«Барыс» — «Сочи». Андрей Назаров получил 0:5 от «Салавата», казахи добавят

9 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.14, а успех «Сочи» оценён экспертами в 2.87.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Сочи» 9 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Сочи» Сочи (09.12.2021)

В Континентальной хоккейной лиге продолжают кипеть страсти. 9 декабря состоится один-единственный матч, зато довольно весёлый. Противостояние казахстанского «Барыса» и «Сочи» из одноимённого российского города-курорта само по себе немного экзотическое зрелище. А тут ещё и турнирная мотивация вносит свою лепту.

«Барыс» в этом сезоне сдал позиции, сейчас идёт на 10-м месте в Восточной конференции, набрав лишь 34 балла за 36 игр. Отставание от зоны плей-офф минимально, однако ворваться в восьмёрку лучших будет не так-то просто. Со стабильностью проблемы, последние четыре встречи прошли с переменным успехом. А конкурентов хватает.

Сперва казахстанцы дома получили от хилого «Витязя» (1:3), затем закономерно намучались с московским «Динамо» (2:4), где блистает Вадим Шипачёв. А ведь до этого была даже серия из трёх побед! Благо удалось быстро оправиться. Совсем недавно на выезде разобрались с «Нефтехимиком» (4:2) и даже одолели «Ак Барс» (2:1).



Хорошо, что в последнее время результативность на уровне. К слову, лучшим снайпером и бомбардиром казахстанской команды является сын главного тренера Юрия Михайлиса — Никита Михайлис. Причём заслуженно: 15 шайб и 21 голевая передача. Легионеры стараются помогать, хотя получается далеко не всегда.

Впрочем, у «Сочи» своя мотивации. Команда также идёт на 10-м месте в своей конференции с теми же 34 баллами, но уже за 37 игр. Отставание от зоны плей-офф существенно больше — семь очков. Однако под руководством эпатажного Андрея Назарова южане заметно прибавили. В последних 15 играх потерпели всего пять поражений.

Сочинцы сейчас стабильно обыгрывают тех, кого нужно обыгрывать, когда борешься за место в восьмёрке лучших. Плюс дают бой соперникам покрепче. Засверкал Василий Глотов, который сейчас является лучшим снайпером сочинцев с 10 шайбами. Лучший бомбардир — Артём Николаев — тоже регулярно проявляет себя.

Правда, на днях с небес на землю южан вернул «Салават Юлаев». В Уфе гости получили пять безответных шайб (0:5). В целом по делу получалось тогда немногое. Даже главный тренер отреагировал на итоговый результат довольно спокойно. Хотя даже пробовал выпускать шестого полевого при разгромном счёте. Конечно, хорошие эмоции сейчас не помешали бы.



«Сочи» отправляется в Нур-Султан к «Барысу», это второй выезд за три дня. А в Казахстане сочинцам исторически бывает тяжело — проиграли в трёх из последних пяти очных встреч. Зато с забитыми голами всё не так плохо: «тотал больше 4.5 шайбы» заходил в пяти из восьми прошлых противостояний.

Без веселья, думаем, и в этот раз команды не оставят. Забрасывают примерно одинаково, пропускают — тоже. При этом в обороне должная строгость бывает далеко не всегда. «Барыс», например, пропустил уже 110 раз, у «Сочи» — 99 пропущенных. Гости на дистанции выглядят чуть ярче, но последние результаты у казахстанцев примерно такие же.



Мы бы даже попробовали поставить на итоговую победу хозяев, поскольку подопечные Юрия Михайлиса одержали две победы, вошли в ритм и находятся в хорошем настроении после триумфа в «кошачьем дерби». Команда Андрея Назарова, напротив, получила звонкую оплеуху в Уфе, плюс потратит много сил на перелёт.



Однако сюда стоит добавить ещё тотал больше 4.5 шайбы за 1.65. Всё-таки команды не склонны отстаивать нули. К тому же сочинцы в прошлых четырёх матчах не лучшим образом действовали в обороне, а казахстанцы в принципе регулярно пропускают. Очки нужны обеим сторонам, вряд ли будут отсиживаться в обороне. Скорее всего, игра пойдёт встречными курсами.

«Барыс» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 декабря 2021 года

В последних играх результаты сопоставимые. «Сочи» немного забарахлил, а «Барыс», напротив, разыгрался. При этом южанам предстоит непростой перелёт, второй за несколько дней. Думается, свой лёд для хозяев сыграет немаловажную роль, их шансы видятся выше. Однако ждём при этом результативный хоккей.



Ставка 1: итоговая победа «Барыса» за 1.70.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.

Прогноз на матч «Барыс» — «Сочи» с коэффициентом 2.12.