную передачу. Обидное поражение, ведь на начало третьего периода «Кэпс» вели со счётом 4:1. Да и прерывать такую серию было жалко. До этого одержали победы над «Монреалем» (6:3), «Флоридой» (4:3) и «Каролиной» (4:2).

«Чикаго» же располагается на 14-й строчке Западной конференции, набрав 16 баллов за 21 игру. Отставание от зоны плей-офф составляет восемь пунктов. Такое положение дел произошло из-за 14 поражений в сезоне. На старте команда имела девять поражений подряд. Только последние пять игр прошли с переменным успехом.

Проиграли «Блэкхоукс» на выезде «Эдмонтону» (2:5) и «Калгари» (2:5). А накануне дома не сумели остановить «Сан-Хосе» (0:2). Случились, правда, победы над «Ванкувером» (1:0) и «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Голкипер Марк-Андре Флёри после перехода из «Вегаса» успел провести 14 встреч и оформил один шат-аут. Негусто на фоне былых успехов.

Патрик Кейн всё так же неплох, за 17 игр оформил 18 баллов, но партнёры не помогают. Особенно провальным выдался старт сезона. Сейчас результаты чуть лучше, но впереди «Вашингтон», который наверняка будет мотивирован после такого обидного поражения. Тем более что за пять последних очных встреч четырежды победу одерживал именно столичный клуб.

При этом стороны на двоих неизменно забрасывали больше пяти шайб. Так что можно снова ждать веселья. «Вашингтон» успел накидать 82 шайбы против 45 у соперника. В защите хозяева также чуть лучше, пропустили всего 57 раз. У «Чикаго» – 67. В этом противостоянии фаворит просматривается явно. «Блэкхоукс» же остаются аутсайдерами.

За последние пять лет лишь дважды клуб из Чикаго выходил в плей-офф. Времена династии ушли в прошлое. «Столичные», в свою очередь — постоянный участник Кубка Стэнли. Сейчас перевес на стороне последних. Патрик Кейн и Флёри вряд ли спасут команду. Ведь у подопечных Питера Лавиолетта первые две тройки нападения продолжают показывать высокий уровень, а Самсонов и Ванечек составляют неплохую вратарскую линию.

Плюс дома «Вашингтон» выиграл в пяти последних очных матчах. Так что мы бы попробовали проверить комбинированную ставку «П1 + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.97. По совокупности факторов хозяева оправданно являются фаворитами. Чувствуют себя хорошо как в нападении, так и в защите. Особенных проблем в этот раз возникнуть не должно.

«Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз и ставка на матч НХЛ 3 декабря 2021 года

«Чикаго» в этом сезоне выступает очень слабо. Ни Флёри, ни Кейн не могут вытащить команду. А у соперника всё хорошо, вратарская линия выдаёт неплохие матчи, в нападении всё заметно лучше. Ждём от Овечкина и Кузнецова реакцию на чувствительное поражение от «Флориды», всё необходимое для этого есть.

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время + тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.