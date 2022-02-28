«Сочи» — ЦСКА. Пожелаем Игорю Акинфееву крепких нервов

2 марта состоится матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех москвичей оценён экспертами в 2.84. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Агент Карраскаля: Хорхе точно не покинет Россию.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА 2 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Сочи» — ЦСКА (02.03.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига, а уже в начале марта пройдут игры 1/8 финала Кубка России. 2 марта на стадионе «Фишт» сразятся «Сочи» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Зимой «Сочи» обогатился только тремя новыми футболистами — защитниками Ваньей Дркушичем из словенского «Браво» и Артёмом Макарчуком из калининградской «Балтики», а также нападающим «Спартака» Георгием Мелкадзе. В матче последнего тура с тульским «Арсеналом» (2:0) получил игровое время только Мелкадзе. Результативными действиями не отметился.



Владимир Федотов привык орудовать имеющимися ресурсами. Его подопечные замечательно взаимодействуют на футбольном поле и без новичков. Располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками и претендуют на участие в еврокубковых соревнованиях. Усиления, судя по всему, были произведены с заделом на будущее.



Ещё до зимнего перерыва, в матче 18-го тура чемпионата России, сочинцы разгромили московский «Спартак» (3:0). В очередной раз порадовали результативностью и качественной игрой. Несмотря на красную карточку, которую схлопотал один из лидеров команды — Кристиан Нобоа, продолжили грамотно контратаковать и добыли результат.

Стоит заметить, что грядущее противостояние пройдёт в Сочи, на стадионе «Фишт». Здесь клуб из одноимённого города выступает великолепно. За 10 матчей РПЛ потерпел только три поражения — от «Динамо» (0:1), «Рубина» (1:2) и «Краснодара» (1:2), в остальных встречах одержал победы. В том числе разгромную над ЦСКА (4:1).



Однако история вряд ли повторится. ЦСКА предпочёл усилиться по максимуму в зимнее трансферное окно. К коллективу присоединились Юсуф Языджи из чемпионского «Лилля», Хорхе Карраскаль из «Ривер Плейт», Хесус Медина из «Нью-Йорк Сити» и Жан-Филипп Гбамен из «Эвертона». Плохая новость в том, что все, кроме Медины, были арендованы.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.26.

Дело в том, что в первом же официальном матче они принесли огромную пользу — помогли обыграть в московском дерби «Спартак» (2:0). Языджи зарядил со штрафного на 49-й минуте, Карраскаль порадовал дриблингом, активностью и культурой паса. Гбамен тоже здорово сыграл на привычной для себя позиции опорного полузащитника. Говорить об этом пока рано, но уход после аренды может сильно ударить по армейцам.

Несмотря на успех, стоит отметить и негативные моменты в игре москвичей. На новых полузащитников, в том числе атакующих, вполне можно положиться. А вот к обороне имеются большие вопросы. В противостоянии со «Спартаком» Игорь Акинфеев только успевал прыгать за мячом. Очень повезло, что при 17 ударах соперник лишь три раза попал в створ ворот.



Обусловлены такая негативная статистика и игра в обороне тем, что Алексей Березуцкий предпочёл схему с тремя защитниками. Однако дело не столько в количестве, сколько в качестве. Троица состояла из 23-летнего опорного полузащитника Яки Бийола и двух 22-летних защитников — Игоря Дивеева и Бруно Фукса. Нестабильность — главный противник ЦСКА.

В грядущем противостоянии сложно выявить фаворита, оба коллектива здорово выступили в своих матчах после зимнего перерыва и порадовали результативностью. Сочинцы пока не сильно рассчитывают на новичков, замечательно справляются своими силами. А москвичи, наоборот, решили пойти с козырей и не прогадали.



На своём стадионе «Сочи» выступает очень здорово, но мы бы проверили голы с обеих сторон за коэффициент 1.68. Армейцы, несмотря на то что мало пропускают, допускают много моментов у своих ворот. От яркого нападения сочинцев пропустят наверняка. Зато благодаря трансферной кампании сумели качественно усилить свою линию атаки. Первый результат уже есть. Сами тоже забьют.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА 2 марта 2022 года

Оба коллектива хорошо возобновили сезон, порадовали голами. «Сочи» в трансферное окно приобрёл защитников, но пока на них не сильно рассчитывает. Прекрасно справляется своими силами. ЦСКА, напротив, обновил атакующее звено и, видимо, намерен добывать победы, отталкиваясь от результативности. На то есть причина — защитники ошибаются. Думается, голы будут с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.68.

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