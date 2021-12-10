«Фиорентина» — «Салернитана». Александр Кокорин снова коснётся мяча!

Россиянин и «Салернитана» очень похожи. Оба не в своей тарелке.

11 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Салернитана». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Салернитана» 11 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Фиорентина» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Салернитана» (11.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре, на днях завершился групповой этап еврокубков. На выходных среди прочих порадует глаз болельщика чемпионат Италии. В 17-м туре 11 декабря состоятся три встречи. В одной из них «Фиорентина» примет «Салернитану» во Флоренции. Стартовый свисток на стадионе «Артемио Франки» прозвучит в 17:00 мск.

«Фиорентина» в этом сезоне выглядит приятно. Занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А и даже имеет возможность попасть в четвёрку сильнейших. Отставание составляет всего семь баллов. При этом шестая позиция даёт право в будущем сезоне сыграть в Лиге конференций.

Однако амбиции флорентийцев простираются куда дальше. В копилке есть уже 27 баллов. Столько же у «Ювентуса», который идёт пятым. Вполне можно будет побороться за попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Хотя понятно, что конкуренты сильные, нужно прыгать выше головы.



В последних четырёх турах чемпионата Италии ведомая амбициозным Винченцо Итальяно команда из Флоренции феерично обыграла «Милан» (4:3), а также «Сампдорию» (3:1) и «Болонью» (3:2). Уступила только «Эмполи» (1:2). Теперь побед на две больше, нежели поражений. Любопытно, что ничьи до сих пор отсутствуют.

Единственное, на что фиолетовые могут сетовать, — трансфер Александра Кокорина, который не принёс абсолютно никакой пользы. Игрок всё так же сидит в запасе, ожидая аренды в другую команду. В противном случае клуб может разорвать с ним контракт. В нынешнем сезоне у россиянина не заладилось.

Хотя в субботу он вполне может получить шанс проявить себя. Если тренерский штаб не предоставит футболисту несколько минут даже с аутсайдером чемпионата Италии, то о каком будущем в клубе вообще может идти речь?

Впрочем, нападающий Душан Влахович справляется и без помощи россиянина. На счету великолепного серба уже 13 голов, такими темпами он скоро единолично возглавит гонку бомбардиров чемпионата Италии. Сейчас делит первое место с Чиро Иммобиле из «Лацио».

«Салернитана» в первом сезоне в Серии А смотрится плохо. Замыкает турнирную таблицу, набрав всего восемь баллов. До спасительной 17-й строчки не хватает четырёх очков. Однако, судя по результатам, сократить разницу будет трудно. За последние 10 матчей потерпела семь поражений.



Если взять дистанцию больше, то всё выглядит ещё хуже. За 16 туров чемпионата Италии в активе коллектива из Салерно всего две победы, две ничьи и 12 поражений. Игрокам нужно отдать должное, стараются. Страдает реализация, и сказывается нехватка опыта и мастерства. В общей сложности на счету 11 забитых и 33 пропущенных.



В последней игре с «Миланом» (0:2) «морские коньки» забить не смогли, а от соперника получили дважды. Уже к 18-й минуте был установлен окончательный результат. Сражаться с командами такого уровня — настоящее испытание. Класса действительно не хватает.

«Фиорентина» и «Салернитана» сталкивались на футбольном поле давно. Из последних пяти очных встреч видно, что фиолетовые и тогда были подготовлены лучше. К слову, два предыдущих матча закончились со счётом 5:0 и 3:1 соответственно в их пользу.

Сейчас у подопечных Винченцо Итальяно тоже не должно возникнуть проблем с главным аутсайдером Серии А. У них есть Душан Влахович, который ведёт за собой остальных и демонстрирует хорошую результативность. Учитывая, что «Салернитана» не особо хороша в нападении и сильно хромает в обороне, возьмём Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Салернитана» 11 декабря 2021 года

«Фиорентина» уютно себя чувствует в зоне еврокубков, уверенно играет с сильнейшими соперниками. Даже умудрилась одолеть лидирующий «Милан». Подопечные Стефано Колантуоно, напротив, безуспешно борются за выживание. Кажется, их ждёт дорога обратно в Серию В.



Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1.5) за 1.99.