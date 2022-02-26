«Барселона» — «Атлетик». Хави держит слово

27 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 6.45. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» 27 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Атлетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» (27.02.2022)

Близится весенняя пора. Первая волна еврокубковых состязаний уже окатила футбольный мир. Пока ждём следующую, обратим внимание на внутреннюю арену. 27 февраля в испанской Примере состоятся четыре встречи 26-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Камп Ноу» сразятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао.

В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» одержала результативную победу над мощным «Наполи» (4:2). Ещё в первом противостоянии, завершившимся вничью (1:1), сыграла намного лучше оппонента, но не реализовала много моментов. Сделав работу над ошибками, задавила итальянцев на их же поле на радость своим болельщикам.



Хави продолжает уверенной поступью двигаться к возвращению на вершину. Под его началом здорово выглядят не только юные игроки и недавно присоединившиеся к клубу Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре и Ферран Торрес, но и опытные Пике с Бускетсом. Благодаря балансу опыта и свежести каталонцы вернулись в топ-4 Ла Лиги и готовы проявить свои лучшие качества на евроарене.



Также бросается в глаза комбинационное взаимодействие на поле и техничность футболистов. Каталонцы играют в агрессивной, атакующей манере. Позволяют им такую роскошь огромные ресурсы и грамотное руководство Хавьера Эрнандеса. Ввиду данных качеств не проигрывают на протяжении девяти последних матчей чемпионата Испании.

После трансферной кампании «Барса» стала на порядок сильнее. В противостоянии 22-го тура Ла Лиги без Траоре и Обамеянга с трудом обыграла «Алавес» (1:0). А вот с ними — без труда разделалась с мадридским «Атлетико» (4:2) и «Валенсией» (4:1). Была ещё, правда, ничья с «Эспаньолом» (2:2), но результат обусловлен преддверием битвы с «Наполи» в Лиге Европы.



«Атлетик» в январское окно предпочёл воздержаться от активности. Однако на результатах данное решение сказалось даже в положительную сторону. За последние четыре тура чемпионата Испании потерпел только одно поражение — от «Мальорки» (2:3). Победы одержал над «Райо Вальекано» (1:0), «Эспаньолом» (2:1), также разгромил «Реал Сосьедад» (4:0).

Рассмотрим неудачное выступление, так как оно выделяется среди прочих. Клуб из Бильбао выиграл по владению мячом, но нанёс на порядок меньше ударов. Вообще, он славится крепкой оборонительной линией, которая за 25 встреч Ла Лиги пропустила только 21 мяч. Однако под активным натиском красно-чёрных не устоял, пропустил на 88-й минуте после розыгрыша углового.



В последней встрече с «Барселоной» на стадии 1/8 финала Кубка Короля подопечные Марселино Тораля одержали победу (3:2 ДВ). История складывалась похожим образом, оборона банально не успевала за быстрыми нападающими соперника. Тем не менее собственный атакующий арсенал не подвёл и позволил пройти в следующую стадию турнира.



В 1/4 финала попался мадридский «Реал», однако он потерял своего лучшего бомбардира — Карима Бензема — и не сумел соорудить ничего путного. А вот баски затолкали мяч в ворота Тибо Куртуа на 89-й минуте встречи и прошли в полуфинал, где сыграли вничью с «Валенсией» (1:1). К ответной битве подойдут в роли фаворита, но это уже другая история.

Сине-гранатовые благодаря трансферам и грамотному руководству Хави демонстрируют потрясающую результативность. Выступают исключительно с позиции силы, радуют красивой, качественной игрой и выглядят одними из главных претендентов на золотые медали Лиги Европы. Пропускают, правда, частенько, мяча по два за игру иной раз, но это не мешает копить баллы.



Команда из Бильбао тоже начала радовать голами. В матче последнего тура Ла Лиги разгромила крепкий «Реал Сосьедад». С много атакующими коллективами часто испытывает проблемы, но сама забивает регулярно. Последняя очная встреча завершилась голами с обеих сторон, проверим этот исход ещё раз. Коэффициент нормальный — 1.88.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик» 27 февраля 2022 года

«Барселона» может похвастаться потрясающей линией атаки, богатым кадровым резервом и хитростью Хави. Пропускает часто, но забивает — больше. «Атлетик» в последних турах Ла Лиги радовал результативностью. У него тоже имеются трудности оборонительного характера, о чём свидетельствуют поражение от «Мальорки» и итог последней очной встречи с каталонцами. Потому поставим на голы с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.88.