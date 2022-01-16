«Колорадо» — «Миннесота». Кирилл Капризов останется с пустыми руками

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Уайлд» идёт за 2.95. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» 17 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Миннесота» 17 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.29. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.61, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.10.

«Колорадо» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (17.01.2022)

Пока в КХЛ затишье, Национальная хоккейная лига продолжает радовать. На 17 января запланированы всего две встречи, но скучать не придётся. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Колорадо» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере. Первое вбрасывание состоится в 23:00 мск.

«Колорадо» сейчас лидирует в Западной конференции, набрав 51 балл за 35 встреч, хотя совсем недавно занимал первое место «Нэшвилл». Сейчас соперники сравнялись по очкам, но у «Эвеланш» в запасе ещё четыре матча. «Миннесота» сейчас идёт чуть хуже, занимает лишь пятую строчку в конференции, отстав от оппонента на пять баллов. Терпимо.

При этом в последнее время команды хорошо играют. Например, у «Колорадо» всего одно поражение за пять матчей. Как раз от «Нэшвилла» (4:5 ОТ). А «Миннесота» одержала три победы подряд. С учётом пяти поражений до этого такой рывок для «Уайлд» сейчас очень кстати. Наверняка восстановил игровой тонус и придал настроения.

Только в личных встречах статистика не в пользу «Миннесоты». В Денвере одержала лишь одну победу за пять прошлых игр. Явный перевес на стороне хозяев. Отрадно, что команды часто выдают результативные матчи. Лишь в последней очной встрече забросили пять шайб на двоих. До этого в регулярном сезоне НХЛ было минимум шесть. Тотал больше 6 шайб выглядит заманчиво.

Дело в том, что в текущем сезоне команды тоже показывают хорошую игру в нападении. «Колорадо» забросил 152 шайбы в 35 играх. Это лучший результат НХЛ в XXI веке! У «Миннесоты» в активе 129 голов после 34 встреч, что тоже довольно неплохо. На наш взгляд, есть все шансы снова ждать результативную встречу.

Правда, на многое гостям рассчитывать не придётся. «Эвеланш» одержали 13 побед подряд дома, когда у «Уайлд» за 10 прошлых выездов всего пять побед. Видно, что сейчас они в гостях играют не так хорошо. При этом по составу «лавины» ничем не уступают. Один защитник Кейл Макар чего стоит.

Набрал уже 36 баллов за 30 встреч по системе «гол+пас» и лидирует в списке снайперов среди защитников с 16 голами. Парню всего 23 года, он вполне может побить немало рекордов в стане «Колорадо». Россиянин Валерий Ничушкин набрал 17 баллов за 22 встречи. По сравнению с прошлым сезоном явно играет лучше, добавил.

У «Уайлд», конечно, есть Кирилл Капризов, который вернулся после травмы и в прошлой встрече отдал сразу две результативные передачи. теперь у нападающего 42 балла в активе за 33 встречи. Но у гостей снова шесть игроков находятся в списке травмированных. Голкипер Тальбо никак не залечит травму, а сменщику его приходится несладко.

За хозяев всего два игрока не сыграют, ещё три — под вопросом. Так что мы бы попробовали взять победу «Колорадо» и тотал больше 3.5 шайбы. Оба клуба в последнее время показывают отличный хоккей, но в целом «лавины» смотрятся сильнее. «Уайлд» отсиживаться, конечно, не собираются. Скорее всего, стоит ждать голевой матч, игра пойдёт встречными курсами. Хотя, на наш взгляд, хозяева — фавориты.

«Колорадо» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 января 2022 года

Обе команды сильны в нападении, не первый сезон показывают хорошие результаты. «Миннесота» наконец побеждает, но и «Колорадо» дома имеет 13 побед подряд. Плюс состав находится в оптимальной форме и нет таких потерь, как у гостей. Сбрасывать со счетов «Уайлд» не стоит, и всё же по прочим факторам хозяева, на наш взгляд, выглядят лучше.

Ставка: победа «Колорадо» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.18.