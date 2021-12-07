«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Ральф Рангник сдержит обещание

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Янг Бойз» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Янг Бойз» 8 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Янг Бойз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «МЮ» — «Янг Бойз» (08.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели внутренние первенства, перемещаемся на евроарену. 8 декабря завершится групповой этап Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Арбитр — Бенуа Бастьен.

Руководство «Манчестер Юнайтед» подписало контракт с Ральфом Рангником. Немец не стал долго запрягать, с ходу одолел «Кристал Пэлас» (1:0). Матч выдался непростой, однако в актив занесены заветные три балла. Это сейчас главное. Теперь до зоны Лиги чемпионов не так далеко, всего три очка.

К слову, Рангник первый немецкий специалист, сумевший одержать победу в дебютном матче АПЛ. Удастся ли ему закрепить успех на групповом этапе Лиги чемпионов? Думается, да. Уже при Майкле Кэррике, который временно возглавлял «красных дьяволов», был виден некоторый прогресс.

Обыграли «Вильярреал» (2:0) в Лиге чемпионов и «Арсенал» (3:2) в АПЛ, а также сыграли вничью с «Челси» (1:1). Хотя тогда очень сильно повезло, лондонцы виноваты сами. Впрочем, фанаты расстались с англичанином тепло. Теперь клуб из Манчестера заряжен, да и вопрос с тренером до конца сезона закрыли.

Ральфа Рангника очень уважают в Германии, некоторые даже побаиваются. Оно и немудрено. Во-первых, у него очень богатый опыт работы. Во-вторых, он восхитительно умеет пользоваться предоставляемыми ресурсами и подстраивать игру так, как удобно ему. Даже Криштиану Роналду активно прессингует!

У «Янг Бойз» же глобальных изменений нет. Пока не удаётся занять в чемпионате Швейцарии золотоносную позицию. До лидирующего «Цюриха» не хватает девяти баллов, да ещё и относительно недавно в очной встрече ему проиграл (0:1). В общем, нестабильность процветает, хотя это неудивительно.

«Янг Бойз» живёт под стать своему названию, упор делается на молодых футболистов. Причём они регулярно выступают в еврокубках. Однако не прижимаются к собственным воротам даже с топ-клубами. Отсюда высокая результативность с «Вильярреалом» (1:4) и «Аталантой» (3:3).

Уровень клуба не так высок, чтобы бороться за выход в плей-офф. А в данном случае даже за Лигу Европы. Тем удивительнее, что швейцарцы одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) и сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Первый случай объясним удалением в составе соперника и «привозом» Лингарда, со вторым чуть труднее.

Хотя подопечные Давида Вагнера даже доминировали и имели вполне реальные шансы выиграть. Однако вышедший на поле Луис Мурьель загубил все старания, забил на 88-й минуте прямым ударом со штрафного. И всё же шансы на путёвку в Лигу Европы сохранились. Правда, добыть её будет тяжело.

Для начала нужно обыграть в Англии «Манчестер Юнайтед», а потом следить, чтобы «Вильярреал» выиграл у «Аталанты» в параллельном матче. Ральф Рангник пообещал провести ротацию, это пойдёт на руку гостям. Но, вероятно, манкунианцы всё равно захотят себя проявить.

При этом смена сочетаний может привести к потере сыгранности, а потому увеличиваются шансы на голы. На наш взгляд, при таких раскладах ставка «обе забьют» за коэффициент 1.78 выглядит подходяще. Швейцарцы до этого демонстрировали солидную результативность, на гол наиграть должны. Впрочем, к обороне есть претензии. Особо обольщаться не стоит.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Янг Бойз» 8 декабря 2021 года

«Янг Бойз» за последний месяц сильно просел и вряд ли сможет рассчитывать на три очка в Англии. Однако мотивации будет даже побольше. «МЮ» обеспечил себе первое место в группе, Ральф Рангник обещал провести ротацию. Новые футболисты наверняка захотят себя проявить, но и у гостей станет больше шансов забить. Думаем, обе команды сумеют отличиться.



Ставка: обе забьют за 1.78.

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