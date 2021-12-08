«Наполи» — «Лестер». Во всём виноват «Спартак»

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Лестер Сити». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех англичан оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Наполи» — «Лестер» 9 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Лестер» (09.12.2021)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. В заключительном туре группового этапа сразятся итальянский «Наполи» и английский «Лестер». Матч состоится 9 декабря на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Италии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Арбитр — Матеу Лаос.

Неаполитанцы занимают третью строчку в группе Лиги Европы с семью очками. Вопреки ожиданиям, групповой этап проходит с заметными сложностями. Одержали лишь две победы над «Легией» (4:1 и 3:0), а также сыграли вничью с «Лестером» (2:2) и дважды проиграли «Спартаку» (1:2 и 2:3). В случае потери очков в заключительном туре о плей-офф придётся забыть.

Итальянский коллектив после ноябрьской паузы не впечатляет. В пяти последних играх во всех турнирах одержал только одну победу, также была одна ничья и три поражения. В предыдущем туре чемпионата Италии уступил дома «Аталанте» (2:3) и, таким образом, отдал лидерство «Милану» и «Интеру».

Форма «Наполи» действительно вызывает опасения. Главная проблема — травмы. С «Лестером» точно не сыграют Калиду Кулибали и Виктор Осимхен, два ключевых исполнителя. Под вопросом участие Лоренцо Инсинье и Фабиана Руиса. Без ключевых игроков одержать победу над англичанами будет вдвойне трудно.

Из-за травм защитников команда пропускает уже седьмую игру кряду во всех соревнованиях. Хорошо, что в нападении пока кризиса нет. Даже странно, поскольку отсутствует Осимхен. Впрочем, забито на этом промежутке 13 мячей. Можно смело ставить на результативный исход, потому как играют неаполитанцы ярко и открыто.

У «Лестера» в чемпионате Англии позиции далеки от идеала. Лишь 11-е место с 19 баллами в 15 турах. До лидирующего «Манчестер Сити» – целая пропасть, отставание составляет 16 очков, до еврокубковой зоны тоже далеко. Неужели единственная надежда попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне — выиграть Лигу Европы?

Здесь подопечные Брендана Роджерса выступают гораздо лучше. Набрали восемь очков, занимают первое место в группе С. Евровесна от английского клуба уже никуда не денется, хотя плей-офф Лиги Европы ещё не гарантирован. Потому все силы наверняка будут сконцентрированы на игре в Италии. Победа позволит остаться на первой строчке.

Хотя результаты англичан тоже довольно нестабильны. В пяти турах одержали только две победы. С трудом одолели «Спартак» (4:3) в Москве и уверенно разобрались с «Легией» (3:1) на своём поле. Хотя в Польше ранее уступили со счётом 0:1. Две другие встречи завершились вничью.

Одна из них была как раз с «Наполи» (2:2). Думаем, нас ждёт что-то похожее и в этот раз. Несмотря на нестабильность одних и травмы других, оппоненты крайне результативны. На двоих забили 22 гола за пять туров Лиги Европы. Пропустили тоже много, 16 раз в сумме. Потому поставим на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80. Результат предугадать сложно, однако скучать не придётся.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Наполи» — «Лестер» 9 декабря 2021 года

Оба клуба хороши в нападении. Много атакуют, играют в интересный открытый футбол. Потому ждём настоящий голевой праздник. Даже без травмированных лидеров «Наполи» умудряется стабильно забивать, однако и пропускает постоянно. «Лестер» теперь бросил все силы на Лигу Европы, в АПЛ отставание слишком заметное. Отличиться тоже не забудет.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.