«Эдмонтон» — «Оттава». Коннор Макдэвид облегчит Леону Драйзайтлю жизнь

16 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз». Начало встречи — в 06:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 1.68, успех «Оттавы» идёт за 3.98. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Оттава» 16 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» 16 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт за 1.59, а вероятность серии буллитов оценена экспертами в 9.80.

«Эдмонтон» — «Оттава»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.01.2022)

Январь 2022 года перевалил за экватор, на 16 января в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 12 встреч. Отдельное внимание мы бы уделили противостоянию «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз», которое пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 06:00 мск.

Показатели «Эдмонтона» в последнее время значительно ухудшились. Сейчас у клуба всего две победы за 13 предыдущих матчей. В последних пяти — поражения. Хотя надо сказать, что шесть встреч подряд были на выезде, а это немного меняет дело. Но только немного. На фоне мощного старта такие цифры можно считать, скорее, провалом.

В копилке 38 баллов после 34 игр и 12-е место в Западной конференции. Хорошо, что хотя бы до топ-8 не хватает всего трёх очков. Хотя понятно, что с такой серией поражений и последней формой попасть туда будет нелегко. Всё же конкурентов хватает, а выступают они гораздо стабильнее. Благо есть ещё несколько матчей в запасе.

«Оттава» идёт на 15-й позиции в Восточной конференции, набрав 22 балла за 30 встреч. Положение ещё хуже, чем у соперника. Впрочем, многого от команды и не ждут, в последние годы она довольно часто находится среди аутсайдеров. А в пяти прошлых играх текущего сезона НХЛ у неё есть всего две победы. Тоже негусто.

Накануне «Сенаторз» одолели «Калгари» (4:1) на выезде, хотя перед этим был перерыв в 12 дней и три поражения кряду. Так что эта победа очень кстати. Хотя бы немного удалось вернуть игровой тонус и настроение. При этом из трёх поражений два получились с минимальным перевесом в пользу соперника.

С обладателем Кубка Стэнли «Тампой» (1:2) и «Филадельфией» (3:4). Лишь с «Торонто» не получилось забить (0:6). Впрочем, и «Эдмонтон» в последних пяти матчах дважды проиграл в овертайме: с «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Айлендерс» (2:3 ОТ). Отличие в том, что у «Оттавы» нет такой серьёзной чёрной полосы. Зато в личных встречах «Эдмонтон» — явный фаворит.

Выиграл пять последних матчей на своём льду, и матчи эти получались верховыми. Меньше пяти шайб на двоих команды не забрасывали. Так что можно снова поразмыслить над тотал больше 5.5 шайбы. Хотя, на наш взгляд, интереснее смотрится ИТБ1 3.5 шайбы. Предыдущие встречи получились менее голевыми, но «Оттава» в защите играет не лучшим образом.

Пропустила уже 108 шайб в НХЛ, что совсем не впечатляет. В то время как и нападение не блещет, забросить удалось всего 83 раза. Так что можно подумать в том числе и над ИТМ2 2.5 шайбы. В пяти предыдущих личных встречах в Эдмонтоне лишь раз «Оттава» забрасывала больше двух шайб. При этом у команд всё ещё есть кадровые проблемы.

У «Эдмонтона» не будет сразу восьми игроков. Коннор Макдэвид вышел с карантина и приступил к тренировкам, вероятно, он сможет уже помочь команде. Леону Драйзайтлю до этого приходилось справляться в одиночку, получалось, как видно, не очень хорошо. Хотя индивидуальные достижения немца впечатляют. У «Оттавы» же не будет сразу девяти игроков.

Один из них — россиянин Никита Зайцев, у которого травма. Также не сыграют Тим Штюцле и голкипер Антон Форсберг из-за болезни. У гостей явно набор травмированных значительнее. Конечно, Артём Зуб постарается сыграть за двоих в обороне, но на многое здесь рассчитывать будет трудно. «Эдмонтон» тоже недоукомплектован из-за коронавируса, но по сравнению с соперником в плюсе.

Хотя говорить о явном преимуществе не стоит. «Оттава» хоть и аутсайдер, но проводит последние матчи чуть лучше, чем оппонент. Впрочем, возвращение Коннора Макдэвида и кадровые проблемы «Сенаторз» в обороне должны помочь хозяевам прервать неприятную серию. Ждём от них много голов, мы бы остановились на ставке «индивидуальный тотал «Ойлерз» больше 3.5 шайбы».

«Эдмонтон» — «Оттава»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 января 2022 года

У «Оттавы» проблемы с вратарской линией, Антон Форсберг не сыграет. «Эдмонтон» также страдает из-за кадровых потерь и морально истощён поражениями. Однако в команде ждут возвращения Макдэвида, Драйзайтлю должно стать веселее в атаке. В личных встречах хозяева имеют преимущество, забивают прилично. Думаем, забьют много снова.

Ставка: индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 шайбы за 1.76.