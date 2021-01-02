«Салават Юлаев» — «Металлург». В Уфе хотят продолжения банкета!

3 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу уфимского «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.43, а успех магнитогорского «Металлурга» оценён экспертами в 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 3 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» ММг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78, на гол в каждом периоде — за 1.68.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Металлург» Магнитогорск (03.01.2022)

Новый год наступил. Континентальная хоккейная лига возвращается после небольших каникул, участники получили отличную возможность продолжить сезон с чистого листа. Последние матчи были сыграны ещё в декабре. Кому-то по большому счёту и исправлять ничего не нужно. «Салават Юлаев», например, в декабре выглядит весьма достойно.

В восьми предыдущих матчах уфимцы потерпели всего два поражения. На выезде. За пределами основного времени. Не так страшно. Уступили в Москве «Спартаку» по буллитам, хотя даже отыгрались с 0:2 в серии. Во втором наткнулись на дисциплинированную «Сибирь», с которой каждому в этом сезоне играть довольно тяжело.



В остальных шести случаях башкирский клуб добыл пять побед в основное время и ещё одну — в овертайме. Благодаря чему сейчас замыкает четвёрку лидеров Восточной конференции. Правда, отставание даже от идущего на второй строчке «Металлурга» внушительное, составляет семь очков. Судя по всему, дальше будет борьба с «Ак Барсом» за третью строчку.



А вот магнитогорцам было бы здорово начать новый год с победы для поднятия духа. До недавнего времени они возглавляли сводную таблицу КХЛ, но в конце декабря потерпели три поражения в четырёх матчах. А потому спустились на второе место. «Трактор» опережает всего на один балл. При этом провёл на две встречи больше. И всё же авторитет подорван.

Любопытно, что завершать 2021 год подопечным Ильи Воробьёва пришлось в разъездах. Все три поражения потерпели на выезде: от «Авангарда» (2:4), «Ак Барса» (3:4 ОТ) и минского «Динамо» (0:1). Обыграть удалось в Подольске лишь местный «Витязь» (5:3), который настолько хорош в атаке, насколько плох в обороне. Словом, так себе подарок на Новый год.

Строго говоря, качество игры «Магнитки» на выезде заметно снизилось. Это факт. Чуть раньше в нынешнем сезоне команда была лучшей по набранным очкам в гостях, а теперь спустилась по этому показателю на третью позицию. Достаточно сказать, что в 12 прошлых матчах на выезде пришлось потерпеть восемь поражений. Это много.



Начинать 2022 год тоже придётся выездом. И ни о какой уверенной победе здесь речи идти не может. Зацепиться за овертайм было бы здорово для начала. «Салават Юлаев» не так хорошо играет дома, как в гостях. Однако в нынешнем сезоне уже побеждал «Металлург». Причём дважды. Оба раза — с разгромным счётом.



В новом очном противостоянии мы бы выбирали между «1Х + тотал больше 2.5 шайбы» и «1Х + обе забьют». Магнитогорцам позарез нужно выигрывать. Во-первых, нужно возвращаться на первую строчку в таблице. Во-вторых, пора возвращать долги уфимцам. Только вот ни форма, ни статистика выездных встреч не дают никакого преимущества.

Подопечные Томи Лямся, в свою очередь, снова хороши. Снова набрали приличный темп. На наш взгляд, они вполне могут как минимум заработать очки. «Магнитка» в последнем матче перед Новым годом впервые осталась без заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Наверняка будет настроена по-особенному. Но у хозяев с результативностью тоже порядок, в стороне не останутся.

«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 января 2022 года

«Салават Юлаев» в декабре набрал солидный ход, к новому году подошёл в отличной форме. На наш взгляд, он вполне может снова доставить «Металлургу» серьёзные неприятности. Подопечные Ильи Воробьёва отдали «Трактору» лидерство в КХЛ из-за неудовлетворительной игры на выезде. Едва ли перерыв сильно поможет быстро исправить ситуацию.



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и тотал больше 2.5 шайбы за 1.71.

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