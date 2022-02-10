«Порту» — «Спортинг». В Португалии будет новый чемпион

11 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Спортинга» оценён экспертами 3.78. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Примейры «Порту» — «Спортинг» 11 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Порту» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» (11.02.2022)

Вскоре стартует стадия плей-офф в еврокубковых соревнованиях. Ярких матчей будет достаточно. А пока наслаждаемся противостояниями на внутренних аренах. В чемпионате Португалии 11 февраля состоится одна встреча, которая откроет программу 22-го тура. Померятся силами «Порту» и «Спортинг» — два флагмана португальского футбола.

«Порту» превосходно выступает в Примейре, 16 игру кряду одерживает победы и настроен строго на золотые медали. За весь сезон потерпел только четыре поражения, три из которых были в Лиге чемпионов — в матчах с английским «Ливерпулем» (0:2 и 1:5) и испанским «Атлетико» (1:3). В последнем случае просто не повезло, вполне могли зацепиться за очки и выйти в плей-офф турнира.



Ещё один провал случился в Кубке лиги. Уступили «Санта-Кларе» (1:3). Видимо, не настроились должным образом на встречу и недооценили противника. В чемпионате Португалии таких промахов не допускали, о чём свидетельствует отсутствие поражений на протяжении 22 встреч при двух ничьих со «Спортингом» и «Маритиму» (оба раза — 1:1). Выдающийся результат.



В Кубке Португалии у подопечных Сержиу Консейсау тоже порядок. Вышли в полуфинальную стадию, разгромив в 1/8 финала «Бенфику» (3:0) и взяв верх в 1/4 финала в матче с «Визелой» (3:1). В первом случае половину игры провели вдесятером (красную карточку получил Эванилсон), при этом продемонстрировали потрясающую надёжность в обороне. Во втором — сказался класс.

Пару слов стоит уделить результативности «драконов». За 22 матча Примейры наколотили 55 голов, больше только у «Бенфики», но всего на один. Недавно, правда, продали английскому «Ливерпулю» лучшего бомбардира — Луиса Диаса, забившего 14 голов за 18 матчей. Также отправили атакующего полузащитника Хесуса Корону в испанскую «Севилью». Благо и оборона на высоте, за этот же период пропустили лишь 14 раз.



У лиссабонцев обстановка чуть менее позитивная. В последние пяти играх чемпионата Португалии потерпели два поражения: от «Санта-Клары» (2:3) и «Браги» (1:2). Из-за этого чуть отдалились от лидирующего «Порту». Отставание составляет шесть очков, поэтому в грядущем противостоянии нужно только побеждать. Иначе шансы на титул могут испариться.

Впрочем, один трофей «Спортинг» уже добыл, одержав волевую победу в матче с «Бенфикой» (2:1) в финале Кубка лиги. Выделился новичок, взятый в аренду у французского «ПСЖ», — Пабло Сарабия. Испанский полузащитник отдал голевую передачу на Гонсалу Инасиу в начале второго тайма и забил решающий мяч на 78-й минуте.



Хавбек был приглашён Рубеном Аморимом с целью повысить результативность. Хотя с ней и так полный порядок. За 21 тур Примейры «львы» забили 41 мяч. Оборону тоже можно похвалить, за этот же период пропустили только 13 раз, меньше всех. Практически все голы прилетели от крепких оппонентов.



Есть и ещё одна позитивная новость. В клуб вернулся Ислам Слимани. Алжирский нападающий уже выступал за зелёно-белых с 2013 по 2016 год. За 111 матчей забил 57 голов и отдал 15 результативных передач. Совсем недавно уже успел появиться на поле. С каждым новым матчем форма должна становиться только лучше.

Предыдущая очная встреча команд завершилась не очень результативно — 1:1. В этот раз ждём более весёлые цифры. Оба коллектива отлично смотрятся на дистанции и радуют ярким футболом. Забивают много, пропускают мало. Думается, первое качество пересилит второе в этот раз, пусть цена поражения и очень велика.



«Драконы» не боятся крепких соперников, например, ту же «Бенфику» в Кубке Португалии разгромили. «Львы» стараются не отставать. Усилили атакующую линию и готовы поспорить за золото чемпионата Португалии. Возьмём тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Альтернатива — обе забьют. Такой вариант заходил в семи из девяти последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» 11 февраля 2022 года

«Порту» славится результативностью и шикарными результатами. 16 побед кряду в чемпионате Португалии говорят о многом, клуб очень силён. В Кубке Португалии пошумели, пора преподать урок другому флагману. «Спортинг» не терял времени даром в трансферное окно. Увеличил атакующий потенциал, что позволит забивать ещё больше. Думаем, встреча получится голевой, несмотря на её важность.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.