«ПСЖ» — «Ренн». Лионель Месси успокоит парижских ультрас

11 февраля состоится матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Ренна» оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн» 11 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн» (11.02.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Тем не менее футбольный сезон по-прежнему продолжается. 11 февраля в 24-м туре чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет «Ренн».

В матче последнего тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лилль» (5:1). Впрочем, счёт не совсем отражает реальную картину противостояния. В первом тайме противник смотрелся намного лучше, больше атаковал и создал кучу моментов. Спасал Джанлуиджи Доннарумма. Антигероем стал другой голкипер — Иво Грбич. Он совершил несколько ключевых ошибок, которые отразились на цифрах на табло.



Есть конечно и то, что хорват предотвратить не мог — гол Лионеля Месси. Аргентинец воспользовался неразберихой в штрафной площади и уверенно поразил ближний угол ворот. Теперь статистика форварда такова: два гола и шесть голевых передач в 13 матчах Лиги 1. С ролью ассистента справляется превосходно, а вот сам пока забивает прилично только в Лиге чемпионов (пять матчей — пять голов).



Из Кубка Франции парижане вылетели на стадии 1/8 финала от «Ниццы» (0:0, по пенальти 5:6). Давили, имели преимущество за счёт позиционной стратегии игры и высокого индивидуального мастерства игроков. Соперник оказался хитрее. Грамотно сыграл в обороне, а в серии послематчевых 11-метровых оказался удачливее.

Несмотря на провал в кубковом соревновании, дела у подопечных Маурисио Почеттино обстоят не так плохо. Возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с огромным отрывом в 13 очков от идущего вторым «Марселя» и готовятся штурмовать евроарену. Плохо только то, что Неймар травмирован. Такой высококлассный игрок очень пригодился бы в матче с «Ренном».



Хотя есть и ещё одна неприятная новость. Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство клубом. Основания весьма объективные. Болельщики заявили, что руководство собирает звёзд, абсолютно не беспокоясь о спортивных результатах. В том числе игнорирует внутренние турниры. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта история. Пока фанатам можно только посочувствовать.



С другой стороны, в текущем розыгрыше чемпионата Франции красно-синие потерпели только одно поражение, как раз в матче с «Ренном» (0:2). В очередной раз владение мячом осталось за ними, но пользы это преимущество не принесло. С реализацией получилась неувязка. Нанесли 13 ударов, но ни один из них не угодил в створ. Банально не повезло или оппонент хорош? Пожалуй, и то и другое.

В последних трёх матчах французского первенства «Ренн» крупно победил «Бордо» (6:0), переиграл «Брест» (2:0) и уступил «Клермону» (1:2). Последний результат очень настораживает, ведь стабильностью клуб не славится. Если заглянуть немного дальше, увидим три поражения кряду: в матчах с «Лансом» (0:1), «Монако» и «Ниццей» (в обоих случаях — 1:2).

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Как показывает практика, в атакующем плане проблем у «Ренна» нет. За 23 встречи в чемпионате Франции красно-чёрные забили 43 мяча. Пропустили за этот же период 21 гол. В целом не так уж и много, только нестабильность путает все карты. Возможно, результаты связаны с главным тренером — Бруно Женезио. Французский специалист первый сезон пребывает у руля клуба, наверняка не до конца освоился.



Хотя успехи его подопечных всё равно хороши. Располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Лиги 1 с 37 очками и могут даже бороться за участие в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Для этого необходимо обогнать «Ниццу» или «Марсель», у которых на пять и шесть очков больше соответственно. Отставание заметное, но чрезмерным его не назвать. Вся борьба ещё впереди, ведь времени достаточно.

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И всё же, как ни крути, фаворитом грядущего противостоянии выглядит клуб из Парижа. У него отличный подбор игроков, отличные выступления на дистанции, и последняя встреча в Лиге 1 выдалась на славу. Злость после поражения в Кубке Франции парижане выместили на действующем чемпионе, но всё равно пропустили.

Вполне вероятно, что одержат вторую победу подряд в чемпионате Франции. Однако не стоит забывать, что в первом круге в очном противостоянии «Ренн» оказался сильнее. Да и с результативностью у него проблем нет. Думаем, лучше взять «обе забьют» за 1.72. При желании можно поднять коэффициент до 2.03, добавив к ставке то, что хозяева не проиграют.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 11 февраля 2022 года

К атакующей линии «ПСЖ» вопросов нет. Отличный подбор игроков и положение в турнирной таблице дают фору. Хотя болельщики недовольны вылетом из Кубка Франции. «Ренн» нельзя сбрасывать со счетов, он здорово смотрелся в трёх последних встречах чемпионата Франции. Много забивает и уже побеждал парижан в этом сезоне. Думается, хозяева отреагируют на заявления болельщиков, но и обмен голами наверняка произойдёт.



Ставка: обе забьют за 1.72.

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