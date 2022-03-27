«Миннесота» — «Колорадо». Для Кирилла Капризова авторитетов нет

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Уайлд» идёт за 2.82. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

Марк-Андре Флёри высоко отозвался о Кирилле Капризове.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» 28 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» 28 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.37. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (28.03.2022)

На 28 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу восемь встреч. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Колорадо», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Противостояние Кирилла Капризова и Валерия Ничушкина обещает получиться интересным.

«Миннесота» ворвалась в топ-3 Западной конференции. В активе 82 балла после 63 встреч. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 15 очков. У лидера, конечно, на два матча сыграно больше, но он в нынешнем сезоне показывает фантастические результаты. «Уайлд» пока играют менее стабильно.

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Впрочем, на последнем отрезке из пяти встреч было пять побед. Результат отличный. Накануне команда из Сент-Пола переиграла «Коламбус» (3:2 ОТ). Кирилл Капризов оформил дубль. У него 35 шайб в сезоне и 80 баллов в 62 играх. Статистика впечатляет. Кирилл также вышел на второе место в истории клуба по количеству очков за один сезон. Впереди лишь Мариан Габорик с 83 очками, но и этот рубеж такими темпами скоро будет можно взять.

«Колорадо», в свою очередь, не испытывает проблем. На счету 97 баллов после 65 игр и лидирующее место в Западной конференции и НХЛ. Хотя и за пять последних игр было одно поражение от «Ванкувера» (1:3). Зато накануне клуб крупно одолел «Филадельфию» (6:3). Кейл Макар оформил дубль, для него это 24-я и 25-я шайбы. Побил рекорд по числу шайб среди защитников «Колорадо», который держался 25 лет.

Валерий Ничушкин очков в последнем матче не набрал. Зато до этого было 3+3 в четырёх играх подряд. Всего у него 37 баллов в 47 играх, это лучшая статистика Валерия в НХЛ на данный момент. Явный прогресс. На наш взгляд, противостояние с «Миннесотой» будет очень интересным. У «дикарей» накануне сыграл новый голкипер — Марк-Андре Флёри отразил 23 броска из 25. Неплохой дебют.

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При этом в очных встречах в Сент-Поле у соперников настоящее противостояние. Хозяева выиграли лишь три встречи за пять последних, одно из которых — за пределами основного времени. Так что фаворита в противостоянии выделить сложно. Зато оппоненты любят обмениваться голами. В пяти предыдущих играх четыре раза тотал был выше 4.5 шайбы. Вполне стоит ожидать снова чего-то похожего.

У гостей очень мастеровитый и боевой состав, а у «Миннесоты» есть Кирилл Капризов, который не видит препятствий. Да и по играм можно понять: хоть гости и лидеры конференции, но «Уайлд» без боя не сдадутся. Сейчас мы бы остановились на ставке ТБ 6 шайб. Команды в последних пяти играх забросили 37 шайб на двоих, впечатляет.

Хотя хозяева именно на последнем отрезке играют более стабильно, забросили в четырёх встречах подряд по три шайбы. При этом не проигрывают на своём льду уже пять матчей подряд. Гости же на выезде имеют статистику хуже — три победы за пять встреч. Так что в какой-то степени хозяева даже в плюсе. Правда, играть будут второй матч подряд за два дня. Это сложно, ведь впереди один из самых тяжёлых соперников.

Мы бы не стали выделять фаворита в данной игре, но она точно будет боевой. Ну и без обилия голов, на наш взгляд, не обойдётся Хотя у гостей не сыграют сразу четыре хоккеиста, но основные бомбардиры и снайперы в строю. У хозяев же нет травмированных. Так что сейчас остановимся на ставке на тотал больше.

«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 марта 2022 года

«Миннесота» отлично себя чувствует, выиграла пять матчей подряд. А «Колорадо» — лидер конференции с очень боевым и мастеровитым составом. И оба соперника имеют впечатляющую статистику. В очных встречах фаворита выделить сложно, зато забивают исправно и много. Плюс особых проблем с составами не наблюдается. Фаворита выделять не будем, остановимся на ставке на тотал больше.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.75.

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