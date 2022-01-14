«ПСЖ» — «Брест». Лионель Месси копит силы, Маурисио Почеттино страдает

15 января состоится матч 21-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Брест». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Бреста» оценён экспертами в 13.75. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест» 15 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Брест» (15.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему миру. Тем не менее футбольный сезон прерывать пока не собираются, как это было полтора года назад. 15 января в 21-м туре чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Брест».

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, однако постепенно его догоняют «Ницца» и «Марсель». Отрыв всё ещё внушительный — 11 очков. Хотя поводы для беспокойства уже имеются. В последних пяти турах парижанам удалось добыть только одну победу над «Монако» (2:0). Остальные встречи завершились вничью с низкой результативностью.



Отчасти это связано с недовольством игроков стратегией Маурисио Почеттино. По их мнению, подход к матчам, методы работы и философия аргентинца идут во вред. С этим трудно не согласиться. Всё-таки на протяжении всего нынешнего сезона даже намёков на командную игру не было заметно. Лишь индивидуальное мастерство футболистов позволяло держаться достойно.



Однако и это в последнее время перестало спасать от потери очков. Подлил масла в огонь коронавирус. Вывел из строя Лионеля Месси, Анхеля Ди Марию, Юлиана Дракслера, Джанлуиджи Доннарумму, Данилу Перейру и Лейвина Курзаву. Большая часть игроков уже восстановилась и сможет принять участие в матче, но есть и те, кому хорошо бы отдохнуть.

Возможно, именно обладатель семи «Золотых мячей» не выйдет на футбольное поле. 12 января Месси провёл индивидуальную тренировку. Следовательно, готов не до конца. Впрочем, его отсутствие вряд ли сильно скажется на игре «ПСЖ». За 11 туров Лиги 1 аргентинец забил лишь один гол и отдал четыре результативные передачи. Исправлять ситуацию необходимо другими способами.



Прошлый сезон «Брест» завершил в непосредственной близости с зоной вылета, в нынешнем — смотрится на порядок увереннее. Благодаря чуткому руководству Мишеля Дер Закаряна занимает 13-ю позицию. К числу сильных команд не относится, но и аутсайдером уже не является. Скорее, середняком, набирающим ход.

С командами из верхней части таблицы выступает не всегда уверенно. В трёх последних турах, например, потерпел разгромные поражения от «Монпелье» (0:4) и «Ниццы» (0:3), а также сыграл вничью с «Труа» (1:1). Зато до этого случились победы над крепкими «Марселем» (2:1) и «Лансом» (4:0). Похвально.



«Пираты» хороши в плане результативности. За 20 туров чемпионата Франции поразили ворота оппонентов 26 раз. Правда, и сами пропустили немало — 31. Впрочем, нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Всё познаётся в сравнении. Оглядываясь на прошлый сезон, можно смело заявить, что текущие показатели неплохие.



В последних пяти турах Лиги 1 «ПСЖ» выглядел невзрачно, голами радовал редко. Не сумел обыграть даже плетущийся внизу турнирной таблицы «Лорьян» (1:1). Хотя понятно, что свою лепту внёс коронавирус. «Брест», в свою очередь, пока тоже нестабилен, вряд ли сумеет удивить крепкую парижскую оборону.

Думаем, матч ознаменуется нерезультативной ничьей или минимальной победой хозяев. Всё-таки парижане играют дома и имеют крайне удачную статистику очных встреч. Одержали 10 побед в 11 прошлых случаях. Потому возьмём тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Брест» 15 января 2022 года

В парижском коллективе раздор. Многие игроки недовольны тренерством Маурисио Почеттино и выступают соответствующим образом. Коронавирус тоже успел нанести неприятный удар по обстановке в клубе и обезоружил его на время. «Брест», напротив, по ходу сезона добавил. Даже дал бой крепким «Марселю» и «Лансу». Однако пока он тоже нестабилен, и рассчитывать на его превосходство не приходится. Зато мы бы не стали ждать много голов. С этим у соперников сейчас проблемы.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.