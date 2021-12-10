ЦСКА — «Арсенал». Игорь Акинфеев отдохнёт позже

Туляки пропускают больше всех в РПЛ, но армейцы в последнее время разочаровывают.

11 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех туляков оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал» 11 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» (11.12.2021)

Зима уже даёт о себе знать. В Лиге чемпионов из-за погодных условий даже перенесли матч «Аталанта» — «Вильярреал». В Российской Премьер-Лиге к снегу давно привыкли, но до паузы остался всего один тур — 18-й. 11 декабря в Москве местный ЦСКА примет тульский «Арсенал» на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Половина дистанции чемпионата России позади. Стабильностью могут похвастаться от силы две-три команды. ЦСКА в это число не входит и представляет группу преследователей. Отрыв от четвёртого места, дающего право выступать в следующем сезоне на евроарене, небольшой, но конкурентов много.

Нельзя сказать, что армейцев по ходу сезона лихорадит, однако уверенность тоже не чувствуется. Совсем недавно они боролись за вторую строчку, а сейчас идут пятыми. В пяти последних турах РПЛ потерпели три поражения: от «Рубина» (0:1), «Сочи» (1:4) и «Зенита» (0:2). Сыграли вничью с «Химками» (0:0) и одержали победу над «Крыльями Советов» (1:0).

Лишь в последнем туре удалось прервать неудачную четырёхматчевую серию, вырвав на выезде победу у самарцев. Успех дался нелегко, по игре красно-синие не выглядели лучше. Принесли три важнейших очка скорее спасения Игоря Акинфеева и индивидуальные действия Чидеры Эджуке.

Чтобы уйти на зимний перерыв в приподнятом настроении, подопечным Алексея Березуцкого надо выиграть у «Арсенала». О первой очной встрече воспоминания остались не очень. Инициативой владели много, а по итогу едва спасли ничью стараниями Фёдора Чалова.

У туляков пока статус аутсайдера. Лишь после побед над «Локомотивом» (3:1) и «Химками» (2:1) они смогли покинуть зону вылета и подняться на 11 строчку в турнирной таблице. Впрочем, ситуация может быстро поменяться. Тем более после игры с ЦСКА, который остаётся грозным соперником.

Футбол подопечных Миодрага Божовича, который хорошо знаком с особенностями Российской Премьер-Лиги, иногда очень даже неплохой. В нынешнем сезоне РПЛ они сумели одолеть «Зенит» (2:1), «Локомотив» (3:1) и навязать борьбу «Краснодару» (2:3). Во всех случаях забивали.

В Кубке России команда из Тулы обыграла «Велес» (1:1, по пенальти 4:3). В 1/8 финала турнира сразится с «Аланией», хотя понятно, что до этого ещё далеко. Однако видно, что туляки способны на большее. Результативность приличная, за 17 туров сообразили в ворота оппонентов 21 гол. Неплохо для аутсайдера.

Пропустили, правда, «оружейники» очень много — 33 раза. Больше на данный момент нет ни у кого в чемпионате России. Да и проблемы с выездами тянутся ещё с прошлого сезона. И всё же победы в двух прошлых турах наверняка придадут уверенности. А вот ЦСКА тоже стал часто пропускать.

Вообще, обе команды не в самой лучшей форме. Армейцы только отходят от неудачной серии. Хорошо, что соперник много пропускает, можно попробовать улучшить результативность. Однако туляки тоже спать не будут, они умеют проявлять свои лучшие качества в матчах с фаворитами. Потому возьмём «обе забьют» за 1.99.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал» 11 декабря 2021 года

ЦСКА может попробовать сыграть на классе, но «Арсенал» недооценивать опасно. «Зенит» и «Локомотив» уже своё получили. Единственный выход — забить как можно больше. Пропускают туляки прилично. Впрочем, учитывая нынешнюю форму и неудачную текущую серию матчей, за своими воротами тоже придётся следить.



Ставка: обе забьют за 1.99.

Чего ждать от матча ЦСКА — «Арсенал» Тула"?