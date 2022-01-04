«Челси» — «Тоттенхэм». Ромелу Лукаку загладит вину перед фанатами

5 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.92. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Тоттенхэм» 5 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (05.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 5 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Тоттенхэм».

В последних пяти турах чемпионата Англии «Челси» забарахлил. Четырежды сыграл вничью — с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Брайтоном» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2). И ещё одержал одну победу над «Астон Виллой» (3:1). Безусловно, соперники были не робкого десятка, но вряд ли результаты радуют руководство.



Теперь до лидирующего «Манчестер Сити» не хватает 10 очков. Бороться за золотые медали в этом году «аристократам» будет очень трудно. Накаляют обстановку резонансные высказывания Ромелу Лукаку. Кажется, стороны уже уладили конфликт, бельгиец может отделаться штрафом. И всё же неприятный осадок остался.



Хотя, несмотря на возникшие трудности, на дистанции синие очень хороши. Некоторое время являлись самым надёжным в обороне клубом чемпионата Англии. Сейчас же в данном показателе лишь на третьем месте. Равно как и в вопросе результативности. За 21 тур наколотили 45 мячей, пропустив 16. В целом — здорово.

Да и в Лиге чемпионов выступили весьма прилично: потерпели только одно поражение, сыграли вничью и одержали четыре победы. Благодаря чему вышли в плей-офф со второй строчки. В прошлом году подопечным Томаса Тухеля удалось выиграть престижный евротурнир. Посмотрим, удастся ли защитить титул.



«Тоттенхэм» находится в процессе адаптации к новому тренеру. Ныне на посту восседает Антонио Конте, который имеет в своей коллекции не одну золотую награду. Совсем недавно он привёл к успеху миланский «Интер». Под руководством итальянца начали понемногу расцветать и «шпоры».

Восьмой матч кряду в АПЛ не проигрывают и демонстрируют приятную результативность, которой до прихода Конте и не пахло. За этот период три раза сыграли вничью: с «Эвертоном» (0:0), «Ливерпулем» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1). А также одержали пять побед — над «Лидсом» (2:1), «Брентфордом» (2:0), «Норвичем» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0) и «Уотфордом» (1:0).

Даже коронавирус не смог остановить северо-лондонскую дружину. Сразу после выздоровления игрокам пришлось противостоять мощному «Ливерпулю». Добытый со столь грозным противником ничейный результат однозначно можно занести в актив. При этом в случае побед в перенесённых матчах можно даже забраться в зону Лиги чемпионов.

В Кубке лиги Англии лилово-белые тоже выглядят хорошо. В 1/4 финала одержали верх над сильным «Вест Хэмом» (2:1). Наверняка окажут и «Челси» серьёзное сопротивление. Хотя впереди будет ещё второй полуфинальный матч, а потому бездумно мчаться в атаку вряд ли станут обе стороны.



И всё же мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.78. К подопечным Томаса Тухеля вопросов нет, забивают регулярно. Плюс ожидается, что Томас Тухель занесёт Ромелу Лукаку в заявку на матч. Ждём правильной реакции от нападающего. Бельгийцу теперь мотивации не занимать, нужно скорее извиниться перед болельщиками.

Впрочем, «Тоттенхэм» порядочно добавил после прихода Антонио Конте. Мало того, что восемь матчей первенства кряду не проигрывает, так ещё и забивает регулярно. Гарри Кейн тоже, кажется, взялся за голову. В недавней встрече с «Уотфордом» был активен и крайне нацелен на ворота. Отличиться помешал только голкипер соперника.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Тоттенхэм» 5 января 2022 года

«Челси» хорош на дистанции. В последних матчах захромал и всё же к грядущему дерби подходит во всеоружии. Равно как и «Тоттенхэм», который при Антонио Конте буквально расцвёл. Ждём как минимум по голу с обеих сторон. Ромелу Лукаку пора извиниться перед болельщиками, а Гарри Кейн возвращается к былой форме.

Ставка: обе забьют за 1.78.