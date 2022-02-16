«Барселона» — «Наполи». Хави и Лучано Спаллетти не подведут

17 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Наполи». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Почему защита «Барселоны» разочарует в матче с «Наполи»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Наполи» 17 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Наполи» (17.02.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов пришла пора вспомнить о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 17 февраля состоится восемь первых встреч 1/16 финала соревнований. В одной из них на легендарном стадионе «Камп Ноу» «Барселона» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Барселона» под руководством Хави продолжает набирать силу. В последних восьми матчах чемпионата Испании не потерпела ни одного поражения при четырёх ничьих — с «Осасуной» (2:2), «Севильей» (1:1), «Гранадой» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2). Победы одержала в играх с «Эльче» (3:2), мадридским «Атлетико» (4:2), а также с «Мальоркой» и «Алавесом» (в обоих случаях 1:0). Благодаря таким результатам поднялась в топ-4.



Во всех матчах забивала, но не стала останавливаться на достигнутом. В трансферное окно каталонская команда подписала трёх нападающих из АПЛ — Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьер-Эмерика Обамеянга. Пока новички могут похвастаться только голевыми передачами, но забивать они тоже умеют. С атакующей линией полный порядок, а вот к обороне есть вопросы.



Из Кубка и Суперкубка Испании сине-гранатовые вылетели на стадиях 1/8 финала и 1/2 финала от «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Реала» соответственно. В обоих случаях пришлось ждать добавленного времени — 2:3. Ко всему прочему, в матче 24-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» растяжение получил Рональд Араухо. Сроки восстановления защитника неизвестны.

Из Лиги чемпионов «Барса» выбыла по другой причине. К приходу Хави в команде была полная разруха после Рональда Кумана. И пропустили в евротурнире каталонцы девять мячей за шесть встреч, достаточно много. С тех пор в защитном плане изменилось немногое, зато прогрессирует линия атаки. Для нынешнего тренера это наиболее важно.



У «Наполи» тоже имеется пара кадровых потерь. В лазарет угодили полузащитник Станислав Лоботка и нападающий Маттео Политано. К счастью, равноценные замены футболистам имеются. Да и в целом у клуба очень богатый кадровый резерв, именитых футболистов пруд пруди. Расположение в турнирной таблице Серии А соответствующее — третья строчка.

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За последние шесть матчей чемпионата Италии неаполитанцы не потерпели ни одного поражения при двух ничьих — с «Ювентусом» (1:1) и «Интером» (1:1). В обоих случаях смотрелись крайне симпатично, наносили очень много ударов и даже забивали первыми. А вот удержать преимущество не получалось.



По ходу сезона подопечные Лучано Спаллетти регулярно испытывали проблемы с крепкими оппонентами. В 13-м туре Серии А потерпели поражение как раз в матче с «Интером» (2:3), затем — с «Аталантой» (также 2:3), также сыграли вничью с «Сассуоло» (2:2). Результативность отличная, но та же беда, что и у «Барселоны» — защита ошибается.



В плей-офф Лиги Европы «партенопейцы» попали не без труда. Сыграли вничью с английским «Лестером» (2:2), потерпели два поражения в матчах со «Спартаком» (2:3 и 1:2), но одержали яркие победы в играх с польской «Легией» (4:1 и 3:0) и в ответном матче с «Лестером» (3:2). Практически во всех играх пропустили, зато забивали регулярно и много.

Выявить фаворита в грядущем противостоянии довольно трудно. Испанцам хорошо бы не пропустить дома, но повреждение Араухо, ненадёжная оборона и яркая атакующая линия итальянцев могут не оставить выбора. С другой стороны, «Барса» отталкивается от атакующего футбола, набрала нападающих и часто забивает. Думаем, можно взять ТБ 2.5 мяча за 1.76.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Барселона» — «Наполи» 17 февраля 2022 года

Оба коллектива могут похвастаться высокой результативностью, однако с защитой испытывают проблемы. Как в евротурнирах, так и в чемпионате пропускают от крепких оппонентов регулярно. «Барселона» ослаблена травмой основного защитника, будет уязвима. С другой стороны, можно попробовать сыграть от высокого прессинга. Этим может воспользоваться «Наполи». В любом случае ждём большого количества голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.76.

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