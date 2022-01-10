Нигерия — Египет. Школа ЦСКА — хорошо, но Мохамед Салах лучше

11 января состоится матч 1-го тура Кубка африканских наций Нигерия — Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: поставить на победу египтян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех нигерийцев оценён экспертами в 2.96. Ставки на ничью принимаются за 2.89.

Где смотреть матч Нигерия — Египет?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Нигерия — Египет 11 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Нигерия — Египет получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.41. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз матча 1-го тура группового этапа Кубка Африки Нигерия — Египет (11.01.2022)

Зародившийся в Африке омикрон-штамм коронавируса взбудоражил всю Европу. К счастью, он оказался не столь опасен, как его собратья. Стремительно распространяясь, быстро угасает. Футбол в безопасности. 11 января в первом туре Кубка африканских наций должны состояться три встречи, в одной из которых сразятся Нигерия и Египет. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией многократно участились. Болеют как игроки, так и тренеры. Сборная Нигерии на время потеряла лучшего форварда — Виктора Осимхена. За шесть туров квалификации ЧМ он забил четыре мяча, а также прекрасно выступает за итальянский «Наполи» (пять голов за 11 туров чемпионата Италии).



Отсутствие столь важного игрока основы непременно скажется на результативности. Разумеется, Осимхен не единственный нападающий в обойме. Есть ещё Келечи Ихеаначо из «Лестера», экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса и ныне играющий в московском клубе Чидера Эджуке, который попал в заключительную заявку на матчи турнира.



Также не стоит забывать об Одионе Игало, некогда выступавшим за английский «Манчестер Юнайтед». Словом, известных имён много. Хотя равносильной замены Виктору всё же нет. Тот же Эджуке пока с трудом вписывается в звёздный список: довольно юн, а за 18 туров чемпионата России сумел отличиться лишь четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

Ихеаначо, равно как и весь «Лестер», в нынешнем сезоне сбавил. Особенно по сравнению с предыдущим сезоном. Пока забил только два мяча и четырежды ассистировал партнёрам во взятии ворот за 14 туров АПЛ. Не так уж и много. Другие же футболисты уже в возрасте и не столь мобильны. Либо находятся не в такой форме, как раньше. Хотя состав довольно крепкий.



Да и на дистанции дела Нигерии довольно хороши. Одержав четыре победы в групповом этапе, сборная вышла в плей-офф чемпионата мира. Но стоит отметить, что попалась довольно лёгкая группа, в которой не было по-настоящему опасных противников. Несмотря на это, без трудностей не обошлось: потерпела поражение от ЦАР (0:1), а также сыграла вничью с Кабо-Верде (1:1).



Сборная Египта смотрелась на международной арене на порядок лучше. Не проиграла ни одного матча группового этапа, одержав при этом четыре победы. Благодаря отличным результатам добыла путёвку в Катар и готовится продемонстрировать свою мощь в Кубке Африки уже в ближайшее время.

Возможно, на пике карьеры находится Мохамед Салах, возглавляющий таблицу бомбардиров чемпионата Англии с 16 забитыми и девятью голевыми передачами. Если продолжит в том же духе, вполне сможет вновь претендовать на самый престижный индивидуальный приз — «Золотой мяч». Впрочем, до следующего награждения ещё далеко, и мысли египтянина наверняка далеки от данной темы.

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Сейчас «Ливерпуль», за который он играет, борется за пьедестал в АПЛ и активно готовится к плей-офф Лиги чемпионов. В еврокубке супербомбардир тоже успел пошуметь: забил семь мячей в шести турах. При этом в ворота довольно грозных команд — «Милана», «Атлетико» и «Порту». Никому не поздоровилось, натерпелись сполна.



Безусловно, именно Салах является главной звездой сборной Египта, однако за национальную команду он не отличился ни разу за пять матчей группового этапа ЧМ, даже голевых не отдал. Хотя на результатах команды это, как видно, особо не отразилось. Его партнёры прекрасно выступили, продемонстрировав командный футбол.



Строго говоря, оба коллектива заслуженно добились успеха в групповом этапе отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Однако сборной Нигерии результат дался не без усилий, даже с великолепным Виктором Осимхеном, знающим своё дело. А вот египтяне сыграли уверенно. Сейчас они, пожалуй, в лучшей форме. Так что возьмём П2 за 2.67.

Вариант попроще — победа египтян с нулевой форой за рабочий коэффициент 1.87. В случае ничьей произойдёт возврат средств. Дело ещё в том, что две недели назад сборную Нигерии возглавил Жозе Пезейру, ранее работавший в сборной Венесуэлы, а до этого — в лиссабонском «Спортинге». Чего ждать от нигерийцев после смены руководства, пока непонятно.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Нигерия — Египет 11 января 2022 года

Сборная Египта демонстрирует приятный футбол. Главному тренеру Карлушу Кейрушу стоит отдать должное, он использует главный актив в лице Мохамеда Салаха как вспомогательный калибр, от которого развивается игра всех его подопечных. С Нигерией злую шутку сыграл коронавирус, отобрав главного голеадора и, как нам кажется, шансы на победу в предстоящем матче.



Ставка: победа Египта за 2.67.

Где покажут матч Нигерия — Египет?

Чего ждать от матча Нигерия — Египет?