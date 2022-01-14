«Айлендерс» — «Вашингтон». Александр Овечкин отблагодарит за доверие

15 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.52, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.39.

Где смотреть матч «Айлендерс» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 15 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 15 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75, вероятность серии буллитов оценена в 8.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.01.2022)

На 15 января в Национальной хоккейной лиге запланированы шесть встреч. Любители отечественного хоккея продолжают следить за подвигами Александра Овечкина. «Вашингтон Кэпиталз» отправляется в гости к «Нью-Йорк Айлендерс». Противостояние пройдёт на льду UBS Arena в Элмонте. Первое вбрасывание состоится в 22:00 мск.

«Нью-Йорк Айлендерс» сейчас идёт восьмым в Столичном дивизионе, набрав 28 баллов за 29 игр. Отставание от зоны плей-офф составляет 21 балл, хотя представители лидирующей группы сыграли на семь-девять матчей больше. «Островитяне», конечно, ещё могут исправить положение, но разница довольно заметная.

Впрочем, последние матчи прошли неплохо. Получили только от «Детройта» на выезде (1:2) и немного не хватило в битве с «Вегасом» (3:4 Б). Зато дальше последовали три победы подряд: над «Баффало» (4:1), «Эдмонтоном» (3:2 ОТ) и «Нью-Джерси» (3:2). В последнем случае вырвали победу за четыре минуты до конца основного времени.

Здесь стоит отдать должное голкиперу Илье Сорокину. Россиянин совершил 30 спасений. Благо команда не подвела в нападении, забросила больше, чем соперник. Для «Айлендерс» это был пятый матч дома подряд. Впереди ещё одна домашняя игра с «Вашингтоном». Столичный клуб хоть и попал в чёрную полосу, но даже в такой ситуации букмекеры не считают его аутсайдером.

«Кэпиталз» спустились на третью строчку в Столичном дивизионе, имеют 49 баллов после 37 встреч. Отставание от лидирующего «Нью-Йорк Рейнджерс» составляет всего три пункта. Однако у «Кэпс» четыре поражения кряду. Предыдущая победа была над «Детройтом» (3:1) на выезде. Хотя случилось это уже давно, две недели назад.

Накануне в матче с «Бостоном» (3:7) пропустили семь раз. Это много. Не утешает даже результативная передача Александра Овечкина. Более того, форвард четыре матча подряд не может забить, и это его худшая серия в карьере. Всё это накладывается на недавние проблемы с составом и неудачной серией игр. Разумеется, морально давит на команду.

Из-за затяжной безголевой серии Овечкина сместил со второго места в гонке снайперов Остон Мэттьюс, у которого 24 гола за 32 встречи. У Александра — столько же, но за 37 игр. Зато благодаря набранному очку в последней игре россиянин занимает третье место в гонке бомбардиров (52 балла). У Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля по 53. Так что дела обстоят не ужасно, хотя могло быть и лучше.

Тем более когда впереди игра с «Айлендерс», которые относительно недавно имели 11-матчевую серию поражений, но сейчас играют более-менее успешно. На фоне «Вашингтона» явно смотрятся чуть увереннее. Хотя «столичные» одержали три победы в пяти прошлых личных встречах в Нью-Йорке. Пусть одна из них была за пределами основного времени.

Хорошая новость для «Вашингтона» в том, что Бекстрём, Оши и другие лидеры вернулись в строй. Лишь два игрока всё ещё в списке травмированных. У «островитян» двое не примут участия и один под вопросом. Но также важным фактором станет то, что хозяева недавно проводили матч с «Нью-Джерси». Хватит ли сил второй день подряд играть в таком темпе?

В защите регулярно спасают российские голкиперы Варламов и Сорокин. Команда пропустила всего 80 шайб, пусть и провела заметно меньше матчей. И всё же частые игры наверняка скажутся на тонусе, ошибок в обороне станет больше. Так что у «Вашингтона» непременно появятся шансы зацепиться за очки или даже прервать неприятную серию.

«Айлендерс» в нападении не блещут, но в последних матчах забрасывали неплохо. Так что вполне можно поразмыслить над ставкой «обе забьют» через Х2. И всё же на данный момент фаворита выделить сложно. Мы бы попробовали взять тотал больше 5 шайб за 1.65. У соперников нет прежних проблем с составами, пора начинать играть в полную силу.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 января 2022 года

У «Вашингтона» в строй вернулись почти все игроки, но и у соперника тоже. Однако серия поражений не позволяет уверенно ставить на гостей. Впрочем, у хозяев хоть и участились победы, только в нападении не самые лучшие цифры. Да и два матча подряд играть в высоком темпе тяжело. Тем более последние личные встречи в Нью-Йорке получились неоднозначными. Фаворита выделить сложно, хотя как минимум стоит ждать интересный хоккей с обилием голов.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.65.

Где покажут матч «Айлендерс» — «Вашингтон»?