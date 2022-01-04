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«Челси» — «Тоттенхэм», 5 января 2022 года, прогноз и ставка на матч Кубка лиги Англии, прямая трансляция, где смотреть

«Челси» — «Тоттенхэм». Ромелу Лукаку загладит вину перед фанатами
Михаил Коробов
«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка лиги
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Кажется, с клубом конфликт улажен. Бельгийца ожидают в заявке на матч Кубка лиги Англии.

5 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.92. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Тоттенхэм» 5 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (05.01.2022)

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
05 января 2022, среда. 22:45 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 5 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Тоттенхэм».

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В последних пяти турах чемпионата Англии «Челси» забарахлил. Четырежды сыграл вничью — с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Брайтоном» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2). И ещё одержал одну победу над «Астон Виллой» (3:1). Безусловно, соперники были не робкого десятка, но вряд ли результаты радуют руководство.

Теперь до лидирующего «Манчестер Сити» не хватает 10 очков. Бороться за золотые медали в этом году «аристократам» будет очень трудно. Накаляют обстановку резонансные высказывания Ромелу Лукаку. Кажется, стороны уже уладили конфликт, бельгиец может отделаться штрафом. И всё же неприятный осадок остался.

Хотя, несмотря на возникшие трудности, на дистанции синие очень хороши. Некоторое время являлись самым надёжным в обороне клубом чемпионата Англии. Сейчас же в данном показателе лишь на третьем месте. Равно как и в вопросе результативности. За 21 тур наколотили 45 мячей, пропустив 16. В целом — здорово.

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Да и в Лиге чемпионов выступили весьма прилично: потерпели только одно поражение, сыграли вничью и одержали четыре победы. Благодаря чему вышли в плей-офф со второй строчки. В прошлом году подопечным Томаса Тухеля удалось выиграть престижный евротурнир. Посмотрим, удастся ли защитить титул.

«Тоттенхэм» находится в процессе адаптации к новому тренеру. Ныне на посту восседает Антонио Конте, который имеет в своей коллекции не одну золотую награду. Совсем недавно он привёл к успеху миланский «Интер». Под руководством итальянца начали понемногу расцветать и «шпоры».

Восьмой матч кряду в АПЛ не проигрывают и демонстрируют приятную результативность, которой до прихода Конте и не пахло. За этот период три раза сыграли вничью: с «Эвертоном» (0:0), «Ливерпулем» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1). А также одержали пять побед — над «Лидсом» (2:1), «Брентфордом» (2:0), «Норвичем» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0) и «Уотфордом» (1:0).

Даже коронавирус не смог остановить северо-лондонскую дружину. Сразу после выздоровления игрокам пришлось противостоять мощному «Ливерпулю». Добытый со столь грозным противником ничейный результат однозначно можно занести в актив. При этом в случае побед в перенесённых матчах можно даже забраться в зону Лиги чемпионов.

В Кубке лиги Англии лилово-белые тоже выглядят хорошо. В 1/4 финала одержали верх над сильным «Вест Хэмом» (2:1). Наверняка окажут и «Челси» серьёзное сопротивление. Хотя впереди будет ещё второй полуфинальный матч, а потому бездумно мчаться в атаку вряд ли станут обе стороны.

И всё же мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.78. К подопечным Томаса Тухеля вопросов нет, забивают регулярно. Плюс ожидается, что Томас Тухель занесёт Ромелу Лукаку в заявку на матч. Ждём правильной реакции от нападающего. Бельгийцу теперь мотивации не занимать, нужно скорее извиниться перед болельщиками.

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Впрочем, «Тоттенхэм» порядочно добавил после прихода Антонио Конте. Мало того, что восемь матчей первенства кряду не проигрывает, так ещё и забивает регулярно. Гарри Кейн тоже, кажется, взялся за голову. В недавней встрече с «Уотфордом» был активен и крайне нацелен на ворота. Отличиться помешал только голкипер соперника.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Тоттенхэм» 5 января 2022 года

«Челси» хорош на дистанции. В последних матчах захромал и всё же к грядущему дерби подходит во всеоружии. Равно как и «Тоттенхэм», который при Антонио Конте буквально расцвёл. Ждём как минимум по голу с обеих сторон. Ромелу Лукаку пора извиниться перед болельщиками, а Гарри Кейн возвращается к былой форме.

Ставка: обе забьют за 1.78.

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